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Несмотря на ошибку организаторов: Онофрийчук победила на Кубке мира-2026 в упражнениях с обручем

17:31 13.07.2026 Пн
2 мин
Украинка опередила конкуренток по итогам всех четырех этапов, хотя приняла участие всего в трех.
Малюгин Никита
Таисия Онофрийчук завершила выступления на Кубке мира с золотой медалью (Фото: ugf.org.ua)

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира 2026 года по художественной гимнастике. Также 18-летняя спортсменка поднялась на самую высокую ступень пьедестала по итогам всех выступлений в упражнениях с обручем.

На этапе в Милане судьи оценили выступление Онофрийчука с обручем в 29.550 балла. Причем 8.000 баллов Таисия получила за исполнение (наибольшая оценка среди всех финалисток). Этого не хватило, чтобы обойти итальянскую гимнастку Софию Раффаэли, завершившую выступления с отметкой 29.650.

Отчасти поражение украинки можно объяснить ошибкой со стороны организаторов - они не включили музыку с первого раза, из-за чего Таисия была вынуждена во второй раз выходить на ковер, чтобы исполнить свой номер.

Путь к "золоту"

Однако этого оказалось достаточно, чтобы по итогам всех четырех этапов Онофрийчук торжествовала в упражнении с обручем. Даже пропустив этап в Ташкенте, украинка на 20 баллов обошла Софию Раффаэли.

  • Таисия Онофрийчук, Украина – 145 очков (50 очков за этап в Софии, 0 – в Ташкенте, 50 – в Баку и 45 – в Милане).
  • София Раффаэли, Италия – 125 очков (40+0+35+50).
  • Тахмина Икромова, Узбекистан - 110 очков (0+50+20+40)

Итоги Кубка мира-2026

В личном многоборье Таисия Онофрийчук заняла итоговое второе место - ей не хватило всего 10 баллов до результата немки Дарьи Варфоломеев.

В активе 18-летней украинки восемь медалей на этапах Кубка мира.

Напомним, что на первом этапе Кубка мира Онофрийчук установила исторический рекорд на Кубке мира. Так же торжествовала она и в Баку, собрав россыпь наград

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