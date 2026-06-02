Костюк обыграла Свитолину на Ролан Гаррос: с какой скандальной соперницей она сыграет дальше

15:22 02.06.2026 Вт
2 мин
Остановила четырехкратную чемпионку, выиграла 17-й матч подряд на грунте и теперь готовится уничтожить принципиальную соперницу
aimg Екатерина Урсатий
Костюк обыграла Свитолину на Ролан Гаррос: с какой скандальной соперницей она сыграет дальше Марта Костюк (фото: Getty Images)
Марта Костюк впервые в истории Украины пробилась в полуфинал престижного Ролан Гаррос. В ожесточенном трехсетовом украинском дерби 23-летняя киевлянка одолела титулованную Элину Свитолину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Во вторник, 2 июня, на кортах Парижа завершилось уникальное и историческое событие для отечественного спорта.

Две лучшие теннисистки страны разыграли между собой путевку в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

В сверхнапряженном поединке Марта Костюк обыграла Элину Свитолину и стала первой украинкой в истории, которая сыграет в женском полуфинале этого грунтового Грэндслема.

Три сета безумной драмы: как прошло украинское дерби

Теннисное противостояние на главном стадионе имени Филиппа Шатрие длилось 1 час и 51 минуту. Девушки продемонстрировали настоящие спортивные качели:

  • Первый сет: Костюк со старта захватила инициативу, забрав три гейма подряд. Несмотря на попытки Свитолиной догнать соперницу, Марта уверенно закрыла партию - 6:3.
  • Второй сет: Элина оформила зеркальный ответ, поведя 3:0. В тяжелом восьмом гейме с четвертой попытки Свитолина таки дожала оппонентку - 6:2 в пользу экс-первой ракетки Украины.
  • Решающий сет: Украинки начали с нервного обмена геймами, но в концовке Костюк включила сумасшедший темп, выиграла четыре последних гейма подряд и вырвала историческую победу - 6:2.

Благодаря этому успеху Костюк продлила свою невероятную беспроигрышную серию на грунте до 17матчей подряд.

Зато победная серия Свитолиной оборвалась на отметке в 10 поединков - Элина уже в шестой раз в карьере остановилась именно на стадии 1/4 финала в Париже.

Впереди - бой против - "нейтральной" за финал мэйджора

Позади у Марты Костюк фантастический турнирный путь: на пути к 1/4 финала она сенсационно выбила четырехкратную чемпионку Парижа Игу Швьонтек.

Уже в следующем раунде первую полуфиналистку Ролан Гаррос-2026 от Украины ждет сверхпринципиальный поединок.

Марта Костюк проведет третье очное противостояние против восьмой ракетки мира, "нейтральной" Мирры Андреевой, которая в своем четвертьфинале разгромила румынку Сорану Кирстю (6:0, 6:3).

Статистика свидетельствует в пользу украинки: в 2026 году Костюк уже дважды побеждала Андрееву - в Брисбене и в триумфальном финале "тысячника" в Мадриде, который стал самой крупной победой украинского тенниса за последние семь лет.

Ранее стало известно, что Свитолина, Костюк и сенсационная дебютантка сыграют в основе Уимблдона-2026.

