ЧС-2026: нащадки ван Бастена, кривдники України та натхненники безладів в Москві – представлення групи F

Вже сьогодні до боротьби за титул чемпіона світу з футболу вступають команди з групи F. Цей квартет може вважатися одним із найсильніших з 12 груп цьогорічного мундіалю, адже до його складу входять команди Нідерландів, Японії, Швеції та Тунісу.

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Збірна Нідерландів: три фінали, нуль трофеїв

Участь на ЧС : 11 разів

: 11 разів Найкраще досягнення : віцечемпіони (1974, 1978, 2010)

: віцечемпіони (1974, 1978, 2010) Найкращий голеадор в історії : Мемфіс Депай (55)

: Мемфіс Депай (55) Найбільша кількість матчів : Веслі Снейдер (134)

: Веслі Снейдер (134) Місце в рейтингу FIFA : 8

: 8 Головна зірка на ЧС-2026 : Вірджил ван Дейк / Мемфіс Депай / Дензел Дюмфріс

: Вірджил ван Дейк / Мемфіс Депай / Дензел Дюмфріс Головний тренер: Рональд Куман

Збірна Нідерландів (фото: Getty Images)

Збірна Нідерландів – один з тіньових фаворитів цього чемпіонату світу. Команда вже давно зіграна, Рональд Куман не перший день біля керма цієї збірної. Зрештою, у помаранчевих (не треба тут шукати прихований контекст із партією Віктора Ющенка) із чемпіонатом світу є своя історія: тричі вони наближалися до бажаного титулу і постійно програвали у фіналах. Так було у 1974 та 1978 роках, коли Нідерланди програвали Німеччині та Аргентині. У 2010 ж, неймовірна команда із Роббеном, Снейдером, Кюйтом та ван Персі дійшла до фіналу і поступилася збірній Іспанії…

На останньому мундіалі у Катарі нідерландці виступили непогано – чвертьфінал, але здавалося, що за потенціалом ця команда була гідна бодай бронзових медалей. А третє місце у них було у 2014-му – яскравий виступ із побиттям Іспанії (гол ван Персі у стрибку “рибкою” пам’ятаєте?) завершився перемогою над господарями турніру, Бразилією, у втішному фіналі за третє місце.

Нідерланди провели топовий відбір на ЧС: у 8 матчах вони не зазнали жодної поразки, вигравши шість матчів та двічі зігравши внічию. Суперниками у відборі були команди Польщі, Фінляндії, Мальти та Литви. Відібрати очки в нідерландців спромоглися лише поляки – два рази по 1:1.

Рональд Куман, керманич нідерландської збірної, особливого представлення не потребує. 63-річний фахівець вже давно гарно зарекомендував себе у тренерських колах: окрім національної збірної, у Нідерландах він попрацював із такими командами, як Вітесс, Аякс, АЗ та ПСВ Ейндховен. У Португалії Куман працював із Бенфікою, в Іспанії – з Валенсією та Барселоною. Ну і звісно ж, тренер мав роботу і в АПЛ: Евертон та Саутгемптон. У збірній Нідерландів у Кумана вже друга каденція – він працював із національною збірною в 2018-2020 роках і тоді дійшов до фіналу Ліги націй.

Цікавий факт: у тренерському штабі Рональда Кумана значиться легендарний нападник Рууд ван Ністельрой. А серед підопічних – збірна зірок. Відзначимо найкращого бомбардира в історії збірної – це Мемфіс Депай. Капітан команди – Вірджил ван Дейк, один з найсильніших центральних захисників світу і багаторічний лідер Ліверпуля. Правий захисник Дензел Дюмфріс з Інтера та креативний центр в середній лінії – Френкі Де Йонг з Барселони.

Ну а напад – просто казка. Мемфіс Депай, Доніелл Мален та Коді Гакпо виглядають, як заявка на найрезультативнішу збірну турніру. Це, звісно, за легендарністю не Марко ван Бастен, але теж дуже солідна атакувальна ланка.

Збірна Тунісу: приємні спогади про 2006

Участь на ЧС : 7 разів

: 7 разів Найкраще досягнення : груповий етап (завжди)

: груповий етап (завжди) Найкращий голеадор в історії: Ісаам Джемаа (36)

Ісаам Джемаа (36) Найбільша кількість матчів : Радхі Джаїді (105)

: Радхі Джаїді (105) Місце в рейтингу FIFA : 45

: 45 Головна зірка на ЧС-2026 : Ельє Скірі

: Ельє Скірі Головний тренер: Сабрі Лямуші

Збірна Тунісу майже ідеально пройшла відбір на ЧС-2026 (фото: Getty Images)

Мабуть, як і більшість українських вболівальників, збірну Тунісу особисто я пам’ятаю як неприємну команду, яку перемогла збірна України у третьому турі групового етапу чемпіонату світу 2006 року у Німеччині. Тоді все вирішив гол Андрія Шевченка з пенальті. За 20 років багато чого змінилося, але за цей час Туніс вже втретє гратиме на чемпіонаті світу, а ми…

Кваліфікацію на цей ЧС Туніс пройшов майже бездоганно: в десяти матчах – 9 перемог і одна нічия. Утім, пощастило і з жеребом: у суперниках були Намібія, Ліберія, Малаві, Екваторіальна Гвінея та Сан-Томе і Принсіпі (!!!). Як не дивно, але очки у Тунісу відібрала лише Намібія – 0:0. З першого місця Туніс пройшов до основної частини чемпіонату світу з футболу 2026.

Капітан команди і головна її зірка – Ельє Скірі. Півзахисник Айнтрахта пройшов хорошу школу у Монпельє, підвищившись від юнацької команди до основної. У 2019 він перебрався до Кельна, а за чотири роки перебрався до Айнтрахту, де став основним гравцем. Ще одним цікавим гравцем у складі Тунісу виглядає центральний захисник Лорьяна Монтассар Тальбі – у свої 28 років він награв 64 матчі за національну збірну.

Тренує збірну Тунісу відомий у минулому французький футболіст Сабрі Лямуші. Ігрова кар’єра цього фахівця вражає: Осер, Монако, Парма, Інтер, Дженоа та Марсель. Далі вже були й арабські клуби, а кар’єру він завершив у 2009 році. За три роки Лямуші почав працювати в якості головного тренера: і одразу отримав роботу у збірінй Кот-Д’Івуару. А ще Лямуші тренував Ноттінгем Форрест та Кардіфф Сіті. А збірну Тунісу він очолив лише у січні цього року.

Збірна Швеції: на їхньому місці мала бути Україна

Участь на ЧС : 12 разів

: 12 разів Найкраще досягнення: віцечемпіони (1958)

віцечемпіони (1958) Найкращий голеадор в історії : Златан Ібрагімович (62)

: Златан Ібрагімович (62) Найбільша кількість матчів: Андрес Свенссон (148)

Андрес Свенссон (148) Місце в рейтингу FIFA : 38

: 38 Головна зірка на ЧС-2026: Віктор Йокерес

Віктор Йокерес Головний тренер: Грем Поттер

Складно писати про таку збірну Швеції об’єктивно. І справа не в тому, що саме шведи вибили Україну у плей-оф кваліфікації на ЧС-2026. А навіть навпаки: саме цей матч показав, що сьогоднішня Швеція – це дуже сильна, симпатична збірна із харизматичними лідерами. Ну і саме шведи прискорили процес звільнення Реброва з посади головного тренера – це рішення запізнилося на півтора-два роки.

Але давайте не забувати, що Швеція – тертий калач на чемпіонатах світу. У 1958 році, коли на світ з'явилися чудові українські футболісти Андрій Баль, Вадим Євтушенко та Володимир Бессонов, Швеція на домашньому мундіалі дійшла до фіналу! А ще двічі шведи ставали бронзовими призерами: у 1950 та 1994.

У 21 столітті Швеція не часто грала на чемпіонаті світу, але в усі свої виходи на мундіаль неодмінно долала груповий етап. Так було у 2002 та 2006 (вибували в 1/8 фіналу), а 2018-го дійшли навіть до чвертьфіналу.

Лідери сьогоднішньої Швеції: Віктор Йокерес та Александр Ісак, форварди Арсенала та Ліверпуля відповідно. Додайте сюди їхнього партнера по лінії нападу – Ентоні Елангу з Ньюкасла. Ну і капітан команди, Віктор Ліндельоф, нещодавно разом із Астон Віллою виграв Лігу Європи. А за плечима у нього чималий досвід виступів за Манчестер Юнайтед.

Тренує цю команду-зірку теж англійський фахівець: Грем Поттер. Він очолив Швецію лише минулого року і повністю перебудував менталітет команди. Лише в Британії цей тренер працював із Брайтоном, Челсі та Вест Гемом і цей досвід абсолютно точно допомагає йому зараз у збірній Швеції.

Збірна Японії: дякуємо за 2002-й!

Участь на ЧС: 7 разів

7 разів Найкраще досягнення : ⅛ фіналу (2002, 2010, 2018, 2022)

: ⅛ фіналу (2002, 2010, 2018, 2022) Найкращий голеадор в історії : Кунішиге Камамото (75)

: Кунішиге Камамото (75) Найбільша кількість матчів : Ясухіто Ендо (152)

: Ясухіто Ендо (152) Місце в рейтингу FIFA : 18

: 18 Головна зірка на ЧС-2026 : Юто Нагатомо

: Юто Нагатомо Головний тренер: Хаджиме Моріяшу

Збірна Японії ще не проходила далі групового етапу (фото: Getty Images)

Ви здивуєтеся, але збірна Японії не грала на чемпіонатах світу до… 1998 року. Саме турнір у Франції став для японців першою світовою першістю. А наступний, у 2002-му, був знаковим, домашнім. Ну і ми з вами пам’ятаємо, як японці приємно для нас обіграли Росію (1:0), що спровокувало масові фанатські безлади у Москві…

Облишимо мрії про повторення подібного і подивимося на статистику виступів японців: далі 1/8 фіналу пройти їм так і не вдалося. Але особливим можна вважати попередній мундіаль у Катарі, коли Японія вийшла з групи із Іспанією та Німеччиною.

Легендою цієї збірної є Юто Нагатомо. Чесно сказати, побачивши його у заявці Японії, я дуже здивувався. Бо для мене Нагатомо так і залишився гравцем у футболці Інтера в 2011 році. За нерра-адзуррі він відіграв сім років, а потім виступав за Галатасарай та Марсель. З 2021 року Нагатомо грає за Токіо.

Очолює збірну Японії Хаджиме Моріяшу. Він прийняв команду у 2018 році, а до того чотири роки працював зі збірною U-23. 58-річний тренер прекрасно знає можливості усіх гравців нинішньої збірної і можливо саме на поточному чемпіонаті світу спробує переписати історію виступів своєї країни.

Розклад матчів групи F

1-й тур

14 червня 23:00 Нідерланди – Японія

15 червня 05:00 Швеція – Туніс

2-й тур

20 червня 20:00 Нідерланди – Швеція

21 червня 07:00 Туніс – Японія

3-й тур