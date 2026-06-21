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Подіум та аварія: як українці виступили на престижній Формулі-4 в Італії

23:45 21.06.2026 Нд
2 хв
Один українець розбив болід, а інший - неочікувано заїхав на п'єдестал у Монці
aimg Катерина Урсатій
Подіум та аварія: як українці виступили на престижній Формулі-4 в Італії Олександр Бондарев (фото:instagram.com/pilot.bondarev)
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У неділю, 21 червня, на легендарній італійській трасі "Монца" завершився третій етап престижної молодіжної серії з автоперегонів - італійської Формули-4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гонки.

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Італійська Ф-4 має статус однієї з найсильніших кузень кадрів для світового автоспорту - зовсім нещодавно тут тріумфували нинішні зірки Формули-1 Андреа Кімі Антонеллі та Олівер Берман.

Прорив Савінкова на подіум

Головною сенсацією заключної гонки став виступ Олександра Савінкова, який захищає кольори команди Us Racing. Українець видав блискучий пілотаж і зумів фінішувати на високому третьому місці.

Савінков нав'язав жорстку боротьбу лідерам і на фініші поступився лише переможцю заїзду фіну Луці Саммалісто та румунському гонщику Давіду Косма-Крістофору.

Олександр Савінков виступає на міжнародній арені виключно під українським прапором, проте є колишнім громадянином Росії, який змінив спортивне громадянство.

Чорний вікенд для Бондарева в Монці

Натомість для іншого перспективного українця, пілота академії Williams Олександра Бондарева з топ-команди Prema Racing, етап в Монці перетворився на суцільне випробування.

Через складну систему кваліфікаційних підгруп та штрафи напарників, Олександр розпочав фінальний заїзд лише з далекої 30-ї позиції.

Прориву з низин пелотону не судилося статися. Нагадаємо, що в першій гонці вікенду Бондарев злетів у гравій на останньому колі, уникаючи зіткнення, а в другій - зумів зачепитися за 15-те місце й вирвати один заліковий бал.

Проте у вирішальній фінальній гонці Бондарев став одним із трьох пілотів, які взагалі не змогли дістатися фінішу через інцидент на трасі.

Подіум та аварія: як українці виступили на престижній Формулі-4 в Італії

Що далі?

Після екватору змагань у Монці молоді пілоти отримують місячну паузу для аналізу помилок та підготовки техніки.

Наступний, четвертий етап італійської Формули-4 прийматиме ще один культовий трек - Муджелло. Перегони там заплановані на 26 липня.

Раніше ми розповіли, як українська надія Формули-1 здобув історичний титул у престижних автоперегонах.

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