Украинки дебютируют в волейбольной Лиге наций: топ-соперники и где смотреть матчи

Путь в элиту

Украина вышла в Лигу наций после победы в Золотой Евролиге в прошлом сезоне. Однако в топ-турнире подопечных польского специалиста Якуба Глушака ждет кардинально другой уровень сопротивления, ведь здесь собрались 18 сильнейших команд планеты.

В противостояниях с признанными грандами мирового волейбола украинки будут пытаться доказать свою конкурентоспособность. Главной и вполне прагматичной задачей на этот дебютный сезон для нашей команды является сохранение прописки на следующий год.

Регламент турнира

Все 18 команд проводят по 12 матчей, по итогам которых определяется топ-8 сборных, выходящих в плей-офф.

В то же время худшая команда по результатам предварительного этапа выбывает из турнира. Практика показывает, для того, чтобы сохранить место в ЛН обычно достаточно одержать 2-3 победы.

Календарь и оценка соперников

В Лиге наций нет слабых сборных, однако Украине достался относительно легкий календарь. Не по зубам нашим девушкам только действующий лидер Италия, которая не проигрывает в официальных матчах с 2024 года, а также мощные Польша, Япония, США и, возможно, Китай.

Остальные команды близки по уровню к "сине-желтым", что подтвердили товарищеские встречи против Нидерландов, Германии и Франции. Хотя обыграть удалось только француженок, но все поединки, в которых наши выставляли боевой состав, были максимально равными.

Среди соперников, которых обязательно надо обыгрывать, прежде всего - Таиланд, Болгария и Франция.

Первая игровая неделя женского турнира пройдет с 3 по 7 июня. Матчи состоятся в канадском городе Квебек.

Расписание сборной Украины на первой неделе турнира:

Среда, 3 июня, 18:00. Украина - США

Украина - США Четверг, 4 июня, 23:30. Украина - Германия

Украина - Германия Пятница, 5 июня, 23:30. Украина - Япония

Украина - Япония Воскресенье, 7 июня, 18:00. Украина - Франция

Где смотреть матчи

Эксклюзивный транслятор Лиги наций по волейболу в Украине - "Суспільне Спорт".

Трансляции будут доступны на телеканале "Суспільне Спорт" и местных каналах "Суспільного", YouTube-каналах "Суспільне Спорт" и "Суспільне Волейбол", а также на сайте вещателя.