Безумный тай-брейк в Бангкоке: Украина эпически обыграла Таиланд в Лиге наций

Женская национальная сборная Украины по волейболу одержала свою вторую победу в рамках престижной Лиги наций-2026. В первом матче второй игровой недели подопечные Ивана Петкова в упорной пятисетовой драме одолели хозяек площадки - команду Таиланда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Пять сетов борьбы и разгром на тай-брейке

Начало встречи оказалось непростым для украинок: хозяйки площадки сразу оторвались на четыре очка (9:5).

Впрочем, "сине-желтые" проявили характер, сравняли счет в середине партии (17:17) и вырвали сет - 25:23. Второй сет увереннее провели представительницы Таиланда (25:19), восстановив равенство по сетам.

Третий отрезок игры превратился в настоящую борьбу на выживание - в итоге украинки дожали соперниц со счётом 28:26 (в исходных данных ошибочно указано 28:16).

В четвёртом сете тайки снова отыгрались (25:22), переведя игру в напряжённый тай-брейк.

В решающей укороченной партии сборная Украины ошеломила соперниц стартовым рывком - 6:0. Таиланд попытался вернуться в игру, но наши девушки отлично сыграли в защите и на блоке, завершив матч в свою пользу - 15:10.

Самой результативной в составе Украины стала диагональная Валерия Нудьга, которая записала на свой счет 18 очков.

Турнирная ситуация и следующий соперник

До этого матча у украинок в активе была лишь одна победа (также в тай-брейке над Германией).

Победа в Бангкоке позволила «сине-желтым» подняться на одну строчку в общей турнирной таблице - на данный момент у нашей команды 5 очков после пяти сыгранных туров.

Времени на восстановление у сборной Украины практически нет. Следующий матч в Лиге наций наша команда проведет уже завтра, в четверг,18 июня, против сверхсильной сборной Польши. Стартовый свисток прозвучит в13:00по киевскому времени.