Несмотря на ошибку организаторов: Онофрийчук победила на Кубке мира-2026 в упражнениях с обручем

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира 2026 года по художественной гимнастике. Также 18-летняя спортсменка поднялась на самую высокую ступень пьедестала по итогам всех выступлений в упражнениях с обручем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию художественной гимнастики Украины.
На этапе в Милане судьи оценили выступление Онофрийчука с обручем в 29.550 балла. Причем 8.000 баллов Таисия получила за исполнение (наибольшая оценка среди всех финалисток). Этого не хватило, чтобы обойти итальянскую гимнастку Софию Раффаэли, завершившую выступления с отметкой 29.650.
Отчасти поражение украинки можно объяснить ошибкой со стороны организаторов - они не включили музыку с первого раза, из-за чего Таисия была вынуждена во второй раз выходить на ковер, чтобы исполнить свой номер.
Однако этого оказалось достаточно, чтобы по итогам всех четырех этапов Онофрийчук торжествовала в упражнении с обручем. Даже пропустив этап в Ташкенте, украинка на 20 баллов обошла Софию Раффаэли.
В личном многоборье Таисия Онофрийчук заняла итоговое второе место - ей не хватило всего 10 баллов до результата немки Дарьи Варфоломеев.
В активе 18-летней украинки восемь медалей на этапах Кубка мира.
Напомним, что на первом этапе Кубка мира Онофрийчук установила исторический рекорд на Кубке мира. Так же торжествовала она и в Баку, собрав россыпь наград