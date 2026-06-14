ua en ru
Вс, 14 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

ЧМ-2026: потомки ван Бастена, обидчики Украины и вдохновители беспорядков в Москве - представление группы F

23:03 14.06.2026 Вс
8 мин
РБК-Украина продолжает цикл материалов с представлением участников чемпионата мира по футболу-2026
aimg Даниил Вереитин
ЧМ-2026: потомки ван Бастена, обидчики Украины и вдохновители беспорядков в Москве - представление группы F Сборная Нидерландов трижды была близка к чемпионству, но всегда проигрывала (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Уже сегодня в борьбу за титул чемпиона мира по футболу вступают команды из группы F. Этот квартет может считаться одним из сильнейших из 12 групп нынешнего мундиаля, ведь в его состав входят команды Нидерландов, Японии, Швеции и Туниса.

РБК-Украина при поддержке GGBET подробно знакомит вас с каждым представителем этого квартета.

Мировой футбольный турнир - событие, которого мы ждали 4 года. Это лето большой игры, и букмекерский бренд GGBET встречает его со всем, что любит настоящий фан: глубокой линией, одними из лучших коэффициентов и атмосферой праздника! Включай матчи, лови эмоции, болей с GGBET!

Сборная Нидерландов: три финала, ноль трофеев

  • Участие на ЧМ: 11 раз
  • Лучшее достижение: вице-чемпионы (1974, 1978, 2010)
  • Лучший голеадор в истории: Мемфис Депай (55)
  • Наибольшее количество матчей: Уэсли Снейдер (134)
  • Место в рейтинге FIFA: 8
  • Главная звезда на ЧМ-2026: Вирджил ван Дейк / Мемфис Депай / Дензел Дюмфрис
  • Главный тренер: Рональд Куман

ЧМ-2026: потомки ван Бастена, обидчики Украины и вдохновители беспорядков в Москве - представление группы FСборная Нидерландов (фото: Getty Images)

Сборная Нидерландов - один из теневых фаворитов этого чемпионата мира. Команда уже давно сыграна, Рональд Куман не первый день у руля этой сборной. В конце концов, у оранжевых (не надо здесь искать скрытый контекст с партией Виктора Ющенко) с чемпионатом мира есть своя история: трижды они приближались к желанному титулу и постоянно проигрывали в финалах. Так было в 1974 и 1978 годах, когда Нидерланды проигрывали Германии и Аргентине. В 2010 же, невероятная команда с Роббеном, Снейдером, Кюйтом и ван Перси дошла до финала и уступила сборной Испании ...

На последнем мундиале в Катаре нидерландцы выступили неплохо - четвертьфинал, но казалось, что по потенциалу эта команда была достойна хотя бы бронзовых медалей. А третье место у них было в 2014-м - яркое выступление с избиением Испании (гол ван Перси в прыжке "рыбкой" помните?) завершилось победой над хозяевами турнира, Бразилией, в утешительном финале за третье место.

Нидерланды провели топовый отбор на ЧМ: в 8 матчах они не потерпели ни одного поражения, выиграв шесть матчей и дважды сыграв вничью. Соперниками в отборе были команды Польши, Финляндии, Мальты и Литвы. Отобрать очки у нидерландцев смогли только поляки - два раза по 1:1.

Рональд Куман, руководитель нидерландской сборной, в особом представлении не нуждается. 63-летний специалист уже давно хорошо зарекомендовал себя в тренерских кругах: кроме национальной сборной, в Нидерландах он поработал с такими командами, как Витесс, Аякс, АЗ и ПСВ Эйндховен. В Португалии Куман работал с Бенфикой, в Испании - с Валенсией и Барселоной. Ну и конечно же, тренер имел работу и в АПЛ: Эвертон и Саутгемптон. В сборной Нидерландов у Кумана уже вторая каденция - он работал с национальной сборной в 2018-2020 годах и тогда дошел до финала Лиги наций.

Интересный факт: в тренерском штабе Рональда Кумана значится легендарный нападающий Рууд ван Нистельрой. А среди подопечных - сборная звезд. Отметим лучшего бомбардира в истории сборной - это Мемфис Депай. Капитан команды - Вирджил ван Дейк, один из сильнейших центральных защитников мира и многолетний лидер Ливерпуля. Правый защитник Дензел Дюмфрис из Интера и креативный центр в средней линии - Френки Де Йонг из Барселоны.

Ну а нападение - просто сказка. Мемфис Депай, Дониелл Мален и Коди Гакпо выглядят, как заявка на самую результативную сборную турнира. Это, конечно, по легендарности не Марко ван Бастен, но тоже очень солидное атакующее звено.

ЧМ-2026: потомки ван Бастена, обидчики Украины и вдохновители беспорядков в Москве - представление группы F

Сборная Туниса: приятные воспоминания о 2006

  • Участие на ЧМ: 7 раз
  • Лучшее достижение: групповой этап (всегда)
  • Лучший голеадор в истории: Исаам Джемаа (36)
  • Наибольшее количество матчей: Радхи Джаиди (105)
  • Место в рейтинге FIFA: 45
  • Главная звезда на ЧМ-2026: Эле Скири
  • Главный тренер: Сабри Лямуши

ЧМ-2026: потомки ван Бастена, обидчики Украины и вдохновители беспорядков в Москве - представление группы FСборная Туниса почти идеально прошла отбор на ЧМ-2026 (фото: Getty Images)

Пожалуй, как и большинство украинских болельщиков, сборную Туниса лично я помню как неприятную команду, которую победила сборная Украины в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2006 года в Германии. Тогда все решил гол Андрея Шевченко с пенальти. За 20 лет многое изменилось, но за это время Тунис уже в третий раз будет играть на чемпионате мира, а мы ...

Квалификацию на этот ЧМ Тунис прошел почти безупречно: в десяти матчах - 9 побед и одна ничья. Впрочем, повезло и со жребием: в соперниках были Намибия, Либерия, Малави, Экваториальная Гвинея и Сан-Томе и Принсипи (!!!). Как ни странно, но очки у Туниса отобрала только Намибия - 0:0. С первого места Тунис прошел в основную часть чемпионата мира по футболу 2026.

Капитан команды и главная ее звезда - Элье Скири. Полузащитник Айнтрахта прошел хорошую школу в Монпелье, повысившись от юношеской команды до основной. В 2019 году он перебрался в Кельн, а через четыре года перебрался в Айнтрахт, где стал основным игроком. Еще одним интересным игроком в составе Туниса выглядит центральный защитник Лорьяна Монтассар Тальби - в свои 28 лет он наиграл 64 матча за национальную сборную.

Тренирует сборную Туниса известный в прошлом французский футболист Сабри Лямуши. Игровая карьера этого специалиста впечатляет: Осер, Монако, Парма, Интер, Дженоа и Марсель. Далее уже были и арабские клубы, а карьеру он завершил в 2009 году. Через три года Лямуши начал работать в качестве главного тренера: и сразу получил работу в сборной Кот-Д'Ивуара. А еще Лямуши тренировал Ноттингем Форрест и Кардифф Сити. А сборную Туниса он возглавил только в январе этого года.

ЧМ-2026: потомки ван Бастена, обидчики Украины и вдохновители беспорядков в Москве - представление группы F

Сборная Швеции: на их месте должна была быть Украина

  • Участие на ЧМ: 12 раз
  • Лучшее достижение: вице-чемпионы (1958)
  • Лучший голеадор в истории: Златан Ибрагимович (62)
  • Наибольшее количество матчей: Андрес Свенссон (148)
  • Место в рейтинге FIFA: 38
  • Главная звезда на ЧМ-2026: Виктор Йокерес
  • Главный тренер: Грэм Поттер

Сложно писать о такой сборной Швеции объективно. И дело не в том, что именно шведы выбили Украину в плей-офф квалификации на ЧМ-2026. А даже наоборот: именно этот матч показал, что сегодняшняя Швеция - это очень сильная, симпатичная сборная с харизматичными лидерами. Ну и именно шведы ускорили процесс увольнения Реброва с поста главного тренера - это решение опоздало на полтора-два года.

Но давайте не забывать, что Швеция - тертый калач на чемпионатах мира. В 1958 году, когда на свет появились замечательные украинские футболисты Андрей Баль, Вадим Евтушенко и Владимир Бессонов, Швеция на домашнем мундиале дошла до финала! А еще дважды шведы становились бронзовыми призерами: в 1950 и 1994.

В 21 веке Швеция не часто играла на чемпионате мира, но во все свои выходы на мундиаль непременно преодолевала групповой этап. Так было в 2002 и 2006 (выбывали в 1/8 финала), а в 2018-м дошли даже до четвертьфинала.

Лидеры сегодняшней Швеции: Виктор Йокерес и Александр Исак, форварды Арсенала и Ливерпуля соответственно. Добавьте сюда их партнера по линии нападения - Энтони Элангу из Ньюкасла. Ну и капитан команды, Виктор Линделеф, недавно вместе с Астон Виллой выиграл Лигу Европы. А за плечами у него немалый опыт выступлений за Манчестер Юнайтед.

Тренирует эту команду-звезду тоже английский специалист: Грэм Поттер. Он возглавил Швецию только в прошлом году и полностью перестроил менталитет команды. Только в Британии этот тренер работал с Брайтоном, Челси и Вест Хэмом и этот опыт совершенно точно помогает ему сейчас в сборной Швеции.

ЧМ-2026: потомки ван Бастена, обидчики Украины и вдохновители беспорядков в Москве - представление группы F

Сборная Японии: спасибо за 2002-й!

  • Участие на ЧМ: 7 раз
  • Лучшее достижение: ⅛ финала (2002, 2010, 2018, 2022)
  • Лучший голеадор в истории: Кунишиге Камамото (75)
  • Наибольшее количество матчей: Ясухито Эндо (152)
  • Место в рейтинге FIFA: 18
  • Главная звезда на ЧМ-2026: Юто Нагатомо
  • Главный тренер: Хаджиме Морияшу

ЧМ-2026: потомки ван Бастена, обидчики Украины и вдохновители беспорядков в Москве - представление группы FСборная Японии еще не проходила дальше группового этапа (фото: Getty Images)

Вы удивитесь, но сборная Японии не играла на чемпионатах мира до... 1998 года. Именно турнир во Франции стал для японцев первым мировым первенством. А следующий, в 2002-м, был знаковым, домашним. Ну и мы с вами помним, как японцы приятно для нас обыграли Россию (1:0), что спровоцировало массовые фанатские беспорядки в Москве ...

Оставим мечты о повторении подобного и посмотрим на статистику выступлений японцев: дальше 1/8 финала пройти им так и не удалось. Но особенным можно считать предыдущий мундиаль в Катаре, когда Япония вышла из группы с Испанией и Германией.

Легендой этой сборной является Юто Нагатомо. Честно сказать, увидев его в заявке Японии, я очень удивился. Потому что для меня Нагатомо так и остался игроком в футболке Интера в 2011 году. За нерра-адзурри он отыграл семь лет, а затем выступал за Галатасарай и Марсель. С 2021 года Нагатомо играет за Токио.

Возглавляет сборную Японии Хаджиме Морияшу. Он принял команду в 2018 году, а до того четыре года работал со сборной U-23. 58-летний тренер прекрасно знает возможности всех игроков нынешней сборной и возможно именно на текущем чемпионате мира попытается переписать историю выступлений своей страны.

ЧМ-2026: потомки ван Бастена, обидчики Украины и вдохновители беспорядков в Москве - представление группы F

Расписание матчей группы F

1-й тур

  • 14 июня 23:00 Нидерланды - Япония
  • 15 июня 05:00 Швеция - Тунис

2-й тур

  • 20 июня 20:00 Нидерланды - Швеция
  • 21 июня 07:00 Тунис - Япония

3-й тур

  • 26 июня 02:00 02:00 Тунис - Нидерланды
  • 26 июня 02:00 02:00 Япония - Швеция

РЕКЛАМА. 21+

ООО "ГГБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).

Указанные коэффициенты, взятые с сайта ggbet.ua, являются актуальными по состоянию на 14.06.2026 и могут меняться.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Япония Швеция ЧМ 2026 Футбол Тунис
Новости
США и Иран подпишут сделку в ближайшие 2-3 часа, - Трамп
США и Иран подпишут сделку в ближайшие 2-3 часа, - Трамп
Аналитика
"Украинцы теперь спят на 40 минут меньше": как война бьет по здоровью и провоцирует болезни
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Украинцы теперь спят на 40 минут меньше": как война бьет по здоровью и провоцирует болезни