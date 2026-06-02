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Впервые в истории: Украина устроила безумный разгром на Евро и залетела в полуфинал

22:08 02.06.2026 Вт
2 мин
Украинцы разорвали оборону соперника на пути к полуфиналу континентального первенства. Кто попытается остановить "сине-желтых" за шаг до финала?
aimg Екатерина Урсатий
Впервые в истории: Украина устроила безумный разгром на Евро и залетела в полуфинал Сборная Украины по мини-футболу (фото: uaf.ua)
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Сборная Украины по мини-футболу сотворила грандиозную сенсацию на ЧЕ-2026 в Словакии. В четвертьфинале "сине-желтые" всухую разгромили Грузию (4:0) и впервые в истории вышли в полуфинал турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рехультат поединка.

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Во вторник, 2 июня 2026 года, в Братиславе состоялись стартовые четвертьфинальные поединки чемпионата Европы по минифутболу.

Национальная сборная Украины выдала феноменальный матч против команды Грузии, одержав разгромную победу, которая навсегда войдет в историю отечественного спорта.

Бенефис связки Колесников - Грицына и хет-трик коленом

Украинцы со стартового свистка зажали грузин на их половине поля, засыпав ударами ворота соперника (статистика первого тайма по ударам в створ - катастрофические для Грузии 0:7).

Настоящим кошмаром для обороны кавказцев стал дуэт Александра Колесникова и Михаила Грицыны.

Счет был открыт на 12-й минуте: Колесников эффектно вбросил аут, а Грицына оригинально замкнул передачу ударом коленом - 0:1.

Через восемь минут эта же комбинация сработала идентично: снова вбрасывание с аута от Колесникова, и Грицына оформляет дубль.

В конце тайма Михаил мог забивать третий, но попал в перекладину.

Свой заслуженный хет-трик Грицына оформил уже во втором тайме - на 27-й минуте Колесников записал на свой счет третий ассист за матч, но на этот раз уже с игры - 0:3.

Точку в одностороннем избиении на 47-й минуте поставил сам Александр Колесников, который к трем результативным передачам добавил роскошный гол со штрафного с помощью рикошета от стенки.

В то же время украинский голкипер Магурский под занавес встречи совершил несколько блестящих сейвов, сохранив свои ворота "сухими" - 4:0.

Битва за финал: кто стал соперником Украины

Благодаря этому триумфу сборная Украины впервые в своей истории пробилась в полуфинал континентального первенства по мини-футболу.

В поединке за выход в финал украинцы сойдутся со сборной Венгрии.

Венгры в своем четвертьфинале с аналогичным счетом 4:0 разгромили Болгарию (перед этим в 1/8 финала в упорной борьбе одолев Боснию и Герцеговину в серии пенальти).

Другая полуфинальная пара Евро-2026 определится чуть позже в противостояниях Румыния - Сербия и Чехия - Азербайджан, которые также закрывают программу игрового дня 2 июня.

Ранее мы рассказали, кто из украинских команд и в каких еврокубках будет играть в следующем сезоне.

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