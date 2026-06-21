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Подиум и авария: как украинцы выступили на престижной Формуле-4 в Италии

23:45 21.06.2026 Вс
2 мин
Один украинец разбил болид, а другой - неожиданно поднялся на пьедестал в Монце
aimg Екатерина Урсатий
Подиум и авария: как украинцы выступили на престижной Формуле-4 в Италии Александр Бондарев (фото: instagram.com/pilot.bondarev)
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В воскресенье, 21 июня, на легендарной итальянской трассе "Монца" завершился третий этап престижной юношеской серии автогонок - итальянской Формулы-4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

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Итальянская команда "Ф-4" считается одной из самых сильных кузниц талантов для мирового автоспорта - совсем недавно здесь одержали победу нынешние звезды "Формулы-1" Андреа Кими Антонелли и Оливер Берман.

Прорыв Савинкова на подиум

Главной сенсацией заключительной гонки стало выступление Александра Савинкова, защищающего цвета команды Us Racing. Украинец продемонстрировал блестящий пилотаж и сумел финишировать на высоком третьем месте.

Савинков вступил в жесткую борьбу с лидерами и на финише уступил лишь победителю заезда финну Луке Саммалисто и румынскому гонщику Давиду Косма-Кристофору.

Александр Савинков выступает на международной арене исключительно под украинским флагом, однако является бывшим гражданином России, сменившим спортивное гражданство.

Черный уик-энд для Бондарева в Монце

Зато для другого перспективного украинца, пилота академии Williams Александра Бондарева из топ-команды Prema Racing, этап в Монце превратился в настоящее испытание.

Из-за сложной системы квалификационных подгрупп и штрафов напарников Александр стартовал в финальном заезде лишь с далекой 30-й позиции.

Прорыва из задних рядов пелотона не суждено было произойти. Напомним, что в первой гонке уик-энда Бондарев вылетел в гравий на последнем круге, избегая столкновения, а во второй - сумел зацепиться за 15-е место и вырвать одно зачетное очко.

Однако в решающей финальной гонке Бондарев стал одним из трех пилотов, которые вообще не смогли добраться до финиша из-за инцидента на трассе.

Подиум и авария: как украинцы выступили на престижной Формуле-4 в Италии

Что дальше?

После экватора соревнований в Монце молодые пилоты получают месячную паузу для анализа ошибок и подготовки техники.

Следующий, четвертый этап итальянской Формулы-4 пройдет на еще одной культовой трассе - Муджелло. Гонки там запланированы на 26 июля.

Ранее мы рассказали, как украинская надежда "Формулы-1" завоевала исторический титул в престижной автогонке.

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