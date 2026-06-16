ЧС-2026: Голанд проти Мбаппе і нова картина Мане: представлення групи I

Одна з найцікавіших груп на чемпіонаті світу з футболу 2026 – група I. Вона увібрала в себе віцечемпіонів світу Францію, найсильнішу збірну африканського континенту – Сенегал, перспективну команду Норвегії та темну конячку – збірну Іраку. РБК-Україна спільно з GGBET розповідає про усі команди з групи I на ЧС 2026.

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На чемпіонаті світу-2026 вистачає квартетів із явним фаворитом, але група I обіцяє подарувати одну з найцікавіших сюжетних ліній першого раунду. Тут зійшлися чинний віцечемпіон світу Франція, амбітна Норвегія на чолі з Ерлінгом Голандом, найсильніша збірна Африки останніх років Сенегал та Ірак, який повернувся на мундіаль після 40-річної перерви.

Головна інтрига очевидна: чи зможе Голанд нарешті заявити про себе на найбільшій футбольній сцені світу та кинути виклик команді Кіліана Мбаппе?

Збірна Франції: останній похід покоління Дешама

Участь на ЧС: 16 разів

Найкраще досягнення: чемпіон світу (1998, 2018)

Місце в рейтингу FIFA: 3

Найкращий голеадор в історії: Олів’є Жиру (57 голів).

Найбільша кількість матчів: Юго Льоріс (145 матчів)

Головні зірки на ЧС-2026: Кіліан Мбаппе, Усман Дембеле, Майкл Олісе, Орельєн Тчуамені

Головний тренер: Дідьє Дешам

Кіліан Мбаппе – лідер збірної Франції (фото: Getty Images)

Французи традиційно входять до числа головних фаворитів турніру. Перемога на ЧС-2018, фінал ЧС-2022 та стабільність під керівництвом Дідьє Дешама зробили “Ле Бльо” еталоном сучасного футболу.

Кіліан Мбаппе давно став обличчям цієї збірної. Проте навколо нього зібрано склад, якому можуть позаздрити більшість конкурентів: Орельєн Тчуамені, Вільям Саліба, Майкл Олісе, Усман Дембеле та низка інших зірок світового рівня.

Для багатьох ветеранів цей мундіаль може стати останнім великим турніром у кар’єрі. Тому Франція приїхала до Північної Америки не просто виходити з групи, а підтвердити свій статус найкращої збірної світу. Ну і натякнути, що поразка від Аргентини у фіналі чотирирічної давнини була скоріше нещасним випадком, ніж реальною демонстрацією положення сил цих суперників.

Утім, уже стартовий матч проти Сенегалу нагадує про один із найбільших шоків в історії чемпіонатів світу. У 2002 році саме сенегальці сенсаційно перемогли чинних чемпіонів світу в матчі-відкритті турніру.

А ще, це остання гастроль Дідьє Дешама – він вже точно залишить збірну Франції після 14 років роботи на чолі головної команди країни.

Норвегія: перший мундіаль Голанда

Участь на ЧС: 3 рази

Найкраще досягнення: 1/8 фіналу (1998)

Місце в рейтингу FIFA: 31

Найкращий голеадор в історії: Ерлінг Голанд (55)

Найбільша кількість матчів: Йон Арне Ріїсе (110)

Головні зірки на ЧС-2026: Ерлінг Голанд, Мартін Едегор, Антоніо Нуса, Александер Серлот

Головний тренер: Столе Сольбаккен

Якщо Франція уособлює собою стабільність класу "люкс", то Норвегія – одну з найромантичніших історій цього чемпіонату.

Скандинави повернулися на чемпіонат світу вперше з 1998 року. Увесь цей час країна чекала покоління, здатного повернути її до футбольної еліти. На це знадобилося аж 28 років!

Ерлінг Голанд уже давно є одним із найкращих нападників планети, а Мартін Едегор став мозком та серцем команди. Саме навколо цього дуету побудовано всі надії норвежців.

Для Голанда це перший чемпіонат світу в кар’єрі. І навряд чи знайдеться футболіст, який матиме більше бажання заявити про себе вже на груповому етапі. Відтак, матч проти Франції в останньому турі може перетворитися на справжню битву за перше місце.

Збірна Сенегалу: Мане малює новий шедевр

Участь на ЧС: 3 рази (2002, 2018, 2022)

Найкраще досягнення: чвертьфінал (2002)

Місце в рейтингу FIFA: 14-те місце

Найкращий голеадор в історії: Садіо Мане (55)

Найбільша кількість матчів: Ідрісса Гує (131)

Головні зірки на ЧС-2026: Садіо Мане, Каліду Кулібалі, Едуар Менді, Ісмаїла Сарр

Головний тренер: Пап Тіав

Садіо Мане – лідер збірної Сенегалу (фото: Getty Images)

У тіні протистояння Мбаппе та Голанда легко забути про Сенегал. І дарма. "Леви Теранги" давно перестали бути просто міцною африканською командою. Вони регулярно грають на чемпіонатах світу, мають потужний склад і чудово знають, як створювати проблеми фаворитам.

Садіо Мане залишається головною зіркою збірної, а досвідчені Едуар Менді, Каліду Кулібалі та Ісмаїла Сарр додають команді балансу. Говорячи образно: Мане малює нову картину, цього разу – світового масштабу.

Так, тут було б не зайим пригадати, що збірна Сенегалу – найсильніша африканська команда саме зараз. Найсильніша саме за грою, адже фаніл останнього Кубка африканських націй у січні цього року завершився скандалом. Сенегал грав против Марокко і після одного з суперечливих рішень арбітра команда Сенегалу на 15 хвилин залишила поле в знак протесту. Рішенням організаторів стала технічна перемога Марокко із рахунком 3:0. Але Сенегал як мінімум, був не гіршим за суперника. Тепер є шанс довести свій високий рівень вже на мундіалі у Північній Америці.

Збірна Іраку: повернення через 40 років

Участь на ЧС: 1 раз

Найкраще досягнення: груповий етап (1986)

Місце в рейтингу FIFA: 57

Найкращий голеадор в історії: Хуссейн Сайід (78)

Найбільша кількість матчів: Юніс Махмуд (148)

Головні зірки на ЧС-2026: Аймен Хусейн, Ібрагім Байєш, Зідан Ікбал, Мерчас Доскі

Головний тренер: Грем Арнольд

Вуличне графіті у Багдаді на честь збірної Іраку (фото: Getty Images)

Для Іраку сам вихід на чемпіонат світу вже став історичним досягненням, бо востаннє збірна грала на мундіалі ще у 1986 році. Тепер іракці отримали шанс нагадати про себе новому поколінню вболівальників.

Об’єктивно кажучи, команда поступається трьом конкурентам за рівнем виконавців і досвідом виступів на такому рівні. Проте саме такі збірні нерідко стають авторами найбільших сенсацій.

Серед лідерів команди відзначаємо супердосвідченого голкіпера: Джалал Хассан, який відіграв за збірну Іраку 102 матчі. Трохи менше матчів в активі провідного форварда цієї команди: Аймен Хуссейн відіграв 95 ігор і забив 33 м'ячі. Саме він є головною ударною силою команди в атаці.

Тренує збірну Іраку австралієць Грем Арнольд: він очолював національну збірну своєї країни з 2018 до 2024 року, а Ірак очолив минулоріч. Арнольд в ігровій кар'єрі був нападником, тому варто чекати, що Ірак не сидітиме в обороні на ЧС-2026.

Розклад матчів у групі I

1-й тур

16 червня 22:00 Франція – Сенегал

17 червня 01:00 Ірак – Норвегія

2-й тур

23 червня 0:00 Франція – Ірак

23 червня 3:00 Норвегія – Сенегал

3-й тур

26 червня 22:00 Норвегія –Франція

26 червня 22:00 Сенегал – Ірак

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