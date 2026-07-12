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Официально: легендарный Леонардо вернулся в итальянский футбол в новой роли

12:00 12.07.2026 Вс
2 мин
Бразильский специалист будет помогать реформировать систему национальных сборных "Скуадры Адзурры"
Малюгин Никита
Леонардо должен помочь итальянцам преодолеть глубокий кризис (Фото: Getty Images)

Бывший спортивный директор ПСЖ и Милана Леонардо официально стал главным советником структуры итальянских сборных. Бразилец будет работать в тандеме со своим многолетним коллегой Паоло Мальдини, которого назначили техническим директором Федерации футбола Италии (FIGC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное объявление Федерации футбола Италии (FIGC).

Главной неожиданностью масштабной реформы итальянского футбола стало привлечение иностранного топ-менеджера на ключевую должность. Леонардо занял должность внешнего советника Club Italia - структуры, руководящей всеми национальными сборными страны.

Бразильский специалист, известный своей успешной управленческой работой в Париже и Милане, будет отвечать за стратегическое развитие, международные связи и интеграцию современных футбольных трендов. Его главная задача - усилить позиции итальянского футбола на мировой арене и оптимизировать работу скаутских служб федерации.

Президент FIGC Джованни Малаго подчеркнул, что международный опыт Леонардо и его глубокие знания итальянского менталитета являются идеальным сочетанием для реализации новой спортивной стратегии страны.

Воссоединение легендарного дуэта Мальдини – Леонардо

Назначение Леонардо состоялось одновременно с возвращением в большой футбол его близкого друга и экс-партнера по "Милану" Паоло Мальдини.

Легендарный защитник получил абсолютную власть над вертикалью национальных команд, заняв должность технического директора FIGC и президента Club Italia.

Мальдини и Леонардо уже работали вместе как руководители в "Милане" в период с 2018-го по 2019-й годы. Федерация решила воссоздать этот успешный управленческий тандем.

Леонардо будет работать в прямом контакте с Мальдини, консультируя его по трансферному рынку, работе с молодежными академиями и реорганизации технических штабов сборных.

Радикальные изменения в "Скуадре Адзурре"

Решение пригласить Леонардо и Мальдини является частью глобального плана модернизации итальянского футбола, долгое время находившегося в кризисе.

Руководство федерации стремится создать единую модель подготовки игроков - от юношеских команд до главной сборной страны. Вклад Леонардо как советника должен обеспечить свежий взгляд "извне", поскольку он имеет связи по всему миру. Новое руководство приступит к исполнению своих обязанностей немедленно, чтобы сформировать новую дорожную карту для "Скуадры Адзурры".

Напомним, что сборная Италии пропускает уже третий чемпионат мира подряд - в плей-офф "Скуадра Адзурра" уступила Боснии и Герцеговине. Да и на молодежном Евро-2026 итальянцы уступили первое место в группе - их обошла сборная Украины.

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