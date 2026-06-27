Сенсации ЧМ-2026: вылет Уругвая, сказка Кабо-Верде и безумная драма из VAR

На чемпионате мира-2026 по футболу завершились поединки третьего тура в квартетах G и H. По их итогам определились очередные участники плейоф, причем игровой день принес как громкие сенсации со знаком минус, так и настоящую историческую сказку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Megogo .

Группа H: Крах Уругвая и историческое чудо Кабо-Верде

В квартете H перед финальным сиренами царил абсолютный хаос – на выход дальше претендовали все четыре сборные. Однако судьбу путевок решили прагматизм европейцев и безголовая драма.

Испания минимально одолела Уругвай (1:0) благодаря единственному точному удару в створ от Алекса Баены на 42-й минуте. Уругвайцы отыграться не смогли, а на 90+5-й минуте еще и заработали удаление Агустина Каннобио.

Для двукратных чемпионов мира это второй не выход из группы на Мундиалях.

Параллельный матч между Саудовской Аравией и Кабо-Верде завершился нулевой ничьей (0:0).

Этот результат закрутил невероятную интригу, при которой Кабо-Верде – абсолютный дебютант мировых первенств – вышел в 1/16 финала со второго места, не одержав ни одной победы на групповом этапе!

Турнирная таблица группы H:

Испания – 7 очков (разница мячей – 5:0) Кабо-Верде – 3 очка (2:2) Уругвай – 2 очка (3:4) Саудовская Аравия – 1 очко (1:5)

Группа G: Феерия Бельгии и отмененный гол на 90+3 минут.

В квартете G первое место уверенно забрала Бельгия, которая камня на камне не оставила от Новой Зеландии – 5:1.

После ровного первого тайма бельгийцы отгрузили сопернику четыре мяча по перерыву.

А вот в матче Египет – Иран развернулся настоящий триллер. На скорый гол египтянина Махмуда Сабера иранцы ответили нереализованным пенальти от Мехди Тареми, но впоследствии Рамин Резаеян сравнял счет - 1:1.

На 90+3-й минуте Иран забил вожделенный гол, выводивший их в плейоф: Шоджа Халилзаде протолкнул мяч в сетку после штурма.

Однако после вмешательства VAR арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав нарушение. Ничья 1:1 отправила в следующий раунд Египет.

Турнирная таблица группы G:

Бельгия – 5 очков (6:2) Египет – 5 очков (5:3) Иран – 3 очка (3:3) Новая Зеландия – 1 очко (4:10)

В 1/16 финала сборная Египта скрестит оружие с Австралией, а Бельгия узнает своего соперника чуть позже.