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ЧМ-2026: Холланд против Мбаппе и новая картина Мане: обзор группы I

19:45 16.06.2026 Вт
6 мин
РБК-Украина продолжает серию материалов, посвященных участникам чемпионата мира по футболу 2026 года
aimg Даниил Вереитин
ЧМ-2026: Холланд против Мбаппе и новая картина Мане: обзор группы I Дидье Дешам проводит последний турнир во главе сборной Франции (фото: Getty Images)
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Одна из самых интересных групп на чемпионате мира по футболу 2026 года — группа I. В нее вошли вице-чемпионы мира из Франции, сильнейшая сборная африканского континента — Сенегал, перспективная команда Норвегии и темная лошадка — сборная Ирака. РБК-Украина совместно с GGBET рассказывает обо всех командах из группы I на ЧМ-2026.

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На чемпионате мира-2026 хватает групп с явным фаворитом, но группа I обещает подарить одну из самых интересных сюжетных линий первого раунда. Здесь сошлись действующий вице-чемпион мира Франция, амбициозная Норвегия во главе с Эрлингом Холландом, сильнейшая сборная Африки последних лет Сенегал и Ирак, вернувшийся на мундиаль после 40-летнего перерыва.

Главная интрига очевидна: сможет ли Холланд наконец заявить о себе на крупнейшей футбольной арене мира и бросить вызов команде Килиана Мбаппе?

Сборная Франции: последний поход поколения Дешама

  • Участие в ЧМ: 16 раз
  • Лучшее достижение: чемпион мира (1998, 2018)
  • Место в рейтинге ФИФА: 3
  • Лучший бомбардир в истории: Оливье Жиру (57 голов).
  • Наибольшее количество матчей: Юго Льорис (145 матчей)
  • Главные звезды на ЧМ-2026: Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Майкл Олисе, Орельен Тчуамени
  • Главный тренер: Дидье Дешам

ЧМ-2026: Холланд против Мбаппе и новая картина Мане: обзор группы IКилиан Мбаппе – лидер сборной Франции (фото: Getty Images)

Французы традиционно входят в число главных фаворитов турнира. Победа на ЧМ-2018, финал ЧМ-2022 и стабильность под руководством Дидье Дешама сделали "Ле Бльо" эталоном современного футбола.

Килиан Мбаппе давно стал лицом этой сборной. Однако вокруг него собран состав, которому могут позавидовать большинство конкурентов: Орельен Тчуамени, Уильям Салиба, Майкл Олисе, Усман Дембеле и ряд других звезд мирового уровня.

Для многих ветеранов этот чемпионат мира может стать последним крупным турниром в карьере. Поэтому Франция приехала в Северную Америку не просто для того, чтобы выйти из группы, а чтобы подтвердить свой статус лучшей сборной мира. Ну и намекнуть, что поражение от Аргентины в финале четырехлетней давности было скорее несчастным случаем, чем реальной демонстрацией соотношения сил этих соперников.

Впрочем, уже стартовый матч против Сенегала напоминает об одном из самых громких шоков в истории чемпионатов мира. В 2002 году именно сенегальцы сенсационно победили действующих чемпионов мира в матче-открытии турнира.

Кроме того, это последняя гастроль Дидье Дешама — он точно покинет сборную Франции после 14 лет работы во главе главной команды страны.

ЧМ-2026: Холланд против Мбаппе и новая картина Мане: обзор группы I

Норвегия: первый чемпионат мира Холланда

  • Участие в ЧМ: 3 раза
  • Лучший результат: 1/8 финала (1998)
  • Место в рейтинге ФИФА: 31
  • Лучший бомбардир в истории: Эрлинг Холланд (55)
  • Наибольшее количество матчей: Йон Арне Риисе (110)
  • Главные звезды на ЧМ-2026: Эрлинг Холланд, Мартин Эдегор, Антонио Нуса, Александр Серлот
  • Главный тренер: Столе Сольбаккен

ЧМ-2026: Холланд против Мбаппе и новая картина Мане: обзор группы I

Если Франция олицетворяет стабильность класса «люкс», то Норвегия — одну из самых романтичных историй этого чемпионата.

Скандинавы вернулись на чемпионат мира впервые с 1998 года. Все это время страна ждала поколения, способного вернуть ее в футбольную элиту. На это ушло целых 28 лет!

Эрлинг Холланд уже давно является одним из лучших нападающих планеты, а Мартин Эдегор стал мозгом и сердцем команды. Именно на этот дуэт возлагаются все надежды норвежцев.

Для Холланда это первый чемпионат мира в карьере. И вряд ли найдётся футболист, у которого будет больше желания заявить о себе уже на групповом этапе. Поэтому матч против Франции в последнем туре может превратиться в настоящую битву за первое место.

ЧМ-2026: Холланд против Мбаппе и новая картина Мане: обзор группы I

Сборная Сенегала: Мане создает новый шедевр

  • Участие в ЧМ: 3 раза (2002, 2018, 2022)
  • Лучший результат: четвертьфинал (2002)
  • Место в рейтинге ФИФА: 14-е место
  • Лучший бомбардир в истории: Садио Мане (55)
  • Наибольшее количество матчей: Идрисса Гуйе (131)
  • Главные звезды на ЧМ-2026: Садио Мане, Калиду Кулибали, Эдуар Менди, Исмаила Сарр
  • Главный тренер: Пап Тиав

ЧМ-2026: Холланд против Мбаппе и новая картина Мане: обзор группы IСадио Мане – лидер сборной Сенегала (фото: Getty Images)

В тени противостояния Мбаппе и Холланда легко забыть о Сенегале. И зря. "Львы Теранги" давно перестали быть просто сильной африканской командой. Они регулярно участвуют в чемпионатах мира, обладают мощным составом и прекрасно знают, как создавать проблемы фаворитам.

Садио Мане остается главной звездой сборной, а опытные Эдуар Менди, Калиду Кулибали и Исмаила Сарр придают команде сбалансированность. Говоря образно: Мане рисует новую картину, на этот раз — мирового масштаба.

Да, здесь было бы не лишним напомнить, что сборная Сенегала — самая сильная африканская команда именно сейчас. Самая сильная именно по игре, ведь финал последнего Кубка африканских наций в январе этого года завершился скандалом. Сенегал играл против Марокко, и после одного из спорных решений арбитра команда Сенегала на 15 минут покинула поле в знак протеста. По решению организаторов Марокко было присуждено техническое победа со счётом 3:0. Но Сенегал, как минимум, не уступал сопернику. Теперь у команды есть шанс доказать свой высокий уровень уже на чемпионате мира в Северной Америке.

ЧМ-2026: Холланд против Мбаппе и новая картина Мане: обзор группы I

Сборная Ирака: возвращение спустя 40 лет

  • Участие в ЧМ: 1 раз
  • Лучшее достижение: групповой этап (1986)
  • Место в рейтинге ФИФА: 57
  • Лучший бомбардир в истории: Хуссейн Сайид (78)
  • Наибольшее количество матчей: Юнис Махмуд (148)
  • Главные звезды на ЧМ-2026: Аймен Хусейн, Ибрагим Байеш, Зидан Икбал, Мерчас Доски
  • Главный тренер: Грэм Арнольд

ЧМ-2026: Холланд против Мбаппе и новая картина Мане: обзор группы IУличное граффити в Багдаде в честь сборной Ирака (фото: Getty Images)

Для Ирака сам выход на чемпионат мира уже стал историческим достижением, ведь в последний раз сборная играла на мундиале ещё в 1986 году. Теперь иракцы получили шанс напомнить о себе новому поколению болельщиков.

Объективно говоря, команда уступает трём конкурентам по уровню игроков и опыту выступлений на таком уровне. Однако именно такие сборные нередко становятся авторами самых громких сенсаций.

Среди лидеров команды выделяем суперопытного голкипера: Джалал Хассан, который отыграл за сборную Ирака 102 матча. Чуть меньше матчей в активе ведущего нападающего этой команды: Аймен Хуссейн сыграл 95 игр и забил 33 мяча. Именно он является главной ударной силой команды в атаке.

Тренирует сборную Ирака австралиец Грэм Арнольд: он возглавлял национальную сборную своей страны с 2018 по 2024 год, а Ирак возглавил в прошлом году. Арнольд в игровой карьере был нападающим, поэтому стоит ожидать, что Ирак не будет сидеть в обороне на ЧМ-2026.

Расписание матчей в группе I

1-й тур

  • 16 июня 22:00 Франция – Сенегал
  • 17 июня 01:00 Ирак – Норвегия

2-й тур

  • 23 июня 0:00 Франция – Ирак
  • 23 июня 3:00 Норвегия – Сенегал

3-й тур

  • 26 июня 22:00 Норвегия – Франция
  • 26 июня 22:00 Сенегал – Ирак

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Указанные коэффициенты, взятые с сайта ggbet.ua, актуальны по состоянию на 16.06.2026 и могут изменяться.

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