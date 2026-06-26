Усик сделал громкое заявление о своей карьере

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик опубликовал обращение на своей странице в Instagram. В нем спортсмен объявил важное решение о своей дальнейшей карьере.

Что сказал Александр Усик

39-летний боксер заявил, что отказывается от защиты своих чемпионских титулов по всем версиям.

"Сегодня хорошая погода и хороший день для того чтобы сказать о том, что я хочу оставить все свои пояса, которыми я сегодня владею. Сделать их свободными, чтобы ребята, стоящие в очереди за ними, боксировали".

Друзья, я оставляю пояса, но я не ухожу из спорта, потому что у меня есть "last dance". Всех хочу поблагодарить, с уважением отношусь ко всем организациям. Хочу всех поблагодарить и сказать: "Дальше – больше". Слава Богу всего, слава Украине", – сказал Усик.

Какими поясами владел Усик

Украинский боксер является действующим чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBF. Также он владеет поясом чемпиона по версии издания The Ring.

Последнее сражение Усик провел 23 мая в Египте, его соперником был нидерландский боец Рико Верховен. Усик победил техническим нокаутом в 11-м раунде.