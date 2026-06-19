ЧМ-2028 по футзалу: сборная Украины узнала соперников на старте отбора
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка основного раунда европейской квалификации к чемпионату мира 2028 года по футзалу. Своих первых соперников на пути к мировому первенству узнала и сборная Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
С кем сыграет Украина
Наша национальная команда во время процедуры находилась в первой корзине посева благодаря высокому рейтингу. По итогам жеребьевки подопечные Александра Косенко попали в группу 9.
За выход в следующий этап соревнований "сине-желтые" будут бороться со сборными Словакии и Эстонии.
Борьба в группах будет проходить по круговой системе в формате домашних и выездных матчей (каждая команда сыграет по два матча на своей площадке и в гостях). Окно для проведения встреч основного раунда разделено на четыре международные паузы:
- 12–21 октября 2026 года;
- 2–11 ноября 2026 года;
- 6–9 декабря 2026 года;
- 22 февраля – 3 марта 2027 года.
Результаты жеребьёвки (фото: uefa.com)
Регламент отбора: как выйти в Элитный раунд
Всего на этом этапе выступают 36 европейских сборных, которые разбиты на 12 групп по три команды. Прямо в следующий, Элитный раунд квалификации выйдут победители всех 12 групп, а также четыре лучшие команды из числа тех, кто финиширует на вторых местах.
Остальные восемь сборных, занявшие вторые места в своих группах, проведут между собой стыковые матчи, в которых разыграют ещё четыре путёвки в следующий раунд.
Следующий этап отбора запланирован на осень 2027 года, а на кону там будут стоять 7 путевок на Мундиаль.
Напомним, что сборная Украины подходит к этому отборочному циклу в статусе действующего бронзового призера чемпионата мира-2024, который стал самым успешным турниром в новейшей истории нашего футзала.
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