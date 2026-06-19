ua en ru
Пт, 19 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

ЧМ-2028 по футзалу: сборная Украины узнала соперников на старте отбора

14:56 19.06.2026 Пт
2 мин
"Сине-желтые" постараются отстоять статус одной из сильнейших команд планеты
aimg Андрей Костенко
ЧМ-2028 по футзалу: сборная Украины узнала соперников на старте отбора Сборная Украины по футзалу (фото: УАФ)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка основного раунда европейской квалификации к чемпионату мира 2028 года по футзалу. Своих первых соперников на пути к мировому первенству узнала и сборная Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Читайте также: Ужас или удача? Украинские команды получили неожиданных соперников в еврокубках

С кем сыграет Украина

Наша национальная команда во время процедуры находилась в первой корзине посева благодаря высокому рейтингу. По итогам жеребьевки подопечные Александра Косенко попали в группу 9.

За выход в следующий этап соревнований "сине-желтые" будут бороться со сборными Словакии и Эстонии.

Борьба в группах будет проходить по круговой системе в формате домашних и выездных матчей (каждая команда сыграет по два матча на своей площадке и в гостях). Окно для проведения встреч основного раунда разделено на четыре международные паузы:

  • 12–21 октября 2026 года;
  • 2–11 ноября 2026 года;
  • 6–9 декабря 2026 года;
  • 22 февраля – 3 марта 2027 года.

ЧМ-2028 по футзалу: сборная Украины узнала соперников на старте отбора

Результаты жеребьёвки (фото: uefa.com)

Регламент отбора: как выйти в Элитный раунд

Всего на этом этапе выступают 36 европейских сборных, которые разбиты на 12 групп по три команды. Прямо в следующий, Элитный раунд квалификации выйдут победители всех 12 групп, а также четыре лучшие команды из числа тех, кто финиширует на вторых местах.

Остальные восемь сборных, занявшие вторые места в своих группах, проведут между собой стыковые матчи, в которых разыграют ещё четыре путёвки в следующий раунд.

Следующий этап отбора запланирован на осень 2027 года, а на кону там будут стоять 7 путевок на Мундиаль.

Напомним, что сборная Украины подходит к этому отборочному циклу в статусе действующего бронзового призера чемпионата мира-2024, который стал самым успешным турниром в новейшей истории нашего футзала.

Ранее мы рассказали, как Украина одержала победу над Польшей и натурализовала 17-летнего вингера из Англии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Сборная Украины Чемпионат мира
Новости
"Московская стабильность". Дроны уже второй день атакуют столицу РФ
"Московская стабильность". Дроны уже второй день атакуют столицу РФ
Аналитика
Я против мигрантов, но эта тема вредит Украине: интервью с мэром Франковска Марцинкивым
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Я против мигрантов, но эта тема вредит Украине: интервью с мэром Франковска Марцинкивым