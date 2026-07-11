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Спорт »

Український тандем переміг на етапі Кубка світу в каное-двійці

13:20 11.07.2026 Сб
2 хв
Людмила Лузан та Анастасія Рибачок були найсильнішими на дистанції 500 метрів
aimg Данило Вереітін
Український тандем переміг на етапі Кубка світу в каное-двійці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (фото: сторінка Людмили Лузан в Instagram)
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У канадському Монреалі завершився третій етап Кубка світу з веслування на каное. Українські спортсменки показали найкращий результат, випередивши китаянок та іспанок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НОК України.

Деталі етапу у Монреалі

Анастасія Рибачок та Людмила Лузан виступали на дистанції 500 метрів. Етап Кубку світу у Монреалі є однією з частин відбору на літні Олімпійські ігри 2028 року.

Наші спортсменки подолали дистанцію за 2:02.02. Другий результат показали представниці Китаю Сунь Менгуа та Ма Янань (2:03.23), а третє місце дісталося Анхель Морено та Вікторії Ярчевській, які представляли Іспанію.

  • 1. Анастасія Рибачок / Людмила Лузан (Україна) – 2:02.02
  • 2. Сунь Менгуа / Ма Янань (Китай) – 2:03.23
  • 3. Анхель Морено / Вікторія Ярчевська – 2:03.59

Переможна серія Лузан та Рибачок

Ця перемога стала третьою для тандему Лузан-Рибачок у поточному сезоні. Раніше вони виграли етап Кубка світу в Сегеді та чемпіонат Європи в Монтемор-у-Велью.

Відзначимо, що Людмила Лузан – титулована спортсменка. На Олімпіаді-2020 у Токіо вона виграла срібну та бронзову медалі, а на ОІ-2024 у Парижі здобула срібну нагороду у каное-двійці на дистанції 500 метрів. Також Людмила вигравала чемпіонат світу у 2021, 2022, 2024 та 2025 роках.

Раніше ми розповідали, як Людмила Лузан увійшла в історію чемпіонатів світу з веслування.

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