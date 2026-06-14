Исторический триумф в Барселоне: Хэмилтон впервые выиграл гонку Формулы-1 за "Феррари"

В воскресенье, 14 июня, на трассе Барселона-Каталунья завершился драматический седьмой этап чемпионата мира Формулы-1. Сенсационную и неожиданную победу одержал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, для которого этот успех стал дебютным в составе итальянской "Скудерии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

Как Хэмилтон переписал историю и остановил засуху "Феррари"

Британец стартовал со второй позиции на решетке, пропуская вперед Джорджа Расселла ("Мерседес"). В течение гонки Льюис держался в группе лидеров, а на 42-м круге сумел опередить Расселла и возглавить заезд. После финального рестарта Хэмилтон уверенно удержал первую позицию.

Для легендарного гонщика это первая победа с июля 2024 года, когда он еще выступал за "Мерседес". В то же время этот триумф завершил длительную засуху для самой "Феррари" - итальянская команда не выигрывала в основных гонках 595 дней (с Гран-при Мексики 2024 года).

Вторым финишную черту пересек Расселл, а замкнул тройку призеров Ландо Норрис ("Макларен").

Технический триллер в финале

Концовка гонки превратилась в настоящий технический триллер. На 62-м круге болид действующего лидера общего зачета Андреа Кими Антонелли ("Мерседес"), который шел на втором месте, внезапно остановился посреди трассы из-за технических проблем. Всего через несколько кругов после этого отказала техника и на другом болиде - усилитель руля подвел звезду "Феррари" Шарля Леклера, который также был вынужден прекратить борьбу.

Всего до финиша из-за аварий и поломок не смогли добраться восемь пилотов, среди которых Лэнс Стролл ("Астон Мартин"), Вальттери Боттас ("Кадиллак"), Нико Хюлкенберг ("Ауди") и Фернандо Алонсо ("Астон Мартин").

Результаты Гран-при Барселоны (топ-10):

Льюис Хэмилтон ("Феррари") Джордж Расселл ("Мерседес") Ландо Норрис ("Макларен") Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Оскар Пиастри ("Макларен") Исак Хаджар ("Ред Булл") Пьер Гасли ("Альпин") Франко Колапинто ("Альпин") Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") Арвид Линдблад ("Рэйсинг Буллз")

Общий зачет: Антонелли сохраняет отрыв

Несмотря на технический сход за пять кругов до финиша, Антонелли сохраняет солидное лидерство в чемпионате. Хэмилтон благодаря победе закрепился на второй строчке.

Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") - 156 очков Льюис Хэмилтон ("Феррари") - 115 Джордж Расселл ("Мерседес") - 106 Шарль Леклер ("Феррари") - 75 Ландо Норрис ("Макларен") - 73 Оскар Пиастри ("Макларен") - 68 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 55 Пьер Гасли ("Альпин") - 41 Исак Хаджар ("Ред Булл") - 34 Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") - 26

Кубок конструкторов

В командном зачете "Мерседес" продолжает уверенно лидировать, опережая "Феррари" на 72 пункта.