Коммерциализация когда-то убьет футбол, а Бразилия не станет победителем

ЧМ-2026: футболу становится многовато

Групповой этап одного из самых спорных и неоднозначных Чемпионатов мира по футболу в истории длиной в 16 дней пронесся мгновенно, а его розыгрыш вышел на финишную прямую. Гарантирую, дальше время будто ускорится, матчей будет становиться меньше, эмоций больше, и совсем скоро станет известно новых триумфаторов Мундиаля.

Пожалуй, в том, что касается футбола, я могу отнести себя к консерваторам. Первый Чемпионат мира, который я помню, был в 1998 году. С того момента прошло пять мировых форумов, которые выглядели максимально традиционными. И вот уже второй турнир подряд нововведения президента ФИФА Джанни Инфантино вызывают многие вопросы. После необычного и нелогичного зимнего Мундиаля в Катаре мы получили первый в истории ЧМ с рекордным количеством команд.

Давайте откровенно, футбола стало очень много, к тому же появляется все больше и больше и других развлечений вроде соцсетей и мгновенных видео в Инстаграм или ТикТоке, так что, к сожалению, матчи перестают быть особым событием. Теперь мы можем смотреть игры на трансляционных платформах, распыляющих рейтинги, внимательность и уникальность.

Но это эпоха современных технологий, против этого не пойдешь, это нормально. Впрочем, расширение количества команд и соответственно матчей в Лиге чемпионов, Лиге Европы, на чемпионатах Европы, а теперь и на чемпионатах мира, максимально прибивают эксклюзивность турниров, какую-то магию момента.

Как следствие, группа А с Мексикой, Южной Кореей, Южно-Африканской Республикой и Чехией по факту не содержала ни одной топовой команды. То же можно сказать и о группах В и D. Ну а матчи вроде Парагвай – Австралия, Эквадор – Кюрасао, Новая Зеландия – Иран, Кабо Верде – Саудовская Аравия и многие другие – это что-то из разряда Лиги конференций – не интересно никому, кроме любителей футбола в странах, которые играют. (такие есть, но их не много).

Коммерция убивает футбол

Коммерциализация футбола – понятное дело, но, будем откровенны, что слишком, то не здраво! Вымышленная пауза hydration break как апогей этой избыточности. Она разрывает время игры, образует по три-четыре минуты паузы в каждом из таймов якобы со благородной миссией – чтобы игроки попили воды и перевели дыхание. Однако на самом деле здесь речь вовсе не о сохранении здоровья и без того перегруженных от сезона футболистов, а о возможности покрутить рекламные блоки по несколько минут прямо внутри каждого из таймов.

Откровенно не в восторге от этого и игроки, и федераций, и зрители, но… Здесь звучит припев престарелого хита "Money money money" в исполнении группы ABBA, плюс вы можете представить самодовольное лицо президента ФИФА Джанни Инфантино.

Из якобы плюсов группового этапа – неплохая интрига в большинстве матчей. Откровенные андердоги в основном оказались способны оказывать качественное сопротивление очевидным фаворитам и даже отобрали у них немало очков. Объяснить это можно скорее тем, что эти фавориты имеют турнирную стратегию и стремятся сохранить как можно больше сил на раунд плейоф, чтобы хорошо выступить на дистанции.

Во время группового этапа в целом, а не в отдельных матчах, лично для меня одними из открытий стали мексиканцы, которые в своей относительно ровной группе выглядели действительно убедительно. Порадовали американцы, марокканцы, японцы и египтяне, которые показали, что их однозначно нельзя недооценивать – это действительно хорошие команды, к уровню которых хотелось бы, чтобы стремилась сборная Украины.

Некоторые фавориты типа Бельгии, Германии или Португалии продемонстрировали откровенную уязвимость и, скорее всего, то, что на дистанции они вряд ли будут конкурентными. Испанцы и англичане оставили мнение, что еще однозначно могут добавить в плейоф. Франция и Аргентина показали убедительность.

Бразилия разочаровывает, Месси вызывает восторг

А вот едва ли не самым разочарованием для меня стала сборная Бразилии. Да-да, именно Бразилия, не проигравшая ни разу в групповом раунде. Ключевое другое: сверхопытный и супертитулованный Карло Анчелотти кажется неспособным переломить их ментальность через свое итальянское колено и привить организацию, которая подвинула бы на дальний план карнавальный футбол.

Желание атаковать, феериты и многое забивать это прекрасно, но чтобы так неорганизованно выглядеть в обороне из разряда "Кто в лес, а кто по дрова полез"… Хотя их победа над Шотландией и несколько уменьшила градус критики. Впрочем, готов включить режим Ванги и предположить, что скоро мы увидим много желто-зелено-синих слез и отчаяния, то есть довольно ранний вылет селесао из Мундиаля.

Если говорить об индивидуальности, 39-летний Месси продолжает вызывать восторг. На поле он такой же активный, полезный и результативный, как и десять-пятнадцать лет назад. Мадридисты Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе также молодцы, доказывают топовый уровень и являются лидерами своих сборных - ментально и игрой, что сказывается и на результативности.

Чудо Возиньи — голкипера Кабо-Верде, совершившего семь сейвов против Испании, после чего количество его подписчиков в Инстаграм выросло с 20 тысяч до 15 миллионов, впечатляет. Но за ним вполне могут торчать и ушки маркетологов ФИФА — им нужно писать яркие истории, за которые турнир запомнится со знаком плюс, оставит своих героев и что-то особенное. Вот уже и расширение количества участников до 48 и дебютное участие Кабо-Верде вроде как оправдано…