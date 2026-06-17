ЧС-2026: Мессі, Марез, пресинг Рангніка та дебют Йорданії – представлення групи J

Світовий футбольний турнір — подія, на яку ми чекали 4 роки. Це літо великої гри, і букмекерський бренд GGBET зустрічає його з усім, що любить справжній фан: глибокою лінією, одними з найкращих коефіцієнтів і атмосферою свята! Вмикай матчі, лови емоції, вболівай із GGBET !

Ця група виглядає доволі контрастною. Тут є чинний чемпіон світу з Ліонелем Мессі, амбітна африканська команда з Ріядом Марезом, організована Австрія Ральфа Рангніка та дебютант мундіалю Йорданія, для якої сам вихід на турнір уже є історичною подією.

Збірна Аргентини: чемпіони світу знову серед фаворитів

Участь на ЧС: 19 разів

Найкраще досягнення: чемпіон світу

Місце в рейтингу FIFA: 1

Найкращий бомбардир в історії: Ліонель Мессі (117)

Найбільша кількість матчів в історії: Ліонель Мессі (199)

Головна зірка на ЧС-2026: Ліонель Мессі / Хуліан Альварес

Головний тренер: Ліонель Скалоні

Ліонель Мессі їде на шостий чемпіонат світу (фото: Argentine Football Association)

Аргентина приїхала на ЧС-2026 у статусі чинного чемпіона світу. Чотири роки тому команда Ліонеля Скалоні пройшла непростий шлях до титулу: стартувала з сенсаційної поразки від Саудівської Аравії, мала складні матчі у плей-оф, двічі перемагала у серіях пенальті, але зрештою взяла головний трофей.

Зараз ця збірна вже не виглядає командою, яка живе лише навколо Мессі. Так, Лео залишається головною легендою та символом Аргентини, але поруч із ним виросло нове покоління лідерів. Хуліан Альварес став одним із ключових гравців атаки, Лаутаро Мартінес підходить до турніру у статусі топ-форварда, а Енцо Фернандес, Алексіс Макаллістер і Родріго Де Пауль формують потужну середню лінію.

Окрема сила цієї команди – вміння виживати у складних матчах. Аргентина не завжди грає яскраво, але майже завжди знаходить спосіб досягти результату. Саме це й робить її одним із головних претендентів на перемогу.

Скалоні вдалося створити не просто набір зірок, а команду з чіткою внутрішньою хімією. І хоча мотивація після перемоги у Катарі може бути вже не такою шаленою, класу в аргентинців достатньо, щоб знову пройти далеко.

Збірна Алжиру: повернення Мареза на великий турнір

Участь на ЧС: 5 разів

Найкраще досягнення: 1/8 фіналу

Місце в рейтингу FIFA: 28

Найкращий бомбардир: Іслам Слімані (45)

Найбільша кількість матчів: Аїса Манді (119)

Головна зірка на ЧС-2026: Ріяд Марез

Головний тренер: Владимир Петкович

Ріяд Марез – лідер збірної Алжиру (фото: Instagram Ріяда Мареза)

Алжир повертається на чемпіонат світу вперше з 2014 року. Тоді африканська збірна вперше в історії вийшла до плей-оф мундіалю, де дала бій Німеччині. Відтоді команда пережила різні періоди, але тепер знову має склад, здатний привернути увагу.

Головна зірка алжирців – Ріяд Марез. Йому вже 35, але для нього цей турнір може стати особливим. Пік клубної кар’єри Мареза давно позаду, проте він залишається футболістом, який здатен одним дотиком змінити хід матчу. Для Алжиру його досвід, техніка та спокій у фінальній третині поля будуть критично важливими.

Команда має цікаву групу атакувальних гравців. Окрім Мареза, у складі є Амін Гуїрі, Мохамед Амура, Уссем Ауар та інші футболісти, які здатні працювати з м’ячем на високому рівні. Саме техніка та нестандартні рішення можуть стати головною зброєю Алжиру.

Тренує збірну Владимир Петкович, який добре знайомий із великими турнірами за роботою зі Швейцарією. Його команда може бути достатньо організованою в обороні, але водночас небезпечною попереду. Питання лише в тому, чи вистачить Алжиру стабільності та досвіду у вирішальні моменти.

Збірна Австрії: пресинг і система Рангніка

Участь на ЧС: 7 разів

Найкраще досягнення: 3 місце

Рейтинг FIFA: 24

Найкращий бомбардир: Марко Арнаутович (47)

Найбільша кількість матчів: Марко Арнаутович (133)

Головна зірка на ЧС-2026: Марсель Забітцер

Головний тренер: Ральф Рангнік

Збірна Австрії готується до нових звитяг (фото: Getty Images)

Австрія повертається на чемпіонат світу після дуже тривалої паузи. Востаннє ця команда грала на мундіалі ще у минулому столітті, тому вихід на ЧС-2026 вже є для неї великим результатом.

Нинішня Австрія – це насамперед команда системи. Ральф Рангнік побудував збірну, яка багато бігає, агресивно пресингує та намагається змушувати суперників помилятися. У цієї команди немає однієї суперзірки рівня Мессі чи Мареза, але є дуже чітке розуміння власного футболу.

Австрійці мають багато гравців із досвідом виступів у Бундеслізі та інших сильних європейських чемпіонатах. Давід Алаба, Марсель Забітцер, Конрад Лаймер, Крістоф Баумгартнер, Марко Арнаутович – це футболісти, які добре знають, що таке великий рівень.

Головна перевага Австрії – інтенсивність. Команда може перебігати суперника, нав’язати боротьбу та створити моменти після високого відбору. Але є й слабке місце: якщо австрійцям доведеться довго атакувати позиційно, можуть виникнути проблеми з креативом.

У групі J саме матч Австрії проти Алжиру може стати ключовим у боротьбі за друге місце. Хоча за сприятливого сценарію обидві команди можуть розраховувати на вихід у плей-оф.

Збірна Йорданії: історичний дебют і шанс заявити про себе

Участь на ЧС: дебют

Найкраще досягнення: перша участь у фінальній частині

Рейтинг FIFA: 63

Найкращий бомбардир: Хамза Аль-Дардур (33)

Найбільша кількість матчів: Амер Шафі (171)

Головна зірка на ЧС-2026: Муса Аль-Таамарі

Головний тренер: Жамаль Селламі

Збірна Йорданії дебютує на ЧС-2026 (фото: Getty Images)

Йорданія – головна несподіванка цієї групи. Для збірної це перший чемпіонат світу в історії, і вже сам факт участі на турнірі є величезним досягненням.

Команда не має зіркового складу, а значна частина футболістів виступає у місцевому чемпіонаті або лігах, які не належать до топових. Проте Йорданія вже довела, що її не можна сприймати виключно як статиста. У 2024 році збірна дійшла до фіналу Кубка Азії, а у відборі на ЧС показала, що здатна не лише захищатися, а й регулярно забивати.

Головна надія команди – Муса Аль-Таамарі. Він має досвід виступів у Європі та є тим футболістом, через якого Йорданія може будувати свої атаки. Саме від його форми значною мірою залежатиме, чи зможе дебютант створити проблеми суперникам.

Зрозуміло, що Йорданія буде аутсайдером групи. Проти Аргентини, Алжиру та Австрії команді бракуватиме індивідуального класу та досвіду матчів такого рівня. Але в цьому і полягає її шанс: тиску майже немає, очікування мінімальні, а кожен вдалий матч може стати історичним.

Розклад матчів групи J на ЧС-2026

1-й тур

17 червня, 04:00: Аргентина – Алжир

17 червня, 07:00: Австрія – Йорданія

2-й тур

22 червня, 20:00: Аргентина – Австрія

23 червня, 06:00: Йорданія – Алжир

3-й тур