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Камбэк века: Англия с дублем Кейна сломала проклятие 1966 года на ЧМ-2026

21:16 01.07.2026 Ср
3 мин
"Три льва" едва не стали авторами самой громкой сенсации Мундиаля
aimg Екатерина Урсатий
Камбэк века: Англия с дублем Кейна сломала проклятие 1966 года на ЧМ-2026 Чемпионат мира по футболу 2026 (фото: Getty Images)
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Сборная Англии по футболу одержала волевую победу над национальной командой ДР Конго в рамках 1/16 финала чемпионата мира-2026. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу европейцев, заставивших своих болельщиков изрядно понервничать, но в конце концов переписали 60-летний исторический рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Сенсационное начало и спасательные ходы Тухеля

Англичане вышли к плейофу в статусе победителя группы L, тогда как африканская сборная пробилась с третьего места квартета K, где пропустила вперед Португалию и Колумбию.

Поскольку ранее в официальных поединках команды никогда не пересекались, ДР Конго сумела заскочить фаворита врасплох уже на 7-й минуте встречи.

Шансель Мбемба выполнил точную диагональ на левый фланг, где защитники "трех львов" оставили в одиночестве Брайана Кипенгу.

28-летний хавбек испанской "Альмерии" технически обработал мяч в штрафной и пробил в ближний угол ворот Джордана Пикфорда, забив свой дебютный гол за сборную.

После шокового старта Англия тотально завладела инициативой и за первый тайм нанесла 4 удара в плоскость, однако голкипер Лионель Мпаси-Нзау действовал безупречно.

Более того, перед самым перерывом африканцы едва не создали катастрофу для европейцев - Йоан Висса попал в штангу.

При счете 0:1 главный тренер англичан Томас Тухель решился на радикальные шаги, выпустив сразу трех "свежих" футболистов (двух в атаку и одного в защиту).

Перформанс Кейна: обошел Пеле и сломал проклятие 1966 года

Джокеры Тухеля сработали на 75-й минуте. Вингер Энтони Гордон получил передачу на левом фланге и выполнил идеальный навес в центр штрафной, где Гарри Кейн опередил оппонентов и головой сравнял счет.

Еще через десять минут капитан оформил дубль. Джуд Беллингем мощно пробил в плоскость, вратарь ДР Конго отбил перед собой, а Гордон подобрал мяч и мгновенно ассистировал Кейну – форвард ворвался в площадку и пушечным ударом под перекладину (в правую "девятку") вывел Англию вперед.

В конце встречи африканцы, впервые в истории игравшие в плейоф Мундиаля, организовать штурм не смогли.

Этот матч стал для Англии по-настоящему историческим по нескольким показателям:

  • Слом проклятия: "Три льва" впервые из финала домашнего ЧМ-1966 (когда победили Западную Германию 4:2 в овертаймах) сумели выиграть матч Мундиаля, в котором пропустили первыми.
  • Топ-бомбардир: Гарри Кейн забил свой 4-й и 5-й голы на текущем турнире (ранее забивал Хорватии и Панаме) и теперь имеет 13 мячей на чемпионатах мира всего. По этому показателю он обошел легендарного бразильца Пеле (12) и вплотную приблизился к Герду Мюллеру (14).

Кто следующий соперник Англии?

Сборная Англии в третий раз успешно преодолевает первую стадию плейоф и выходит в 1/8 финала Мундиаля. Следующим соперником команды Томаса Тухеля станет один из хозяев мирового первенства - сборная Мексики, накануне выбившая Эквадор.

Поединок за выход в четвертьфинал состоится на следующей неделе — в понедельник, 6 июля. Стартовый свисток раздастся в 03:00 по киевскому времени.

Ранее мы рассказали, как Бразилия на последних секундах выбила Японию из ЧМ-2026.

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