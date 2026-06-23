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Характер и триумф: Свитолина оформила безумный камбек против россиянки на турнире в Германии (видео)

21:09 23.06.2026 Вт
2 мин
Первая ракетка Украины одержала волевую победу и догнала лидера сезона
aimg Андрей Костенко
Характер и триумф: Свитолина оформила безумный камбек против россиянки на турнире в Германии (видео) Элина Свитолина (фото: Getty Images)
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Лидер отечественного тенниса Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал проходящего в немецком Бад-Гомбурге престижного травяного турнира серии WTA 500. В своем стартовом поединке она в волевом стиле обыграла "нейтральную" россиянку Людмилу Самсонову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

WTA 500. Бад-Гомбург (Германия). 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) – Людмила Самсонова – 3:6, 6:3, 6:2

Нервный старт и эпический камбек

Благодаря высокому статусу посева Свитолина пропускала стадию 1/16 финала и начала выступления сразу со второго круга. Ее соперницей стала 42-я ракетка мира Людмила Самсонова.

Старт первой партии был за украинкой – Элина повела с рывком 3:1. Однако впоследствии игра разладилась: Свитолина проиграла пять гейма подряд и отдала сет со счетом 3:6.

В конце партии обе теннисистки были вынуждены взять медицинские тайм-ауты.

Переломный момент наступил во втором сете. Первая ракетка Украины оформила три брейка, отыграла сразу шесть брейкпойнтов соперницы и закрыла партию в свою пользу (6:3). В решающем сете, невзирая на проигранную первую подачу, Элина выдала мощную серию из шести выигранных геймов подряд – 6:2.

Исторические цифры и последующая соперница

Эта победа стала для Свитолиной уже 36-й в нынешнем сезоне, что позволило ей сравняться с лидером по этому показателю – Миррой Андреевой. Кроме того, Элина оформила свой девятый четвертьфинал в 2026 году (где будет бороться за седьмой полуфинал). До этого лучшим результатом украинки в Бад-Гомбурге была стадия 1/8 финала, где она выбыла в прошлом году.

Уже в четверг, 25 июня, Свитолина будет соревноваться за выход в полуфинал. Ее соперницей станет 52-я ракетка мира Ван Синьюй из Китая. В начале этого сезона украинка уже побеждала китаянку в финале турнира WTA 250 в Окленде.

Отметим, что турнир в Германии является последним подготовительным этапом для Свитолиной перед стартом основной сетки Уимблдона-2026.

Ранее мы сообщили, на каких позициях находятся украинки в обновленном рейтинге WTA.

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