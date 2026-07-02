ua en ru
Чт, 02 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Михайлюк вернулся и переиграл Грузию: Украина вышла в следующий раунд отбора ЧМ-2027

20:49 02.07.2026 Чт
2 мин
Перфоманс от чемпиона НБА и досрочная путевка.
aimg Екатерина Урсатий
Михайлюк вернулся и переиграл Грузию: Украина вышла в следующий раунд отбора ЧМ-2027 Сборная Украины по баскетболу (фото: ФБК)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Национальная сборная Украины по баскетболу одержала важнейшую победу в первом раунде квалификации на чемпионат мира 2027 года. В предпоследнем пятом туре отбора "сине-желтые" уверенно и ярко разгромили команду Грузии, что гарантировало украинцам досрочный выход к следующему этапу соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Бенефис Михайлюка и разгром грузин: как прошел матч

Матч против Грузии имел для украинской команды статус решающего, ведь победа снимала все вопросы выхода из группы. Главным хайлайтом встречи стало возвращение в лагерь сборной Святослава Михайлюка, устроившего на паркете настоящее шоу.

В первой четверти подопечные Айнарса Багатскиса сразу захватили инициативу, поведя 17:10. Грузины пытались догнать "сине-желтых", но четверть осталась за украинцами – 30:27.

Во втором отрезке Украина существенно прибавила в защите и надежности, увеличив отрыв до +17, а на большой перерыв ушла с комфортным гандикапом в 8 пунктов.

Ключевой стала третья четверть. Наша команда полностью исключила соперника по игре, доведя свое преимущество до максимальных +23 и завершив этот отрезок со счетом 75:60.

В заключительной четверти украинцы грамотно удержали темп и зафиксировали итоговый разгром – 95:76.

Читайте также: Перформанс Михайлюка и сенсация в Шяуляе: Украина переиграла Литву в баскетбол

Главным героем матча стал Святослав Михайлюк. В своем первом официальном поединке по возвращении в сборную он набрал фантастические 28 очков, сделал 5 подборов и отдал 4 передачи.

В его активе три дальних попадания и стопроцентная реализация штрафных бросков (7/7). Мощную поддержку лидеру обеспечил Александр Ковляр, записавший в свой актив еще 20 очков. В составе Грузии лучшим стал Маркиз Рид (18 очков).

Досрочный выход в следующий этап отбора

Благодаря этому триумфу Украина набрала 8 очков и гарантировала себе место в тройке лучших команд группы А, которая выходит во второй этап квалификации (где и разыграют непосредственные путевки на мундиаль). Результаты этого раунда полностью переносятся на следующую стадию. Ранее из нашей группы участие во втором этапе обеспечило себе Испания и Грузия.

Свой заключительный матч первого этапа квалификации против сборной Дании "сине-желтые" проведут уже в воскресенье, 5 июля. Встреча начнется в 16.00 по киевскому времени.

Напомним, что турнирное положение в нашей группе заставляло украинцев играть исключительно на победу, поскольку в мартовском окне квалификации сборная Украины дважды подряд уступила фавориту квартета – команде Испании.

Лидером группы А остаются испанцы (8 очков после 4 матчей), Украина идет второй (8 очков, 5 матчей), Грузия занимает третье место (6 очков, 5 матчей), а замыкает таблицу Дания с 4 пунктами в активе.

Ранее мы сообщили, что баскетболист сборной Украины Максим Кличко сменил европейскую топ-лигу на чемпионатСША.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сборная Украины Баскетбол
Новости
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Аналитика
Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics