Украинский тандем победил на этапе Кубка мира в каноэ-двойке

В канадском Монреале завершился третий этап Кубка мира по гребле на каноэ. Украинские спортсменки показали лучший результат, опередив китаянок и испанок.

Детали этапа в Монреале

Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан выступали на дистанции в 500 метров. Этап Кубка мира в Монреале - одна из частей отбора на летние Олимпийские игры 2028 года.

Наши спортсменки преодолели дистанцию за 2:02.02. Второй результат показали представительницы Китая Сунь Менгуа и Ма Янань (2:03.23), а третье место досталось представлявшим Испанию Анхель Морено и Виктории Ярчевской.

1. Анастасия Рыбачок / Людмила Лузан (Украина) – 2:02.02

2. Сунь Менгуа / Ма Янань (Китай) – 2:03.23

3. Анхель Морено / Виктория Ярчевская - 2:03.59

Победная серия Лузан и Рыбачок

Эта победа стала третьей для тандема Лузан-Рыбачок в текущем сезоне. Ранее они выиграли этап Кубка мира в Сегеде и чемпионат Европы в Монтемор-у-Велью.

Отметим, что Людмила Лузан – титулованная спортсменка. На Олимпиаде-2020 в Токио она выиграла серебряную и бронзовую медали, а на ОИ-2024 в Париже завоевала серебряную награду в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Также Людмила выигрывала чемпионат мира в 2021, 2022, 2024 и 2025 годах.