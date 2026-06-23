Характер та тріумф: Світоліна оформила шалений камбек проти росіянки на турнірі у Німеччині (відео)

Лідерка вітчизняного тенісу Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу престижного трав'яного турніру серії WTA 500, що проходить у німецькому Бад-Гомбурзі. У своєму стартовому поєдинку вона у вольовому стилі переграла "нейтральну" росіянку Людмилу Самсонову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

WTA 500. Бад-Гомбург (Німеччина). 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Людмила Самсонова – 3:6, 6:3, 6:2

Нервовий старт та епічний камбек

Завдяки високому статусу посіву Світоліна пропускала стадію 1/16 фіналу і розпочала виступи одразу з другого кола. Її суперницею стала 42-га ракетка світу Людмила Самсонова.

Старт першої партії був за українкою – Еліна повела з ривком 3:1. Проте згодом гра розладналася: Світоліна програла п'ять геймів поспіль та віддала сет із рахунком 3:6.

Наприкінці партії обидві тенісистки змушені були взяти медичні тайм-аути.

Переломний момент настав у другому сеті. Перша ракетка України оформила три брейки, відіграла одразу шість брейкпойнтів суперниці й закрила партію на свою користь (6:3). У вирішальному сеті, попри програну першу подачу, Еліна видала потужну серію із шести виграних геймів поспіль – 6:2.

Історичні цифри та наступна суперниця

Ця перемога стала для Світоліної вже 36-ю у нинішньому сезоні, що дозволило їй зрівнятися із лідеркою за цим показником – Міррою Андрєєвою. Крім того, Еліна оформила свій дев'ятий чвертьфінал у 2026 році (де боротиметься за сьомий півфінал). До цього найкращим результатом українки в Бад-Гомбурзі була саме стадія 1/8 фіналу, де вона вибула минулого року.

Вже у четвер, 25 червня, Світоліна змагатиметься за вихід до півфіналу. Її суперницею стане 52-га ракетка світу Ван Сіньюй із Китаю. На початку цього сезону українка вже перемагала китаянку у фіналі турніру WTA 250 в Окленді.

Зазначимо, що турнір у Німеччині є останнім підготовчим етапом для Світоліної перед стартом основної сітки Вімблдона-2026.