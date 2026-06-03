RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Еще одна спортивная федерация сняла санкции с РФ: что это меняет

01:05 03.06.2026 Ср
2 мин
В прошлом году спортсменов из РФ и Беларуси также допустили к Чемпионату мира
aimg Юлия Маловичко
Фото: фехтовальщики готовятся к ЧМ (из открытых источников)

Международная федерация фехтования отменила ограничения для спортсменов и официальных лиц из РФ и Беларуси, что даст им возможность участвовать в Чемпионате мира.

Отныне они смогут участвовать в соревнованиях FIE не в нейтральном статусе, а в форме своих стран, с флагами и гимнами.

Новые правила начнут действовать с чемпионата мира по фехтованию среди взрослых 2026 года. Турнир должен пройти в Гонконге с 22 по 30 июля. В FIE заявили, что решение приняли, учитывая принципы Олимпийской хартии - недискриминацию, равное отношение и универсальность спорта. Федерация также сослалась на собственный устав.

Фактически речь идет о полном снятии так называемых защитных мер, которые ограничивали участие представителей России и Беларуси в международных турнирах. Теперь они смогут выступать как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях под символикой своих государств.

В объяснении FIE также вспомнили решение Олимпийского саммита от декабря 2025 года по молодежным турнирам. Тогда поддержали рекомендацию МОК не ограничивать доступ юных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к международным соревнованиям.

Отдельно федерация сослалась на решение Исполнительного совета МОК от 7 мая 2026 года. Согласно ему, МОК больше не рекомендует ограничения для участия белорусских спортсменов, в том числе команд, в соревнованиях международных федераций.

Таким образом, чемпионат мира в Гонконге станет первым крупным взрослым турниром FIE после полного возвращения россиян и белорусов к соревнованиям под национальной символикой.

Напомним, что в прошлом году Международная федерация фехтования (FIE) также добавила в список участников чемпионата мира россиян и белорусов. Тогда ЧМ прошел в Тбилиси с 22 по 26 июля.

Также мы писали, что Сборная Украины по фехтованию триумфально завершила Чемпионат Европы-2025, проходивший с 14 по 19 июня в итальянском городе Генуя.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Чемпионат мираСпортсмены