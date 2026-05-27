С кем сыграет Украина на ЧМ по хоккею: известны все соперники "сине-желтых" в элитном дивизионе

На чемпионате мира-2026 по хоккею, матчи которого проходят в Швейцарии, официально завершился групповой этап. Стали известны лидеры и неудачники турнира, а также - сетка плей-офф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Первый этап соревнований завершился яркими лобовыми матчами лидеров. В группе В Канада в волевом стиле переиграла Чехию (3:2) и обеспечила себе первое место. В параллельной группе А Швейцария дожала Финляндию (4:2), став абсолютно лучшей командой группового этапа с семью победами в основное время.
Последнюю путевку в плей-офф в драматическом стиле вырвали действующие чемпионы мира - сборная США, которая обыграла Австрию (4:1) и запрыгнула на четвертую строчку группы А.
Главными неудачниками турнира стали Великобритания и Италия. Оба коллектива финишировали на последних местах в своих группах, не одержав ни одной победы в основное время, и официально покинули высший эшелон.
Именно вылет британцев и итальянцев окончательно зафиксировал компанию для сборной Украины на следующий год. Напомним, "сине-желтые" финишировали вторыми в Дивизионе 1A, и пробились в элиту мирового хоккея впервые с 2007 года. Вместе с украинцами на повышение пошел Казахстан.
Следующий чемпионат мира в элитном дивизионе будет принимать Германия с 14 по 30 мая 2027 года. Украина узнала полный список соперников, с которыми будет соревноваться на льду.
Все участники элитного дивизиона ЧМ-2027:
Пока Украина готовится к предстоящему экзамену в Топ-дивизионе, восемь сильнейших сборных текущего сезона начинают битву за медали первенства. Четыре четвертьфинальные пары сыграют в один день - в четверг, 28 мая.
Самой громкой вывеской стадии станет суперматч Канады против США - повторение финала Олимпийских игр-2026, где сильнее в овертайме были американцы.
Расписание матчей 1/4 финала (по киевскому времени):
В Украине за хоккейными баталиями ЧМ можно следить на платформах "Суспільне Спорт". Транслятор покажет все ключевые поединки стадии плей-офф.
Четвертьфиналы состоятся 28 мая. Полуфиналы - 30 числа. А матч за 3-е место и финал - 31 мая.
