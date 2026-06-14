Исторический триумф в Барселоне: Хэмилтон впервые выиграл гонку Формулы-1 за "Феррари"
В воскресенье, 14 июня, на трассе Барселона-Каталунья завершился драматический седьмой этап чемпионата мира Формулы-1. Сенсационную и неожиданную победу одержал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, для которого этот успех стал дебютным в составе итальянской "Скудерии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Как Хэмилтон переписал историю и остановил засуху "Феррари"
Британец стартовал со второй позиции на решетке, пропуская вперед Джорджа Расселла ("Мерседес"). В течение гонки Льюис держался в группе лидеров, а на 42-м круге сумел опередить Расселла и возглавить заезд. После финального рестарта Хэмилтон уверенно удержал первую позицию.
Для легендарного гонщика это первая победа с июля 2024 года, когда он еще выступал за "Мерседес". В то же время этот триумф завершил длительную засуху для самой "Феррари" - итальянская команда не выигрывала в основных гонках 595 дней (с Гран-при Мексики 2024 года).
Вторым финишную черту пересек Расселл, а замкнул тройку призеров Ландо Норрис ("Макларен").
Технический триллер в финале
Концовка гонки превратилась в настоящий технический триллер. На 62-м круге болид действующего лидера общего зачета Андреа Кими Антонелли ("Мерседес"), который шел на втором месте, внезапно остановился посреди трассы из-за технических проблем. Всего через несколько кругов после этого отказала техника и на другом болиде - усилитель руля подвел звезду "Феррари" Шарля Леклера, который также был вынужден прекратить борьбу.
Всего до финиша из-за аварий и поломок не смогли добраться восемь пилотов, среди которых Лэнс Стролл ("Астон Мартин"), Вальттери Боттас ("Кадиллак"), Нико Хюлкенберг ("Ауди") и Фернандо Алонсо ("Астон Мартин").
Результаты Гран-при Барселоны (топ-10):
- Льюис Хэмилтон ("Феррари")
- Джордж Расселл ("Мерседес")
- Ландо Норрис ("Макларен")
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
- Оскар Пиастри ("Макларен")
- Исак Хаджар ("Ред Булл")
- Пьер Гасли ("Альпин")
- Франко Колапинто ("Альпин")
- Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз")
- Арвид Линдблад ("Рэйсинг Буллз")
Общий зачет: Антонелли сохраняет отрыв
Несмотря на технический сход за пять кругов до финиша, Антонелли сохраняет солидное лидерство в чемпионате. Хэмилтон благодаря победе закрепился на второй строчке.
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") - 156 очков
- Льюис Хэмилтон ("Феррари") - 115
- Джордж Расселл ("Мерседес") - 106
- Шарль Леклер ("Феррари") - 75
- Ландо Норрис ("Макларен") - 73
- Оскар Пиастри ("Макларен") - 68
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 55
- Пьер Гасли ("Альпин") - 41
- Исак Хаджар ("Ред Булл") - 34
- Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") - 26
Кубок конструкторов
В командном зачете "Мерседес" продолжает уверенно лидировать, опережая "Феррари" на 72 пункта.
- "Мерседес" - 262 очка
- "Феррари" - 190
- "Макларен" - 141
- "Ред Булл" - 89
- "Альпин" - 60
- "Рэйсинг Буллз" - 38
- "Хаас" - 21
- "Уильямс" - 11
- "Ауди" - 2
- "Астон Мартин" - 1
- "Кадиллак" - 0
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