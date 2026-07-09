Чого чекати від матчу "Динамо" – "Університатя": прогноз експерта та букмекерів

Як "Динамо" грає проти румунів у єврокубках

Востаннє київський клуб протистояв румунському представнику у єврокубках у вже далекому 2014 році. Тоді жереб звів "Динамо" в одну групу Ліги Європи із бухарестським "Стяуа". І особливих проблем команда Сергія Реброва тоді не відчула: 3:1 вдома та 2:0 на Національному стадіоні у Бухаресті. Цікаво, що в обох матчах відзначився Андрій Ярмоленко, який цілком може зіграти і сьогодні.

Загалом, "Динамо 9 разів зустрічалося із румунськими клубам у єврокубках: в активі біло-синіх 4 перемоги, 3 нічиї та 2 поразки.

Виступ суперників минулого сезону

Як відомо, "Динамо" завершило попередній чемпіонат на четвертому місці, залишившись поза п’єдесталом. Натомість, успішним був виступ київського клубу у Кубку України, який команда виграла, прибравши на шляху до фіналу свого перманентного конкурента – донецький "Шахтар". Саме перемога у Кубку дозволила "Динамо" стартувати з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

"Університатя" у попередньому сезоні фінішувала другою у турнірній таблиці чемпіонату Румунії, поступившись лише тезкам – "Університаті" з Крайови, яка тепер представляє Румунію у Лізі чемпіонів. У Кубку країни сьогоднішній суперник "Динамо" також поступився тій же команді з Крайови – фінал завершився нульовою нічиєю та поразкою у серії пенальті (5:6).

Вечори європейського футболу разом із "Динамо" знову в ефірі!

Офіційний спонсор клубу GGBET підготував безліч розваг для фанів "біло-синіх". Стань дванадцятим гравцем киян у Лізі Європи, відчуй шалений драйв міжнародних битв і забирай максимум від кожної гри!

Саленко прогнозує успіх "Динамо"

В ексклюзивному коментарі РБК-Україна легендарний нападник київського клубу та найкращий бомбардир чемпіонату світу 1994 року Олег Саленко поділився своїми міркуваннями стосовно протистояння "Динамо" – "Університатя".

– Важко сказати, яким є сьогодні рівень румунського футболу, тому розраховувати динамівцям варто виключно на свої сили. В останніх матчах "Динамо" награвало склад під офіційні матчі, але залишаються маневри для змін. Гадаю, що в цьому випадку добре, що є опція для п’яти замін. Адже це лише перший офіційний матч сезону і якщо хтось не увійде в гру, тренерський штаб матиме змогу оперативно це виправити. Тому, сподіваюся на хороший результат сьогодні, – відзначив Олег Саленко.

Олег Саленко (фото: Юрій Юр'єв)

Кадрові втрати "Динамо", про які напередодні говорив головний тренер команди Ігор Костюк, експерт вважає не дуже суттєвими, водночас, відзначаючи, що відсутність Владислава Кабаєва може бути відчутною для гри "Динамо" в атаці.

– Осипенка ще рано називати суттєвою втратою, це ще молодий футболіст, який не так сильно впливає на гру команди. А от Кабаєв – це вже втрата серйозніша, це хороший атакувальний півзахисник. Решта гравців, які не братимуть участі у цьому матчі, в принципі, спокійно заміняються, – відзначив Саленко.

Спрогнозувати стартовий склад "Динамо" на матч з "Університатею" – непроста задача. Принаймні, Олег Саленко з побачених матчів на тренувальних зборах не виокремив для себе чіткої стартової одинадцятки.

– Важливе питання: яким буде основний склад киян сьогодні, бо з їхніх матчах на зборах було незрозуміло, яка конфігурація гравців буде основною. На зборах якраз і треба зігрувати команду. Принаймні, перший тайм у контрольний матчах грати тим складом, який вважатиметься оптимальним. От я з кількома колишніми гравцями "Динамо" поспілкувався і у всіх є нерозуміння, хто і де сьогодні гратиме, – говорить ексфорвард киян.

Зрештою, Олег Саленко впевнений: за підсумками двох матчів "Динамо" пройде "Університатю" і вийде до 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

– Я впевнений, що "Динамо" подолає цей етап кваліфікації. Бо якщо цю команду не обігрувати, то навіщо тоді взагалі грати в єврокубках? Переконаний, що "Динамо" вийде переможцем із протистояння з "Університатею", – резюмував Саленко.

Що кажуть букмекери

Матч "Динамо" у Лізі Європи вже на горизонті, а на GGBET уже готово все, щоб зробити його ще драйвовішим: широка лінія, готові експреси, бетбілдери, топові коефіцієнти та швидкі виплати.

Експерти GGBET віддають перевагу "Динамо" з коефіцієнтом 1.34, успіх "Університаті" оцінюють у 8.42, а нічию в 5.47. Зроби свій вибір на ggbet.ua. Все буде GG!

Де дивитися матч “Динамо” – “Університатя”

В Україні пряму трансляцію цього матчу здійснить телеканал "2+2", а також стрімінговий сервіс “Київстар ТБ”. Початок матчу – о 20:00 за київським часом.