Битвы на глазах у Трампа: видео кровавого турнира UFC 250 в Белом доме

Триумф Гейджи и фиаско Топурии

UFC Freedom 250. Главное событие. Бой за титул в легком весе

Джастин Гейджи (Австралия/США) победил Илию Топурию (Испания/Грузия) ТКО (остановка углом, 4 раунд)

Главный поединок вечера завершился грандиозным апсетом. Доминирующий чемпион Илия Топурия проводил свою первую защиту титула в легком весе против 37-летнего ветерана Джастина Гейджи.

Уже в стартовом раунде американец разбил сопернику глаз, однако во второй пятиминутке Топурия перехватил инициативу, отправив Гейджи на канвас тяжелыми ударами по корпусу.

Ключевым стал третий раунд, когда Гейджи сумел подловить чемпиона, отправил его в нокдаун и превратил лицо Топурии в сплошное кровавое месиво. Из-за страшных гематом медики едва выпустили Илию на четвертый раунд. Топурия мужественно отбоксировал еще пять минут, но на финальный раунд его угол не пустил - родной брат бойца выбросил белое полотенце.

Гейджи с третьей попытки в карьере стал полноценным чемпионом UFC, нанеся Топурии первое поражение в жизни.

Гейджи победил Топурию (фото: instagram.com/ufc)

Сирил Ган забил Алекса Перейру и завоевал временный пояс

UFC Freedom 250. Со-главное событие. Бой за временный титул в тяжелом весе

Сирил Ган (Франция) победил Алекса Перейру (Бразилия) ТКО (2 раунд)

Во втором по значимости поединке вечера французский тяжеловес Сирил Ган разрушил мечту Алекса Перейры стать первым в истории чемпионом UFC в трех весовых категориях.

Ган полностью контролировал ход встречи и во втором раунде устроил бразильцу жестокое добивание. Рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут. Француз уже второй раз в своей карьере примерил временный пояс тяжелого дивизиона.

Парад досрочных побед: результаты главного карда

Кроме чемпионских схваток, зрители увидели еще пять ярких противостояний, каждое из которых завершилось ярким нокаутом:

Легкий вес: Экс-чемпион Шон О'Мелли вернулся на победную полосу, эффектно нокаутировав Айманна Захаби во втором раунде.

Тяжелый вес: Непобежденный проспект Джош Хокит сотворил громкую сенсацию, нокаутировав ветерана Деррика Льюиса во втором раунде.

Легкий вес: Бразильский нокаутер Маурисио Руффи не оставил шансов Майклу Чендлеру, "выключив свет" американцу уже в первом раунде.

Средний вес: Восходящая звезда Бо Никал продолжил свою доминирующую серию, деклассировав и нокаутировав Кайла Докаса на первых минутах боя.

Полулегкий вес: Диего Лопес подтвердил статус фаворита, разобравшись со Стивом Гарсией и нокаутировав его во втором раунде.