Михайлюк вернулся и переиграл Грузию: Украина вышла в следующий раунд отбора ЧМ-2027

Национальная сборная Украины по баскетболу одержала важнейшую победу в первом раунде квалификации на чемпионат мира 2027 года. В предпоследнем пятом туре отбора "сине-желтые" уверенно и ярко разгромили команду Грузии, что гарантировало украинцам досрочный выход к следующему этапу соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Бенефис Михайлюка и разгром грузин: как прошел матч

Матч против Грузии имел для украинской команды статус решающего, ведь победа снимала все вопросы выхода из группы. Главным хайлайтом встречи стало возвращение в лагерь сборной Святослава Михайлюка, устроившего на паркете настоящее шоу.

В первой четверти подопечные Айнарса Багатскиса сразу захватили инициативу, поведя 17:10. Грузины пытались догнать "сине-желтых", но четверть осталась за украинцами – 30:27.

Во втором отрезке Украина существенно прибавила в защите и надежности, увеличив отрыв до +17, а на большой перерыв ушла с комфортным гандикапом в 8 пунктов.

Ключевой стала третья четверть. Наша команда полностью исключила соперника по игре, доведя свое преимущество до максимальных +23 и завершив этот отрезок со счетом 75:60.

В заключительной четверти украинцы грамотно удержали темп и зафиксировали итоговый разгром – 95:76.

Главным героем матча стал Святослав Михайлюк. В своем первом официальном поединке по возвращении в сборную он набрал фантастические 28 очков, сделал 5 подборов и отдал 4 передачи.

В его активе три дальних попадания и стопроцентная реализация штрафных бросков (7/7). Мощную поддержку лидеру обеспечил Александр Ковляр, записавший в свой актив еще 20 очков. В составе Грузии лучшим стал Маркиз Рид (18 очков).

Досрочный выход в следующий этап отбора

Благодаря этому триумфу Украина набрала 8 очков и гарантировала себе место в тройке лучших команд группы А, которая выходит во второй этап квалификации (где и разыграют непосредственные путевки на мундиаль). Результаты этого раунда полностью переносятся на следующую стадию. Ранее из нашей группы участие во втором этапе обеспечило себе Испания и Грузия.

Свой заключительный матч первого этапа квалификации против сборной Дании "сине-желтые" проведут уже в воскресенье, 5 июля. Встреча начнется в 16.00 по киевскому времени.

Напомним, что турнирное положение в нашей группе заставляло украинцев играть исключительно на победу, поскольку в мартовском окне квалификации сборная Украины дважды подряд уступила фавориту квартета – команде Испании.

Лидером группы А остаются испанцы (8 очков после 4 матчей), Украина идет второй (8 очков, 5 матчей), Грузия занимает третье место (6 очков, 5 матчей), а замыкает таблицу Дания с 4 пунктами в активе.