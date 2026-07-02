ua en ru
Чт, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Михайлюк повернувся і переграв Грузію: Україна вийшла у наступний раунд відбору ЧС-2027

20:49 02.07.2026 Чт
3 хв
Перфоманс від чемпіона НБА та дострокова путівка далі
aimg Катерина Урсатій
Михайлюк повернувся і переграв Грузію: Україна вийшла у наступний раунд відбору ЧС-2027 Збірна України з баскетболу (фото: ФБУ)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Національна збірна України з баскетболу здобула надважливу перемогу в першому раунді кваліфікації на чемпіонат світу 2027 року. У передостанньому, п'ятому турі відбору "синьо-жовті" впевнено та яскраво розгромили команду Грузії, що гарантувало українцям достроковий вихід до наступного етапу змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Бенефіс Михайлюка та розгром грузинів: як пройшов матч

Матч проти Грузії мав для української команди статус вирішального, адже перемога знімала всі питання щодо виходу з групи. Головним хайлайтом зустрічі стало повернення до табору збірної Святослава Михайлюка, який і влаштував на паркеті справжнє шоу.

У першій чверті підопічні Айнарса Багатскіса одразу захопили ініціативу, повівши 17:10. Грузини намагалися наздогнати "синьо-жовтих", але чверть залишилася за українцями - 30:27.

У другому відрізку Україна суттєво додала у захисті та надійності, збільшивши відрив до +17, а на велику перерву пішла з комфортним гандикапом у 8 пунктів.

Ключевою стала третя чверть. Наша команда повністю виключила суперника з гри, довівши свою перевагу до максимальних +23 та завершивши цей відрізок із рахунком 75:60.

У заключній чверті українці грамотно втримали темп і зафіксували підсумковий розгром - 95:76.

Читайте також: Перформанс Михайлюка та сенсація у Шяуляї: Україна переграла Литву в баскетбол

Головним героєм матчу став Святослав Михайлюк. У своєму першому офіційному поєдинку після повернення до збірної він набрав фантастичні 28 очок, зробив 5 підбирань та віддав 4 передачі.

В його активі три дальніх влучання та стовідсоткова реалізація штрафних кидків (7/7). Потужну підтримку лідеру забезпечив Олександр Ковляр, який записав до свого активу ще 20 очок. У складі Грузії найкращим став Маркіз Рід (18 очок).

Достроковий вихід у наступний етап відбору

Завдяки цьому тріумфу Україна набрала 8 очок і гарантувала собі місце у трійці найкращих команд групи А, яка виходить до другого етапу кваліфікації (де й розіграють безпосередні путівки на мундіаль). Результати цього раунду повністю переносяться до наступної стадії. Раніше з нашої групи участь у другому етапі забезпечили собі Іспанія та Грузія.

Свій заключний матч першого етапу кваліфікації проти збірної Данії "синьо-жовті" проведуть уже в неділю, 5 липня. Зустріч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що турнірне становище у нашій групі змушувало українців грати виключно на перемогу, оскільки в березневому вікні кваліфікації збірна України двічі поспіль поступилася фавориту квартету - команді Іспанії.

Наразі лідером групи А залишаються іспанці (8 очок після 4 матчів), Україна йде другою (8 очок, 5 матчів), Грузія посідає третю сходинку (6 очок, 5 матчів), а замикає таблицю Данія з 4 пунктами в активі.

Раніше ми повідомили, що баскетболіст збірної України Максим Кличко змінив європейську топ-лігу на чемпіонат США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збірна України Баскетбол
Новини
Кількість жертв атаки на Київ зросла до 20
Кількість жертв атаки на Київ зросла до 20
Аналітика
Роботи будуть вивозити НРК на бойові задачі: інтерв'ю з директором UGV Robotics
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Роботи будуть вивозити НРК на бойові задачі: інтерв'ю з директором UGV Robotics