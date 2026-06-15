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ЧС-2026: чемпіони Європи, премія Дарвіна та екзотична команда – представлення групи H

18:36 15.06.2026 Пн
7 хв
У п’ятий змагальний день чемпіонату світу з футболу 2026 зіграють матчі групи H. У ній зібрані дві титуловані збірні, а також команди, яких відносять до аутсайдерів.
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ЧС-2026: чемпіони Європи, премія Дарвіна та екзотична команда – представлення групи H Гравці збірної Іспанії виграли чемпіонат Європи 2024 року (фото: Getty Images)
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Збірна Іспанії: один з фаворитів турніру

  • Участь на ЧС: 16 разів
  • Найкраще досягнення: чемпіони (2010)
  • Найкращий голеадор в історії: Давід Вілья (59)
  • Найбільша кількість матчів: Серхіо Рамос (180)
  • Місце в рейтингу FIFA: 2
  • Головна зірка на ЧС-2026: вся команда
  • Головний тренер: Луїс Де Ла Фуенте

ЧС-2026: чемпіони Європи, премія Дарвіна та екзотична команда – представлення групи HЛуїс де ла Фуенте (фото: Getty Images)

Збірну Іспанії за правом вважають одним із фаворитів цього турніру. Ситуація десь схожа із золотою ерою іспанців 2008-2012, коли вони виграли три поспіль турніри (Євро-2008, ЧС-2010 та Євро-2012). Зараз на мундіаль команда Луїса Де Ла Фуенте їде у статусі чинного чемпіона Європи. Безперечно, це десь створює і додатковий тиск.

Але у чому точно можна бути впевненим, так це в результативній грі іспанців. Просто гляньте на їхній склад в атаці: Ферран Торрес, Ламін Ямаль, Ніко Вільямс та Мікель Оярсабаль. А додайте сюди ще результативних півзахисників Дані Ольмо та Мікеля Меріно. Ну і в суперниках по групі Саудівська Аравія та Кабо-Верде, які сильно програють в класі іспанцям. Плюс, Уругвай, якому Іспанія за 10 очних зустрічей ще не програвала.

Кваліфікацію на ЧС-2026 Іспанія пройшла тільки з однією втратою очок: у групі із Туреччиною, Грузією та Болгарією Фурія Роха лише в останньому турі зіграла внічию із турками. Відтак турбуватися щодо успіхів Іспанії на поточному мундіалі, схоже не доведеться. Ну, десь до ⅛ точно.

Тренує Іспанію 64-річний Луїс Де Ла Фуенте. За останні 13 років він пройшов поступову еволюцію в системі іспанських збірних: у 2013 він очолив команду U-19 і працював з нею пʼять років. У 2015 ця збірна виграла юнацький чемпіонат Європи.

У 2018 де Ла Фуенте отримав новий виклик: очолив вже молодіжну збірну Іспанії U-21, паралельно прийнявши виклик і у підготовці Олімпійської збірної до ОІ-2020. А потрапляння на Олімпіаду теж стало можливим завдяки успішній грі команди на чемпіонаті Європи: у 2019 ніхто не зміг скласти конкуренцію іспанцям на цьому рівні. Ну і на Олімпіаді Фурія Роха показала клас: срібні медалі, але найголовніше - підготовка кадрового потенціалу для національної команди.

Одразу після вильоту національної збірної Іспанії від Марокко на ЧС-2022, керівництво національної асоціації довго не міркувало: де Ла Фуенте змінив у керма Луїса Енріке і за півтора роки привів команду до чемпіонського титулу на Євро, а ще за рік — до фіналу Ліги націй.

ЧС-2026: чемпіони Європи, премія Дарвіна та екзотична команда – представлення групи H

Збірна Уругваю: епоха пост-Суареса

  • Участь на ЧС: 16 разів
  • Найкраще досягнення: чемпіони (1930, 1950)
  • Найкращий голеадор в історії: Луїс Суарес (69)
  • Найбільша кількість матчів: Дієго Годін (161)
  • Місце в рейтингу FIFA: 16
  • Головна зірка на ЧС-2026: Федеріко Вальверде
  • Головний тренер: Марсело Б’єлса

ЧС-2026: чемпіони Європи, премія Дарвіна та екзотична команда – представлення групи HЗбірна Уругваю зразка 2026 року (фото: Getty Images)

Уругвай увійшов до історії світового футболу, як дворазовий чемпіон світу. Точніше, як переможець першого мундіалю 96 років тому. Але і у 1950-му ця збірна повторила свій успіх і з тих пір більше не грала у фіналах. Ба більше, матчі за бронзові медалі Уругвай чомусь постійно програвав і посідав четверте місце аж тричі! 1954, 1970 та 2010 роки принесли уругвайцям дерев’яні медалі. У 2010-му Уругвай взагалі закохав у себе футбольний світ: Дієго Годін, Луїс Суарес, Дієго Форлан – не команда, а мрія. Утім, за бронзу довелося битися із німцями, а для них турнір без нагороди – марно витрачений час…

Нині у збірній Уругваю є простір для каламбуру, бо якщо Дарвін Нуньєс заб’є бодай п’ять м’ячів, то заслужить на премію. А поки його кар’єра пішла якимось серпантиновим маршрутом: перехід з Бенфіки до Ліверпуля у 2022 так себе і не виправдав і за три роки Нуньєс вирушив на близький схід, де грає Аль-Хіляль. Там ніби виходить краще, ніж в Англії. І все ж, повноцінної заміни легендарному Суаресу поки що знайти не вдалося…

Утім, справжнім лідером Уругваю сьогодні можна вважати півзахисника мадридського Реалу Федеріко Вальверде, який вже давно заслужив авторитет у національній збірній. Та й у Реалі Вальверде від сезону до сезону демонструє високий рівень гри – не дарма Тоні Кроос, завершуючи кар’єру, проголосив саме Федеріко своїм наступником.

Ну і ще один фактор – Марсело Б’єлса. 70-річний фахівець має величезний досвід роботи із різними південно-американськими збірними. З 1998 по 2004 роки він працював зі збірною Аргентини, а з 2007 по 2011 – із командою Чилі. На клубному рівні Б’єлсу також не запрошують ноунейми: Еспаньйол, Атлетік Більбао, Лаціо, Марсель, Лілль та Лідс. Уругвай Б’єлса прийняв у 2023-му і встиг виграти бронзові медалі Копа Америка-2024.

ЧС-2026: чемпіони Європи, премія Дарвіна та екзотична команда – представлення групи H

Збірна Саудівської Аравії: гроші не грають у футбол

  • Участь на ЧС: 6 разів
  • Найкраще досягнення: 1/8 фіналу (1994)
  • Найкращий голеадор в історії: Маджеб Абдулла (72)
  • Найбільша кількість матчів: Мохамед Аль-Деайа (173)
  • Місце в рейтингу FIFA: 61
  • Головна зірка на ЧС-2026: Сауд Абдулхамід
  • Головний тренер: Георгіос Доніс

ЧС-2026: чемпіони Європи, премія Дарвіна та екзотична команда – представлення групи HФутболісти Саудівської Аравії на тренуванні перед ЧС-2026 (фото: Getty Images)

Збірна Саудівської Аравії свою найгучнішу перемогу на чемпіонатах світу святкувала буквально на попередньому чемпіонаті – 2:1 над Аргентиною. Хто це зараз згадає? Тим паче, що Аргентина виграла той мундіаль. А ще, у Саудівської Аравії в історії був навіть вихід до ⅛ фіналу ЧС. Це, до речі, теж сталося у Сполучених Штатах Америки, в 1994 році. Але в 1/8 аравійці потрапили на збірну Швеції, яка на тому турнірі стала бронзовою призеркою. Як підсумок: поразка від шведців 1:3 і достроковий виїзд додому.

Перед ЧС-2026 Саудівська Аравія провела два спаринги із не дуже складними суперниками: Пуерто-Ріко аравійці спокійно обіграли із рахунком 3:0, а от із Сенегалом зіграли внічию 0:0.

Тренує Саудівську Аравію грецький фахівець Георгіос Доніс. Ще у 2021 році він почав працювати із клубами з Саудівської Аравії, а національну збірну очолив за півтора місяці до мундіалю – 23 квітня! Чи встиг Доніс донести свої вимоги до команди, чия сумарна трансферна вартість вдвічі менша за склад київського Динамо (40 у Саудівської Аравії проти 84 млн у киян), одна з інтриг цієї групи.

Ну і зрештою: клуби з Саудівської Аравії інвестують шалені кошти у запрошення світових зірок, але станом на сьогодні можна сміливо стверджувати, що саме національна збірна цієї країни є найяскравішою вітриною слогану "Гроші не грають у футбол".

ЧС-2026: чемпіони Європи, премія Дарвіна та екзотична команда – представлення групи H

Збірна Кабо-Верде: абсолютний дебютант

  • Участь на ЧС: ніколи
  • Найкращий голеадор в історії: Раян Мендеш (22)
  • Найбільша кількість матчів: Раян Мендеш (98)
  • Місце в рейтингу FIFA: 61
  • Головна зірка на ЧС-2026: Раян Мендеш
  • Головний тренер: Бубіста

ЧС-2026: чемпіони Європи, премія Дарвіна та екзотична команда – представлення групи HРаян Мендеш – легенда збірної Кабо-Верде (фото: Getty Images)

Збірна Кабо-Верде – абсолютний дебютант цього чемпіонату світу. Але команда максимально впевнено пройшла кваліфікацію – Кабо-Верде виграв 7 матчів з 10 у своїй відбірковій групі, де його суперниками були команди Камеруну, Анголи, Лівії, Маврікія та Есватіні. Здавалося б, легкий жереб для Камеруну, але й Камерун вже не той, що в часи Ето’О.

Справжньою легендою збірної Кабо-Верде (населення країни трохи менше за 500 тисяч осіб) є Раян Мендеш, який встановив національне досягнення і за кількістю матчів за збірну (98) і за кількістю забитих м’ячів (22). Мендеш грає за збірну з 2010 року. Зараз йому 36 і чемпіонат світу 2026 року він вважає золотим часом своєї кар’єри.

ЧС-2026: чемпіони Європи, премія Дарвіна та екзотична команда – представлення групи HРозклад матчів групи H

1-й тур

  • 15 червня 19:00 Іспанія – Кабо-Верде
  • 16 червня 01:00 Саудівська Аравія – Уругвай

2-й тур

  • 21 червня 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія
  • 22 червня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде

3-й тур

  • 27 червня 03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія
  • 27 червня 03:00 Уругвай – Іспанія

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