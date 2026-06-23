Новый босс в "Жироне": как смена главного тренера повлияет на судьбу Цыганкова и Ваната

Испанская "Жирона" официально объявила о назначении 50-летнего Кике Альвареса новым главным тренером команды. Предыдущий наставник Мичел Санчес покинул пост после провального сезона и вылета клуба из элитного дивизиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт каталонского клуба .

Разгребать руины: вызов для нового тренера

Соглашение с испанским специалистом рассчитано на один сезон – до лета 2027 года. Последние два года Альварес успешно возглавлял резервную команду "Жироны", которую сумел вывести из третьего во второй дивизион страны.

Ранее специалист входил в тренерские штабы таких клубов, как "Вильярреал", "Алавес" и "Леванте". Во время игровой карьеры Альварес выступал на позиции центрального защитника и отыграл семь сезонов в Ла Лиге за "Вильярреал".

Руководство каталонцев уже обозначило главную цель для нового наставника – вернуть "Жирону" в элитный испанский дивизион по итогам следующего сезона Сегунды.

Напомним, после сенсационной "бронзы" и выхода в Лигу чемпионатов в позапрошлом году сезон-2025/26 команда провалила, завершив на 19-м месте в Ла Лиге. Именно после этого болезненного вылета бывший вождь Мичел Санчес покинул пост и теперь официально возглавил амстердамский "Аякс", подписав с нидерландским грандом контракт на два сезона.

Украинский десант: кто остается под руководством Альвареса

Сейчас в структуре испанского клуба находятся сразу четверо украинских футболистов. Это вингер Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат, голкипер Владислав Крапивцов и еще один нападающий Александр Пищур, которого каталонцы недавно подписали из венгерского "Дьора".

Впрочем, все более очевидным становится тот факт, что Цыганков и Ванат начнут следующий сезон в другом месте. По информации источников, знакомых с ситуацией, вопрос о том, оставлять украинских звезд или нет, в клубе вообще не стоит. После вылета из Ла Лиги "Жирона" вынуждена существенно урезать бюджет, а контракты ведущих украинских легионеров слишком дорогие и неподъемные для реалий Сегунды.

Слухи о возможном разрыве лидеров с каталонцами ходят уже давно, а потенциальные варианты продолжения карьеры выглядят достаточно солидно:

Для Виктора Цыганкова: основными претендентами на хавбека называют испанскую "Барселону", нидерландский "Аякс" и турецкий "Трабзонспор".

Для Владислава Ваната: предметный интерес к форварду проявляют испанский "Вильярреал", а также тот самый "Трабзонспор", который уже традиционно доверяет украинским исполнителям.

Известно, что Цыганков уже направил руководству "Жироны" официальное письмо с просьбой отпустить его во время летнего трансферного окна. Полузащитник не планирует играть во втором дивизионе, однако заверил, что уважает действующий еще один год контракт и стремится достичь максимально взаимовыгодного соглашения для обеих сторон без форсирования событий.