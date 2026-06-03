Еще одна спортивная федерация сняла санкции с РФ: что это меняет

Отныне они смогут участвовать в соревнованиях FIE не в нейтральном статусе, а в форме своих стран, с флагами и гимнами.

Новые правила начнут действовать с чемпионата мира по фехтованию среди взрослых 2026 года. Турнир должен пройти в Гонконге с 22 по 30 июля. В FIE заявили, что решение приняли, учитывая принципы Олимпийской хартии - недискриминацию, равное отношение и универсальность спорта. Федерация также сослалась на собственный устав.

Фактически речь идет о полном снятии так называемых защитных мер, которые ограничивали участие представителей России и Беларуси в международных турнирах. Теперь они смогут выступать как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях под символикой своих государств.

В объяснении FIE также вспомнили решение Олимпийского саммита от декабря 2025 года по молодежным турнирам. Тогда поддержали рекомендацию МОК не ограничивать доступ юных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к международным соревнованиям.

Отдельно федерация сослалась на решение Исполнительного совета МОК от 7 мая 2026 года. Согласно ему, МОК больше не рекомендует ограничения для участия белорусских спортсменов, в том числе команд, в соревнованиях международных федераций.

Таким образом, чемпионат мира в Гонконге станет первым крупным взрослым турниром FIE после полного возвращения россиян и белорусов к соревнованиям под национальной символикой.