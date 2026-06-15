ЧМ-2026: чемпионы Европы, премия Дарвина и экзотическая команда — обзор группы H

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Сборная Испании: один из фаворитов турнира

Участие в ЧМ: 16 раз

Лучшее достижение: чемпионы (2010)

Лучший бомбардир в истории: Давид Вилья (59)

Наибольшее количество матчей: Серхио Рамос (180)

Место в рейтинге ФИФА: 2

Главная звезда на ЧМ-2026: вся команда

Главный тренер: Луис Де Ла Фуэнте

Луис де ла Фуэнте (фото: Getty Images)

Сборную Испании по праву считают одним из фаворитов этого турнира. Ситуация в чем-то похожа на золотую эру испанцев 2008-2012 годов, когда они выиграли три турнира подряд (Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012). Сейчас на мундиаль команда Луиса Де Ла Фуэнте едет в статусе действующего чемпиона Европы. Бесспорно, это в некоторой степени создает дополнительное давление.

Но в чем точно можно быть уверенным, так это в результативной игре испанцев. Просто посмотрите на их состав в атаке: Ферран Торрес, Ламин Ямаль, Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. А добавьте сюда еще результативных полузащитников Дани Ольмо и Микеля Мерино. Ну и соперники по группе — Саудовская Аравия и Кабо-Верде, которые сильно уступают испанцам в классе. Плюс Уругвай, которому Испания за 10 очных встреч еще не проигрывала.

Квалификацию на ЧМ-2026 Испания прошла только с одной потерей очков: в группе с Турцией, Грузией и Болгарией «Фурия Роха» лишь в последнем туре сыграла вничью с турками. Поэтому беспокоиться об успехах Испании на текущем мундиале, похоже, не придется. Ну, где-то до ⅛ точно.

Тренирует Испанию 64-летний Луис Де Ла Фуэнте. За последние 13 лет он прошел постепенную эволюцию в системе испанских сборных: в 2013 году он возглавил команду U-19 и работал с ней пять лет. В 2015 году эта сборная выиграла юношеский чемпионат Европы.

В 2018 году де Ла Фуэнте получил новый вызов: возглавил уже молодежную сборную Испании U-21, параллельно приняв вызов и в подготовке олимпийской сборной к ОИ-2020. А попадание на Олимпиаду тоже стало возможным благодаря успешной игре команды на чемпионате Европы: в 2019 году никто не смог составить конкуренцию испанцам на этом уровне. Ну и на Олимпиаде Фурия Роха показала класс: серебряные медали, но самое главное — подготовка кадрового потенциала для национальной команды.

Сразу после вылета национальной сборной Испании от Марокко на ЧМ-2022 руководство национальной ассоциации долго не раздумывало: где Ла Фуэнте сменил у руля Луиса Энрике и за полтора года привел команду к чемпионскому титулу на Евро, а еще через год — к финалу Лиги наций.

Сборная Уругвая: эпоха пост-Суареса

Участие в ЧМ: 16 раз

Лучшее достижение: чемпионы (1930, 1950)

Лучший бомбардир в истории: Луис Суарес (69)

Наибольшее количество матчей: Диего Годин (161)

Место в рейтинге ФИФА: 16

Главная звезда на ЧМ-2026: Федерико Вальверде

Главный тренер: Марсело Бьелса

Сборная Уругвая 2026 года (фото: Getty Images)

Уругвай вошел в историю мирового футбола как двукратный чемпион мира. Точнее, как победитель первого чемпионата мира 96 лет назад. Но и в 1950 году эта сборная повторила свой успех и с тех пор больше не играла в финалах. Более того, матчи за бронзовые медали Уругвай почему-то постоянно проигрывал и занимал четвертое место аж трижды! 1954, 1970 и 2010 годы принесли уругвайцам деревянные медали. В 2010 году Уругвай вообще покорил футбольный мир: Диего Годин, Луис Суарес, Диего Форлан — не команда, а мечта. Впрочем, за бронзу пришлось сражаться с немцами, а для них турнир без награды – зря потраченное время…

Сейчас в сборной Уругвая есть место для каламбура, ведь если Дарвин Нуньес забьет хотя бы пять мячей, то заслужит премию. А пока его карьера пошла каким-то извилистым путем: переход из «Бенфики» в «Ливерпуль» в 2022 году так и не оправдался, и спустя три года Нуньес отправился на Ближний Восток, где играет «Аль-Хиляль». Там, похоже, дела идут лучше, чем в Англии. И все же полноценную замену легендарному Суаресу пока найти не удалось…

Впрочем, настоящим лидером Уругвая сегодня можно считать полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде, который уже давно заслужил авторитет в национальной сборной. Да и в «Реале» Вальверде от сезона к сезону демонстрирует высокий уровень игры – не зря Тони Кроос, завершая карьеру, провозгласил именно Федерико своим преемником.

Ну и еще один фактор – Марсело Бьелса. 70-летний специалист имеет огромный опыт работы с различными южноамериканскими сборными. С 1998 по 2004 год он работал со сборной Аргентины, а с 2007 по 2011 – с командой Чили. На клубном уровне Биелсу также приглашают не ноунеймы: «Эспаньол», «Атлетик Бильбао», «Лацио», «Марсель», «Лилль» и «Лидс». Уругвай Биелса принял в 2023 году и успел выиграть бронзовые медали Копа Америка-2024.

Сборная Саудовской Аравии: деньги не играют в футбол

Участие в ЧМ: 6 раз

Лучшее достижение: 1/8 финала (1994)

Лучший бомбардир в истории: Маджеб Абдулла (72)

Наибольшее количество матчей: Мохамед Аль-Деайа (173)

Место в рейтинге ФИФА: 61

Главная звезда на ЧМ-2026: Сауд Абдулхамид

Главный тренер: Георгиос Донис

Футболисты Саудовской Аравии на тренировке перед ЧМ-2026 (фото: Getty Images)

Сборная Саудовской Аравии свою самую громкую победу на чемпионатах мира праздновала буквально на предыдущем чемпионате – 2:1 над Аргентиной. Кто об этом сейчас вспомнит? Тем более что Аргентина выиграла тот мундиаль. А еще у Саудовской Аравии в истории был даже выход в 1/8 финала ЧМ. Это, кстати, тоже произошло в Соединенных Штатах Америки, в 1994 году. Но в 1/8 аравийцы попали на сборную Швеции, которая на том турнире стала бронзовым призером. Итог: поражение от шведов 1:3 и досрочный отъезд домой.

Перед ЧМ-2026 Саудовская Аравия провела два спарринга с не очень сложными соперниками: Пуэрто-Рико аравийцы спокойно обыграли со счетом 3:0, а вот с Сенегалом сыграли вничью 0:0.

Тренирует Саудовскую Аравию греческий специалист Георгиос Донис. Еще в 2021 году он начал работать с клубами из Саудовской Аравии, а национальную сборную возглавил за полтора месяца до мундиаля – 23 апреля! Успел ли Донис донести свои требования до команды, чья суммарная трансферная стоимость вдвое меньше, чем у состава киевского «Динамо» (40 млн в Саудовской Аравии против 84 млн у киевлян), — одна из интриг этой группы.

Ну и в конце концов: клубы из Саудовской Аравии вкладывают огромные средства в приглашение мировых звезд, но на сегодняшний день можно смело утверждать, что именно национальная сборная этой страны является самой яркой витриной слогана «Деньги не играют в футбол».

Сборная Кабо-Верде: абсолютный дебютант

Участие в ЧМ: никогда

Лучший бомбардир в истории: Райан Мендеш (22)

Наибольшее количество матчей: Райан Мендеш (98)

Место в рейтинге ФИФА: 61

Главная звезда на ЧМ-2026: Райан Мендеш

Главный тренер: Бубиста

Райан Мендеш – легенда сборной Кабо-Верде (фото: Getty Images)

Сборная Кабо-Верде – абсолютный дебютант этого чемпионата мира. Но команда максимально уверенно прошла квалификацию – Кабо-Верде выиграл 7 матчей из 10 в своей отборочной группе, где его соперниками были команды Камеруна, Анголы, Ливии, Маврикия и Эсватини. Казалось бы, легкая жеребьевка для Камеруна, но и Камерун уже не тот, что во времена Это’О.

Настоящей легендой сборной Кабо-Верде (население страны чуть менее 500 тысяч человек) является Райан Мендеш, который установил национальный рекорд как по количеству матчей за сборную (98), так и по количеству забитых мячей (22). Мендеш играет за сборную с 2010 года. Сейчас ему 36, и чемпионат мира 2026 года он считает золотым временем своей карьеры.

Расписание матчей группы H

1-й тур

15 июня 19:00 Испания – Кабо-Верде

16 июня 01:00 Саудовская Аравия – Уругвай

2-й тур

21 июня 19:00 Испания – Саудовская Аравия

22 июня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде

3-й тур