Михайлюк повернувся і переграв Грузію: Україна вийшла у наступний раунд відбору ЧС-2027

Національна збірна України з баскетболу здобула надважливу перемогу в першому раунді кваліфікації на чемпіонат світу 2027 року. У передостанньому, п'ятому турі відбору "синьо-жовті" впевнено та яскраво розгромили команду Грузії, що гарантувало українцям достроковий вихід до наступного етапу змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Бенефіс Михайлюка та розгром грузинів: як пройшов матч

Матч проти Грузії мав для української команди статус вирішального, адже перемога знімала всі питання щодо виходу з групи. Головним хайлайтом зустрічі стало повернення до табору збірної Святослава Михайлюка, який і влаштував на паркеті справжнє шоу.

У першій чверті підопічні Айнарса Багатскіса одразу захопили ініціативу, повівши 17:10. Грузини намагалися наздогнати "синьо-жовтих", але чверть залишилася за українцями - 30:27.

У другому відрізку Україна суттєво додала у захисті та надійності, збільшивши відрив до +17, а на велику перерву пішла з комфортним гандикапом у 8 пунктів.

Ключевою стала третя чверть. Наша команда повністю виключила суперника з гри, довівши свою перевагу до максимальних +23 та завершивши цей відрізок із рахунком 75:60.

У заключній чверті українці грамотно втримали темп і зафіксували підсумковий розгром - 95:76.

Головним героєм матчу став Святослав Михайлюк. У своєму першому офіційному поєдинку після повернення до збірної він набрав фантастичні 28 очок, зробив 5 підбирань та віддав 4 передачі.

В його активі три дальніх влучання та стовідсоткова реалізація штрафних кидків (7/7). Потужну підтримку лідеру забезпечив Олександр Ковляр, який записав до свого активу ще 20 очок. У складі Грузії найкращим став Маркіз Рід (18 очок).

Достроковий вихід у наступний етап відбору

Завдяки цьому тріумфу Україна набрала 8 очок і гарантувала собі місце у трійці найкращих команд групи А, яка виходить до другого етапу кваліфікації (де й розіграють безпосередні путівки на мундіаль). Результати цього раунду повністю переносяться до наступної стадії. Раніше з нашої групи участь у другому етапі забезпечили собі Іспанія та Грузія.

Свій заключний матч першого етапу кваліфікації проти збірної Данії "синьо-жовті" проведуть уже в неділю, 5 липня. Зустріч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що турнірне становище у нашій групі змушувало українців грати виключно на перемогу, оскільки в березневому вікні кваліфікації збірна України двічі поспіль поступилася фавориту квартету - команді Іспанії.

Наразі лідером групи А залишаються іспанці (8 очок після 4 матчів), Україна йде другою (8 очок, 5 матчів), Грузія посідає третю сходинку (6 очок, 5 матчів), а замикає таблицю Данія з 4 пунктами в активі.