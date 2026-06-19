ЧС-2028 з футзалу: збірна України дізналася суперників на старті відбору
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування основного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2028 року з футзалу. Своїх перших суперників на шляху до світової першості дізналася і збірна України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
З ким зіграє Україна
Наша національна команда під час процедури перебувала в першому кошику посіву завдяки високому рейтингу. За підсумками жеребкування підопічні Олександра Косенка потрапили до групи 9.
За вихід до наступної стадії змагань "синьо-жовті" боротимуться проти збірних Словаччини та Естонії.
Боротьба в групах проходитиме за круговою системою у форматі поєдинків удома та на виїзді (кожна команда зіграє по два матчі на власному майданчику та в гостях). Вікно для проведення зустрічей основного раунду розбите на чотири міжнародні паузи:
- 12–21 жовтня 2026 року;
- 2–11 листопада 2026 року;
- 6–9 грудня 2026 року;
- 22 лютого – 3 березня 2027 року.
Результати жеребкування (фото: uefa.com)
Регламент відбору: як вийти до Елітного раунду
Загалом на цій стадії виступають 36 європейських збірних, які поділили на 12 тріо. Напряму до наступного, Елітного раунду кваліфікації вийдуть переможці всіх 12 груп, а також чотири найкращі команди серед тих, що фінішують на других позиціях.
Решта вісім збірних, які посядуть другі місця у своїх трикутниках, проведуть між собою стикові матчі, де розіграють ще чотири перепустки далі.
Наступний етап відбору запланований на осінь 2027 року, а на кону там стоятимуть 7 путівок на Мундіаль.
Нагадаємо, що збірна України підходить до цього відбіркового циклу в статусі чинного бронзового призера чемпіонату світу-2024, що став найуспішнішим турніром в новітній історії нашого футзалу.
Раніше ми розповіли, як Україна виграла битву у Польщі та натуралізувала 17-річного вінгера з Англії.