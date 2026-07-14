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Громкое возвращение: ПСЖ покупает звезду АПЛ за смешные деньги

00:00 14.07.2026 Вт
2 мин
Французский защитник согласился на роль дублера, чтобы снова надеть футболку французского гранда
aimg Малюгин Никита
Люка Динь может во второй раз стать игроком ПСЖ (Фото: avfc.co.uk)

Французский защитник "Астон Виллы" Люка Динь вернется в "Пари Сен-Жермен". Стороны уже достигли устной договоренности о трансфере, который официально оформят сразу после завершения чемпионата мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.

ПСЖ уже проинформировал руководство английского клуба о намерении выкупить контракт. Парижане воспользуются опцией выкупа, прописанной в соглашении защитника, поэтому сумма трансфера будет составлять менее 10 миллионов евро .

Известно, что 30-летний футболист сознательно согласился на роль резервиста, и будет дублером португальца Нуну Мендеша на левом фланге обороны.

Почему защитник нужен парижанам

В Париже Люку считают идеальным кандидатом для глубины состава и усиления раздевалки. Руководство клуба ценит его опыт, характер и лояльность.

Динь является давним и преданным болельщиком столичного гранда. И уже имеет опыт выступлений за парижан - он защищал их цвета с 2013-го по 2016-й годы.

Статистика и стоимость игрока

В прошлом сезоне в составе "Астон Виллы" Люка Динь продемонстрировал отличную форму. Он отыграл 44 матча во всех турнирах, в которых отличился 7 голевыми передачами.

Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость француза в 6 миллионов евро.

Отметим, что первый официальный матч в новом сезоне ПСЖ и "Астон Вилла" проведут как раз друг против друга. Ведь парижане в драматическом финале Лиги чемпионов победили "Арсенал" - а "Астон Вилла" без проблем победила немецкий "Фрайбург" в финале Лиги Европы.

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