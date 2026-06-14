ЧМ-2026: потомки ван Бастена, обидчики Украины и вдохновители беспорядков в Москве - представление группы F

Уже сегодня в борьбу за титул чемпиона мира по футболу вступают команды из группы F. Этот квартет может считаться одним из сильнейших из 12 групп нынешнего мундиаля, ведь в его состав входят команды Нидерландов, Японии, Швеции и Туниса.

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Сборная Нидерландов: три финала, ноль трофеев

Участие на ЧМ : 11 раз

: 11 раз Лучшее достижение : вице-чемпионы (1974, 1978, 2010)

: вице-чемпионы (1974, 1978, 2010) Лучший голеадор в истории : Мемфис Депай (55)

: Мемфис Депай (55) Наибольшее количество матчей : Уэсли Снейдер (134)

: Уэсли Снейдер (134) Место в рейтинге FIFA : 8

: 8 Главная звезда на ЧМ-2026 : Вирджил ван Дейк / Мемфис Депай / Дензел Дюмфрис

: Вирджил ван Дейк / Мемфис Депай / Дензел Дюмфрис Главный тренер: Рональд Куман

Сборная Нидерландов (фото: Getty Images)

Сборная Нидерландов - один из теневых фаворитов этого чемпионата мира. Команда уже давно сыграна, Рональд Куман не первый день у руля этой сборной. В конце концов, у оранжевых (не надо здесь искать скрытый контекст с партией Виктора Ющенко) с чемпионатом мира есть своя история: трижды они приближались к желанному титулу и постоянно проигрывали в финалах. Так было в 1974 и 1978 годах, когда Нидерланды проигрывали Германии и Аргентине. В 2010 же, невероятная команда с Роббеном, Снейдером, Кюйтом и ван Перси дошла до финала и уступила сборной Испании ...

На последнем мундиале в Катаре нидерландцы выступили неплохо - четвертьфинал, но казалось, что по потенциалу эта команда была достойна хотя бы бронзовых медалей. А третье место у них было в 2014-м - яркое выступление с избиением Испании (гол ван Перси в прыжке "рыбкой" помните?) завершилось победой над хозяевами турнира, Бразилией, в утешительном финале за третье место.

Нидерланды провели топовый отбор на ЧМ: в 8 матчах они не потерпели ни одного поражения, выиграв шесть матчей и дважды сыграв вничью. Соперниками в отборе были команды Польши, Финляндии, Мальты и Литвы. Отобрать очки у нидерландцев смогли только поляки - два раза по 1:1.

Рональд Куман, руководитель нидерландской сборной, в особом представлении не нуждается. 63-летний специалист уже давно хорошо зарекомендовал себя в тренерских кругах: кроме национальной сборной, в Нидерландах он поработал с такими командами, как Витесс, Аякс, АЗ и ПСВ Эйндховен. В Португалии Куман работал с Бенфикой, в Испании - с Валенсией и Барселоной. Ну и конечно же, тренер имел работу и в АПЛ: Эвертон и Саутгемптон. В сборной Нидерландов у Кумана уже вторая каденция - он работал с национальной сборной в 2018-2020 годах и тогда дошел до финала Лиги наций.

Интересный факт: в тренерском штабе Рональда Кумана значится легендарный нападающий Рууд ван Нистельрой. А среди подопечных - сборная звезд. Отметим лучшего бомбардира в истории сборной - это Мемфис Депай. Капитан команды - Вирджил ван Дейк, один из сильнейших центральных защитников мира и многолетний лидер Ливерпуля. Правый защитник Дензел Дюмфрис из Интера и креативный центр в средней линии - Френки Де Йонг из Барселоны.

Ну а нападение - просто сказка. Мемфис Депай, Дониелл Мален и Коди Гакпо выглядят, как заявка на самую результативную сборную турнира. Это, конечно, по легендарности не Марко ван Бастен, но тоже очень солидное атакующее звено.

Сборная Туниса: приятные воспоминания о 2006

Участие на ЧМ : 7 раз

: 7 раз Лучшее достижение : групповой этап (всегда)

: групповой этап (всегда) Лучший голеадор в истории: Исаам Джемаа (36)

Исаам Джемаа (36) Наибольшее количество матчей : Радхи Джаиди (105)

: Радхи Джаиди (105) Место в рейтинге FIFA : 45

: 45 Главная звезда на ЧМ-2026 : Эле Скири

: Эле Скири Главный тренер: Сабри Лямуши

Сборная Туниса почти идеально прошла отбор на ЧМ-2026 (фото: Getty Images)

Пожалуй, как и большинство украинских болельщиков, сборную Туниса лично я помню как неприятную команду, которую победила сборная Украины в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2006 года в Германии. Тогда все решил гол Андрея Шевченко с пенальти. За 20 лет многое изменилось, но за это время Тунис уже в третий раз будет играть на чемпионате мира, а мы ...

Квалификацию на этот ЧМ Тунис прошел почти безупречно: в десяти матчах - 9 побед и одна ничья. Впрочем, повезло и со жребием: в соперниках были Намибия, Либерия, Малави, Экваториальная Гвинея и Сан-Томе и Принсипи (!!!). Как ни странно, но очки у Туниса отобрала только Намибия - 0:0. С первого места Тунис прошел в основную часть чемпионата мира по футболу 2026.

Капитан команды и главная ее звезда - Элье Скири. Полузащитник Айнтрахта прошел хорошую школу в Монпелье, повысившись от юношеской команды до основной. В 2019 году он перебрался в Кельн, а через четыре года перебрался в Айнтрахт, где стал основным игроком. Еще одним интересным игроком в составе Туниса выглядит центральный защитник Лорьяна Монтассар Тальби - в свои 28 лет он наиграл 64 матча за национальную сборную.

Тренирует сборную Туниса известный в прошлом французский футболист Сабри Лямуши. Игровая карьера этого специалиста впечатляет: Осер, Монако, Парма, Интер, Дженоа и Марсель. Далее уже были и арабские клубы, а карьеру он завершил в 2009 году. Через три года Лямуши начал работать в качестве главного тренера: и сразу получил работу в сборной Кот-Д'Ивуара. А еще Лямуши тренировал Ноттингем Форрест и Кардифф Сити. А сборную Туниса он возглавил только в январе этого года.

Сборная Швеции: на их месте должна была быть Украина

Участие на ЧМ : 12 раз

: 12 раз Лучшее достижение: вице-чемпионы (1958)

вице-чемпионы (1958) Лучший голеадор в истории : Златан Ибрагимович (62)

: Златан Ибрагимович (62) Наибольшее количество матчей: Андрес Свенссон (148)

Андрес Свенссон (148) Место в рейтинге FIFA : 38

: 38 Главная звезда на ЧМ-2026: Виктор Йокерес

Виктор Йокерес Главный тренер: Грэм Поттер

Сложно писать о такой сборной Швеции объективно. И дело не в том, что именно шведы выбили Украину в плей-офф квалификации на ЧМ-2026. А даже наоборот: именно этот матч показал, что сегодняшняя Швеция - это очень сильная, симпатичная сборная с харизматичными лидерами. Ну и именно шведы ускорили процесс увольнения Реброва с поста главного тренера - это решение опоздало на полтора-два года.

Но давайте не забывать, что Швеция - тертый калач на чемпионатах мира. В 1958 году, когда на свет появились замечательные украинские футболисты Андрей Баль, Вадим Евтушенко и Владимир Бессонов, Швеция на домашнем мундиале дошла до финала! А еще дважды шведы становились бронзовыми призерами: в 1950 и 1994.

В 21 веке Швеция не часто играла на чемпионате мира, но во все свои выходы на мундиаль непременно преодолевала групповой этап. Так было в 2002 и 2006 (выбывали в 1/8 финала), а в 2018-м дошли даже до четвертьфинала.

Лидеры сегодняшней Швеции: Виктор Йокерес и Александр Исак, форварды Арсенала и Ливерпуля соответственно. Добавьте сюда их партнера по линии нападения - Энтони Элангу из Ньюкасла. Ну и капитан команды, Виктор Линделеф, недавно вместе с Астон Виллой выиграл Лигу Европы. А за плечами у него немалый опыт выступлений за Манчестер Юнайтед.

Тренирует эту команду-звезду тоже английский специалист: Грэм Поттер. Он возглавил Швецию только в прошлом году и полностью перестроил менталитет команды. Только в Британии этот тренер работал с Брайтоном, Челси и Вест Хэмом и этот опыт совершенно точно помогает ему сейчас в сборной Швеции.

Сборная Японии: спасибо за 2002-й!

Участие на ЧМ: 7 раз

7 раз Лучшее достижение : ⅛ финала (2002, 2010, 2018, 2022)

: ⅛ финала (2002, 2010, 2018, 2022) Лучший голеадор в истории : Кунишиге Камамото (75)

: Кунишиге Камамото (75) Наибольшее количество матчей : Ясухито Эндо (152)

: Ясухито Эндо (152) Место в рейтинге FIFA : 18

: 18 Главная звезда на ЧМ-2026 : Юто Нагатомо

: Юто Нагатомо Главный тренер: Хаджиме Морияшу

Сборная Японии еще не проходила дальше группового этапа (фото: Getty Images)

Вы удивитесь, но сборная Японии не играла на чемпионатах мира до... 1998 года. Именно турнир во Франции стал для японцев первым мировым первенством. А следующий, в 2002-м, был знаковым, домашним. Ну и мы с вами помним, как японцы приятно для нас обыграли Россию (1:0), что спровоцировало массовые фанатские беспорядки в Москве ...

Оставим мечты о повторении подобного и посмотрим на статистику выступлений японцев: дальше 1/8 финала пройти им так и не удалось. Но особенным можно считать предыдущий мундиаль в Катаре, когда Япония вышла из группы с Испанией и Германией.

Легендой этой сборной является Юто Нагатомо. Честно сказать, увидев его в заявке Японии, я очень удивился. Потому что для меня Нагатомо так и остался игроком в футболке Интера в 2011 году. За нерра-адзурри он отыграл семь лет, а затем выступал за Галатасарай и Марсель. С 2021 года Нагатомо играет за Токио.

Возглавляет сборную Японии Хаджиме Морияшу. Он принял команду в 2018 году, а до того четыре года работал со сборной U-23. 58-летний тренер прекрасно знает возможности всех игроков нынешней сборной и возможно именно на текущем чемпионате мира попытается переписать историю выступлений своей страны.

Расписание матчей группы F

1-й тур

14 июня 23:00 Нидерланды - Япония

15 июня 05:00 Швеция - Тунис

2-й тур

20 июня 20:00 Нидерланды - Швеция

21 июня 07:00 Тунис - Япония

3-й тур