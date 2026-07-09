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Чего ждать от матча "Динамо" – "Университатя": прогноз эксперта и букмекеров

18:32 09.07.2026 Чт
5 мин
Уже сегодня киевское "Динамо" начнет свой путь в еврокубках в сезоне 2026/2027
aimg Даниил Вереитин
Чего ждать от матча "Динамо" – "Университатя": прогноз эксперта и букмекеров Киевляне качественно подготовились к старту еврокубков (фото: ФК "Динамо" Киев)
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Еврокубковая кампания для украинских клубов начинается: обладатель Кубка Украины "Динамо" в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы встретится с румынским клубом "Университатя" Клуж.

В рамках проекта "Лето еврокубков" РБК-Украина при поддержке партнера GGBET представляет полное расписание противостояния "Динамо" - "Университатя"

Как "Динамо" играет против румын в еврокубках

Последний раз киевский клуб противостоял румынскому представителю в еврокубках в уже далеком 2014 году. Тогда жребий свел "Динамо" в одну группу Лиги Европы с бухарестским "Стяуа". И особых проблем команда Сергея Реброва не ощутила: 3:1 дома и 2:0 на Национальном стадионе в Бухаресте. Интересно, что в обоих матчах отличился Андрей Ярмоленко, вполне может сыграть и сегодня.

В общем, "Динамо 9 раз встречалось с румынскими клубам в еврокубках: в активе бело-синих 4 победы, 3 ничьих и 2 поражения.

Выступление соперников в прошлом сезоне

Как известно, "Динамо" завершило предыдущий чемпионат на четвертом месте, оставшись вне пьедестала. Зато успешным было выступление киевского клуба в Кубке Украины, который команда выиграла, убрав по пути к финалу своего перманентного конкурента – донецкий "Шахтер". Именно победа в Кубке позволила "Динамо" стартовать с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

"Университет" в предыдущем сезоне финишировал второй в турнирной таблице чемпионата Румынии, уступив лишь тезкам - "Университатя" из Крайовы, которая теперь представляет Румынию в Лиге чемпионов. В Кубке страны сегодняшний соперник "Динамо" также уступил ту же команду из Крайовы - финал завершился нулевой ничьей и поражением в серии пенальти (5:6).

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Саленко прогнозирует успех "Динамо"

В эксклюзивном комментарии РБК-Украина легендарный нападающий киевского клуба и лучший бомбардир чемпионата мира 1994 Олег Саленко поделился своими соображениями относительно противостояния "Динамо" - "Университатя".

– Трудно сказать, каков сегодня уровень румынского футбола, поэтому рассчитывать динамовцам стоит исключительно на свои силы. В последних матчах "Динамо" наигрывало состав под официальные матчи, но остаются маневры для перемен. Полагаю, что в этом случае хорошо, что есть опция для пяти замен. Ведь это только первый официальный матч сезона и если кто-то не войдет в игру, тренерский штаб сможет оперативно это исправить. Поэтому надеюсь на хороший результат сегодня, – отметил Олег Саленко.

Чего ждать от матча &quot;Динамо&quot; – &quot;Университатя&quot;: прогноз эксперта и букмекеровОлег Саленко (фото: Юрий Юрьев)

Кадровые потери "Динамо", о которых накануне говорил главный тренер команды Игорь Костюк, эксперт считает не очень существенными, в то же время отмечая, что отсутствие Владислава Кабаева может быть ощутимым для игры "Динамо" в атаке.

– Осипенко еще рано называть существенной потерей, это еще молодой футболист, не так сильно влияющий на игру команды. А вот Кабаев – это уже потеря более серьезная , это хороший атакующий полузащитник. Остальные игроки, которые не будут участвовать в этом матче, в принципе спокойно заменяются, – отметил Саленко.

Спрогнозировать стартовый состав "Динамо" на матч с "Университетом" – непростая задача. По крайней мере, Олег Саленко из увиденных матчей на тренировочных сборах не выделил для себя четкую стартовую одиннадцать.

– Важный вопрос: каким будет основной состав киевлян сегодня, потому что по их матчам на сборах было непонятно, какая конфигурация игроков будет основной. На собрании как раз и нужно сыграть команду. По крайней мере, первый тайм в контрольных матчах играть тем составом, который будет считаться оптимальным. Вот я с несколькими бывшими игроками "Динамо" пообщался и у всех есть непонимание, кто и где сегодня будет играть, говорит эксфорвард киевлян.

В конце концов Олег Саленко уверен: по итогам двух матчей "Динамо" пройдет "Университету" и выйдет во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы.

– Я уверен, что "Динамо" преодолеет этот этап квалификации. Если эту команду не обыгрывать, то зачем тогда вообще играть в еврокубках? Убежден, что "Динамо" выйдет победителем по противостоянию с "Университетом", – резюмировал Саленко.

Что говорят букмекеры

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Эксперты GGBET предпочитают "Динамо" с коэффициентом 1.34 , успех "Университати" оценивают в 8.42 , а ничью в 5.47 . Сделай свой выбор на ggbet.ua . Все будет GG!

Где смотреть матч "Динамо" - "Университатя"

В Украине прямую трансляцию этого матча осуществит телеканал "2+2" , а также стриминговый сервис "Киевстар ТВ" . Начало матча – в 20:00 по киевскому времени.

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