ЧМ-2026: Месси, Марез, прессинг Рангника и дебют Иордании — обзор группы J

Чемпионат мира-2026 постепенно набирает обороты, а вместе с ним стартует одна из самых интересных групп турнира. В группе J сыграют сборные Аргентины, Алжира, Австрии и Иордании.

Мировой футбольный турнир — событие, которого мы ждали 4 года. Это лето великой игры, и букмекерский бренд GGBET встречает его всем, что любит настоящий фанат: обширной линией ставок, одними из лучших коэффициентов и атмосферой праздника! Включай матчи, лови эмоции, болей вместе с GGBET !

Эта группа выглядит довольно контрастной. Здесь есть действующий чемпион мира с Лионелем Месси, амбициозная африканская команда с Риядом Марезом, организованная Австрия Ральфа Рангника и дебютант чемпионата мира Иордания, для которой сам выход на турнир уже является историческим событием.

Сборная Аргентины: чемпионы мира вновь среди фаворитов

Участие в ЧМ: 19 раз

Лучшее достижение: чемпион мира

Место в рейтинге ФИФА: 1

Лучший бомбардир в истории: Лионель Месси (117)

Наибольшее количество матчей в истории: Лионель Месси (199)

Главная звезда ЧМ-2026: Лионель Месси / Хулиан Альварес

Главный тренер: Лионель Скалони

Лионель Месси едет на шестой чемпионат мира (фото: Аргентинская футбольная ассоциация)

Аргентина приехала на ЧМ-2026 в статусе действующего чемпиона мира. Четыре года назад команда Лионеля Скалони прошла непростой путь к титулу: стартовала с сенсационного поражения от Саудовской Аравии, провела сложные матчи в плей-офф, дважды побеждала в сериях пенальти, но в итоге завоевала главный трофей.

Сейчас эта сборная уже не выглядит командой, которая живет только вокруг Месси. Да, Лео остается главной легендой и символом Аргентины, но рядом с ним выросло новое поколение лидеров. Хулиан Альварес стал одним из ключевых игроков атаки, Лаутаро Мартинес подходит к турниру в статусе топ-нападающего, а Энцо Фернандес, Алексис Макаллистер и Родриго Де Пауль формируют мощную среднюю линию.

Отдельная сила этой команды — умение выживать в сложных матчах. Аргентина не всегда играет ярко, но почти всегда находит способ добиться результата. Именно это и делает её одним из главных претендентов на победу.

Скалони удалось создать не просто набор звёзд, а команду с чёткой внутренней химией. И хотя мотивация после победы в Катаре может быть уже не такой бешеной, класса у аргентинцев достаточно, чтобы снова пройти далеко.

Сборная Алжира: возвращение Мареза на крупный турнир

Участие в ЧМ: 5 раз

Лучшее достижение: 1/8 финала

Место в рейтинге ФИФА: 28

Лучший бомбардир: Ислам Слимани (45)

Наибольшее количество матчей: Аиса Манди (119)

Главная звезда на ЧМ-2026: Рияд Марез

Главный тренер: Владимир Петкович

Рияд Марез – лидер сборной Алжира (фото: Instagram Рияда Мареза)

Алжир возвращается на чемпионат мира впервые с 2014 года. Тогда африканская сборная впервые в истории вышла в плей-офф мундиаля, где дала бой Германии. С тех пор команда пережила разные периоды, но теперь снова имеет состав, способный привлечь внимание.

Главная звезда алжирцев – Рияд Марез. Ему уже 35, но для него этот турнир может стать особенным. Пик клубной карьеры Мареза давно позади, однако он по-прежнему остаётся футболистом, способным одним касанием изменить ход матча. Для Алжира его опыт, техника и хладнокровие в финальной трети поля будут критически важны.

У команды интересный состав атакующих игроков. Помимо Мареза, в составе есть Амин Гуири, Мохамед Амура, Уссем Ауар и другие футболисты, способные работать с мячом на высоком уровне. Именно техника и нестандартные решения могут стать главным оружием Алжира.

Сборную тренирует Владимир Петкович, который хорошо знаком с крупными турнирами благодаря работе со сборной Швейцарии. Его команда может быть достаточно организованной в обороне, но в то же время опасной в атаке. Вопрос лишь в том, хватит ли Алжиру стабильности и опыта в решающие моменты.

Сборная Австрии: прессинг и система Рангника

Участие в ЧМ: 7 раз

Лучший результат: 3-е место

Рейтинг ФИФА: 24

Лучший бомбардир: Марко Арнаутович (47)

Наибольшее количество матчей: Марко Арнаутович (133)

Главная звезда ЧМ-2026: Марсель Забитцер

Главный тренер: Ральф Рангник

Сборная Австрии готовится к новым победам (фото: Getty Images)

Австрия возвращается на чемпионат мира после очень длительной паузы. Последний раз эта команда играла на мундиале ещё в прошлом веке, поэтому выход на ЧМ-2026 уже является для неё большим достижением.

Нынешняя Австрия — это, прежде всего, командная игра. Ральф Рангник создал сборную, которая много бегает, агрессивно прессингует и старается заставить соперников ошибаться. У этой команды нет одной суперзвезды уровня Месси или Мареза, но есть очень четкое понимание собственного футбола.

У австрийцев много игроков с опытом выступлений в Бундеслиге и других сильных европейских чемпионатах. Давид Алаба, Марсель Забитцер, Конрад Лаймер, Кристоф Баумгартнер, Марко Арнаутович — это футболисты, которые хорошо знают, что такое высокий уровень.

Главное преимущество Австрии — интенсивность. Команда может перебегать соперника, навязать борьбу и создавать моменты после высокого отбора. Но есть и слабое место: если австрийцам придется долго атаковать позиционно, могут возникнуть проблемы с креативностью.

В группе J именно матч Австрии против Алжира может стать ключевым в борьбе за второе место. Хотя при благоприятном сценарии обе команды могут рассчитывать на выход в плей-офф.

Сборная Иордании: исторический дебют и шанс заявить о себе

Участие в ЧМ: дебют

Лучшее достижение: первое участие в финальной части

Рейтинг ФИФА: 63

Лучший бомбардир: Хамза Аль-Дардур (33)

Наибольшее количество матчей: Амер Шафи (171)

Главная звезда на ЧМ-2026: Муса Аль-Таамари

Главный тренер: Жамаль Селлами

Сборная Иордании дебютирует на ЧМ-2026 (фото: Getty Images)

Иордания – главная неожиданность этой группы. Для сборной это первый чемпионат мира в истории, и уже сам факт участия в турнире является огромным достижением.

У команды нет звездного состава, а значительная часть футболистов выступает в местном чемпионате или лигах, не входящих в число топовых. Однако Иордания уже доказала, что её нельзя воспринимать исключительно как статиста. В 2024 году сборная дошла до финала Кубка Азии, а в отборе на ЧМ показала, что способна не только защищаться, но и регулярно забивать.

Главная надежда команды — Муса Аль-Таамари. У него есть опыт выступлений в Европе, и он — тот футболист, вокруг которого Иордания может строить свои атаки. Именно от его формы во многом будет зависеть, сможет ли дебютант создать проблемы соперникам.

Понятно, что Иордания будет аутсайдером группы. Против Аргентины, Алжира и Австрии команде не хватит индивидуального класса и опыта матчей такого уровня. Но в этом и заключается её шанс: давления почти нет, ожидания минимальны, а каждый удачный матч может стать историческим.

Расписание матчей группы J на ЧМ-2026

1-й тур

17 июня, 04:00: Аргентина – Алжир

17 июня, 07:00: Австрия – Иордания

2-й тур

22 июня, 20:00: Аргентина – Австрия

23 июня, 06:00: Иордания – Алжир

3-й тур