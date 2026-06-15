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ЧМ-2026: чемпионы Европы, премия Дарвина и экзотическая команда — обзор группы H

18:36 15.06.2026 Пн
7 мин
В пятый соревновательный день чемпионата мира по футболу 2026 года состоятся матчи группы H. В ней представлены две титулованные сборные.
aimg Даниил Вереитин
ЧМ-2026: чемпионы Европы, премия Дарвина и экзотическая команда — обзор группы H Игроки сборной Испании выиграли чемпионат Европы 2024 года (фото: Getty Images)
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Сборная Испании: один из фаворитов турнира

  • Участие в ЧМ: 16 раз
  • Лучшее достижение: чемпионы (2010)
  • Лучший бомбардир в истории: Давид Вилья (59)
  • Наибольшее количество матчей: Серхио Рамос (180)
  • Место в рейтинге ФИФА: 2
  • Главная звезда на ЧМ-2026: вся команда
  • Главный тренер: Луис Де Ла Фуэнте

ЧМ-2026: чемпионы Европы, премия Дарвина и экзотическая команда — обзор группы HЛуис де ла Фуэнте (фото: Getty Images)

Сборную Испании по праву считают одним из фаворитов этого турнира. Ситуация в чем-то похожа на золотую эру испанцев 2008-2012 годов, когда они выиграли три турнира подряд (Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012). Сейчас на мундиаль команда Луиса Де Ла Фуэнте едет в статусе действующего чемпиона Европы. Бесспорно, это в некоторой степени создает дополнительное давление.

Но в чем точно можно быть уверенным, так это в результативной игре испанцев. Просто посмотрите на их состав в атаке: Ферран Торрес, Ламин Ямаль, Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. А добавьте сюда еще результативных полузащитников Дани Ольмо и Микеля Мерино. Ну и соперники по группе — Саудовская Аравия и Кабо-Верде, которые сильно уступают испанцам в классе. Плюс Уругвай, которому Испания за 10 очных встреч еще не проигрывала.

Квалификацию на ЧМ-2026 Испания прошла только с одной потерей очков: в группе с Турцией, Грузией и Болгарией «Фурия Роха» лишь в последнем туре сыграла вничью с турками. Поэтому беспокоиться об успехах Испании на текущем мундиале, похоже, не придется. Ну, где-то до ⅛ точно.

Тренирует Испанию 64-летний Луис Де Ла Фуэнте. За последние 13 лет он прошел постепенную эволюцию в системе испанских сборных: в 2013 году он возглавил команду U-19 и работал с ней пять лет. В 2015 году эта сборная выиграла юношеский чемпионат Европы.

В 2018 году де Ла Фуэнте получил новый вызов: возглавил уже молодежную сборную Испании U-21, параллельно приняв вызов и в подготовке олимпийской сборной к ОИ-2020. А попадание на Олимпиаду тоже стало возможным благодаря успешной игре команды на чемпионате Европы: в 2019 году никто не смог составить конкуренцию испанцам на этом уровне. Ну и на Олимпиаде Фурия Роха показала класс: серебряные медали, но самое главное — подготовка кадрового потенциала для национальной команды.

Сразу после вылета национальной сборной Испании от Марокко на ЧМ-2022 руководство национальной ассоциации долго не раздумывало: где Ла Фуэнте сменил у руля Луиса Энрике и за полтора года привел команду к чемпионскому титулу на Евро, а еще через год — к финалу Лиги наций.

ЧМ-2026: чемпионы Европы, премия Дарвина и экзотическая команда — обзор группы H

Сборная Уругвая: эпоха пост-Суареса

  • Участие в ЧМ: 16 раз
  • Лучшее достижение: чемпионы (1930, 1950)
  • Лучший бомбардир в истории: Луис Суарес (69)
  • Наибольшее количество матчей: Диего Годин (161)
  • Место в рейтинге ФИФА: 16
  • Главная звезда на ЧМ-2026: Федерико Вальверде
  • Главный тренер: Марсело Бьелса

ЧМ-2026: чемпионы Европы, премия Дарвина и экзотическая команда — обзор группы HСборная Уругвая 2026 года (фото: Getty Images)

Уругвай вошел в историю мирового футбола как двукратный чемпион мира. Точнее, как победитель первого чемпионата мира 96 лет назад. Но и в 1950 году эта сборная повторила свой успех и с тех пор больше не играла в финалах. Более того, матчи за бронзовые медали Уругвай почему-то постоянно проигрывал и занимал четвертое место аж трижды! 1954, 1970 и 2010 годы принесли уругвайцам деревянные медали. В 2010 году Уругвай вообще покорил футбольный мир: Диего Годин, Луис Суарес, Диего Форлан — не команда, а мечта. Впрочем, за бронзу пришлось сражаться с немцами, а для них турнир без награды – зря потраченное время…

Сейчас в сборной Уругвая есть место для каламбура, ведь если Дарвин Нуньес забьет хотя бы пять мячей, то заслужит премию. А пока его карьера пошла каким-то извилистым путем: переход из «Бенфики» в «Ливерпуль» в 2022 году так и не оправдался, и спустя три года Нуньес отправился на Ближний Восток, где играет «Аль-Хиляль». Там, похоже, дела идут лучше, чем в Англии. И все же полноценную замену легендарному Суаресу пока найти не удалось…

Впрочем, настоящим лидером Уругвая сегодня можно считать полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде, который уже давно заслужил авторитет в национальной сборной. Да и в «Реале» Вальверде от сезона к сезону демонстрирует высокий уровень игры – не зря Тони Кроос, завершая карьеру, провозгласил именно Федерико своим преемником.

Ну и еще один фактор – Марсело Бьелса. 70-летний специалист имеет огромный опыт работы с различными южноамериканскими сборными. С 1998 по 2004 год он работал со сборной Аргентины, а с 2007 по 2011 – с командой Чили. На клубном уровне Биелсу также приглашают не ноунеймы: «Эспаньол», «Атлетик Бильбао», «Лацио», «Марсель», «Лилль» и «Лидс». Уругвай Биелса принял в 2023 году и успел выиграть бронзовые медали Копа Америка-2024.

ЧМ-2026: чемпионы Европы, премия Дарвина и экзотическая команда — обзор группы H

Сборная Саудовской Аравии: деньги не играют в футбол

  • Участие в ЧМ: 6 раз
  • Лучшее достижение: 1/8 финала (1994)
  • Лучший бомбардир в истории: Маджеб Абдулла (72)
  • Наибольшее количество матчей: Мохамед Аль-Деайа (173)
  • Место в рейтинге ФИФА: 61
  • Главная звезда на ЧМ-2026: Сауд Абдулхамид
  • Главный тренер: Георгиос Донис

ЧМ-2026: чемпионы Европы, премия Дарвина и экзотическая команда — обзор группы HФутболисты Саудовской Аравии на тренировке перед ЧМ-2026 (фото: Getty Images)

Сборная Саудовской Аравии свою самую громкую победу на чемпионатах мира праздновала буквально на предыдущем чемпионате – 2:1 над Аргентиной. Кто об этом сейчас вспомнит? Тем более что Аргентина выиграла тот мундиаль. А еще у Саудовской Аравии в истории был даже выход в 1/8 финала ЧМ. Это, кстати, тоже произошло в Соединенных Штатах Америки, в 1994 году. Но в 1/8 аравийцы попали на сборную Швеции, которая на том турнире стала бронзовым призером. Итог: поражение от шведов 1:3 и досрочный отъезд домой.

Перед ЧМ-2026 Саудовская Аравия провела два спарринга с не очень сложными соперниками: Пуэрто-Рико аравийцы спокойно обыграли со счетом 3:0, а вот с Сенегалом сыграли вничью 0:0.

Тренирует Саудовскую Аравию греческий специалист Георгиос Донис. Еще в 2021 году он начал работать с клубами из Саудовской Аравии, а национальную сборную возглавил за полтора месяца до мундиаля – 23 апреля! Успел ли Донис донести свои требования до команды, чья суммарная трансферная стоимость вдвое меньше, чем у состава киевского «Динамо» (40 млн в Саудовской Аравии против 84 млн у киевлян), — одна из интриг этой группы.

Ну и в конце концов: клубы из Саудовской Аравии вкладывают огромные средства в приглашение мировых звезд, но на сегодняшний день можно смело утверждать, что именно национальная сборная этой страны является самой яркой витриной слогана «Деньги не играют в футбол».

ЧМ-2026: чемпионы Европы, премия Дарвина и экзотическая команда — обзор группы H

Сборная Кабо-Верде: абсолютный дебютант

  • Участие в ЧМ: никогда
  • Лучший бомбардир в истории: Райан Мендеш (22)
  • Наибольшее количество матчей: Райан Мендеш (98)
  • Место в рейтинге ФИФА: 61
  • Главная звезда на ЧМ-2026: Райан Мендеш
  • Главный тренер: Бубиста

ЧМ-2026: чемпионы Европы, премия Дарвина и экзотическая команда — обзор группы HРайан Мендеш – легенда сборной Кабо-Верде (фото: Getty Images)

Сборная Кабо-Верде – абсолютный дебютант этого чемпионата мира. Но команда максимально уверенно прошла квалификацию – Кабо-Верде выиграл 7 матчей из 10 в своей отборочной группе, где его соперниками были команды Камеруна, Анголы, Ливии, Маврикия и Эсватини. Казалось бы, легкая жеребьевка для Камеруна, но и Камерун уже не тот, что во времена Это’О.

Настоящей легендой сборной Кабо-Верде (население страны чуть менее 500 тысяч человек) является Райан Мендеш, который установил национальный рекорд как по количеству матчей за сборную (98), так и по количеству забитых мячей (22). Мендеш играет за сборную с 2010 года. Сейчас ему 36, и чемпионат мира 2026 года он считает золотым временем своей карьеры.

ЧМ-2026: чемпионы Европы, премия Дарвина и экзотическая команда — обзор группы HРасписание матчей группы H

1-й тур

  • 15 июня 19:00 Испания – Кабо-Верде
  • 16 июня 01:00 Саудовская Аравия – Уругвай

2-й тур

  • 21 июня 19:00 Испания – Саудовская Аравия
  • 22 июня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде

3-й тур

  • 27 июня 03:00 Кабо-Верде — Саудовская Аравия
  • 27 июня 03:00 Уругвай – Испания

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