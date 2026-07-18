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Магучих против главной конкурентки: где смотреть онлайн-трансляцию Бриллиантовой лиги в Лондоне

14:33 18.07.2026 Сб
2 мин
Первая дуэль Ярославы и Николы Олислагерс в летнем сезоне
aimg Андрей Костенко
Магучих против главной конкурентки: где смотреть онлайн-трансляцию Бриллиантовой лиги в Лондоне Ярослава Магучих (фото: Getty Images)
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В субботу, 18 июля, в столице Великобритании в Лондоне пройдет 11-й этап самой престижной легкоатлетической серии – Бриллиантовой лиги-2026. Главным событием дня для украинских болельщиков станут соревнования в женских прыжках в высоту.

Когда стартуют соревнования и где смотреть онлайн-трансляцию – подскажет РБК-Украина.

Главная дуэль сезона

Для мировой рекордсменки Ярославы Магучих лондонский этап станет вторым в текущем сезоне Бриллиантовой лиги после триумфального "золота" в марокканском Рабате.

Этот старт будет особенным, ведь Магучих впервые в летней части сезона на открытом воздухе выйдет в сектор против своей главной конкурентки последних лет – австралийки Николы Олислагерс. Напомним, украинка уступила австралийцам в финале Бриллиантовой лиги-2025, однако взяла реванш на чемпионате мира-2026 в помещении.

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В Лондоне, кроме Олислагерс, выступит еще одна звездная австралийка Элеанор Паттерсон, а также сербка Ангелина Топич, полька Мария Жодзик, Ламара Дистин из Ямайки, Мария Вукович из Черногории и хозяйка соревнований Морган Лейк.

Планировалось, что Украину будут представлять две спортсменки, однако Ирина Геращенко выбыла из заявки накануне старта.

Где смотреть соревнования в Украине

Официальные старты в секторе женских прыжков в высоту начнутся в 16:10 по киевскому времени.

В Украине эксклюзивным транслятором Бриллиантовой лиги является "Суспільне Спорт". Прямая онлайн-трансляция выступления Ярославы Магучих будет доступна бесплатно на официальном сайте и платформах "Суспільне Спорт", местных телеканалах "Суспільного мовлення" и на YouTube-канале "Суспільне Атлетика".

Ранее мы сообщали, что Ярослава Магучих впервые за 5 лет приняла участие в летнем чемпионате Украины и триумфовала там.

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