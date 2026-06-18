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Юбилейный четвертьфинал: Свитолина разгромила бывшую киевлянку на турнире в Берлине

14:45 18.06.2026 Чт
2 мин
Следующая потенциальная соперница Элины - действующая вторая ракетка мира
aimg Андрей Костенко
Юбилейный четвертьфинал: Свитолина разгромила бывшую киевлянку на турнире в Берлине Элина Свитолина (фото: Getty Images)
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно вышла в 1/4 финала травяного турнира серии WTA 500 в Берлине (German Open). В матче второго раунда украинская теннисистка в двух сетах разгромила представительницу Германии украинского происхождения Еву Лис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

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Берлин. WTA 500 German Open. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) – Ева Лис (Германия) – 6:3, 6:2

Как прошел матч

Для Свитолиной, занимающей восьмое место в мировом рейтинге, это была вторая личная встреча с Лис. Предыдущий матч состоялся два месяца назад на грунтовом турнире в Штутгарте. Тогда интриги не получилось: Элина выиграла – 6:1, 6:0.

На этот раз матч снова прошел под диктовку украинки. В первом сете Свитолина с двумя брейками повела со счетом 5:1 и, несмотря на попытки соперницы навязать борьбу, завершила сет за полчаса – 6:3.

Во втором сете при счете 2:2 украинка дожала соперницу, выиграв четыре гейма подряд – 6:2.

Самым длительным стал заключительный гейм, который продлился 14 розыгрышей, где Элина четыре раза возвращала игру на "больше-меньше" и реализовала первый собственный матчбол.

Юбилейная отметка и историческое достижение

Этот успех позволил Свитолиной оформить выдающееся статистическое достижение – украинка проведет 90-й четвертьфинал в своей карьере на уровне Тура. Для неё это уже восьмой четвертьфинал в 2026 году и шестой в целом на травяном покрытии.

Интересно, что в последний раз на траве Элина доходила до этой стадии на Уимблдоне-2024.

Потенциальная дуэль с Рыбакиной

Следующая соперница украинской теннисистки определится в противостоянии между второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана и филиппинкой Александрой Эалой. Этот матч состоится 18 июня и начнется не раньше 18:30 по киевскому времени.

Отметим, что общий призовой фонд турнира в немецкой столице составляет более 1,2 млн долларов.

Ранее стало известно, что легендарные сестры Уильямс выступят на Уимблдоне-2026.

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