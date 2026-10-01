Зинченко, Гуцуляк и другие: топ-7 украинских футболистов, которые зависли без клуба

Александр Зинченко (фото: instagram.com/afcajax)

Александр Зинченко

Возраст – 29 лет

– 29 лет Последний клуб – "Аякс" (Нидерланды)

– "Аякс" (Нидерланды) Без контракта – с 1 июля 2026 года

Возвращение на континент после долгой и в целом успешной карьеры в Англии стало для украинского универсала роковым. Проведя всего 20 минут на поле за амстердамский "Аякс", он получил тяжелую травму, последствия которой испытывает до сих пор.

Время от времени появляются слухи о возможном трудоустройстве украинца (в последнее время – в частности, об испанском "Хетафе"). Но, зная высокие стандарты Зинченко, можно утверждать однозначно – куда-нибудь он не уйдет. В приоритете украинца – Англия, где он уже успел стать своим. На худой конец можно представить его появление в МЛС.

Думается, Александр останется вне игры до открытия зимнего трансферного окна, а затем определится с новым клубом. Transfermarkt оценивает свободного агента в 8 миллионов евро.

Алексей Гуцуляк (фото: ФК "Полесье")

Алексей Гуцуляк

Возраст – 28 лет

– 28 лет Последний клуб – "Полесье"

– "Полесье" Без контракта – с 1 июля 2026 года

Лучший бомбардир сборной Украины в 2025 году так сильно пытался вырваться из "золотой клетки" "Полесья", что спор между ним и клубом перешел в публичную плоскость и едва не закончился мегаскандалом.

Однако долгожданная свобода оказалась иллюзией. Несмотря на бравурные заявления агентов футболиста — о том, что за Гуцуляком стоит очередь из участников Лиги чемпионов, которые спят и видят украинца у себя, — реальность оказалась несколько иной. Более-менее предметный интерес к украинцу проявил лишь 10-й клуб турецкой Суперлиги прошлого сезона — "Коджаэлиспор". Впрочем, и он не смог удовлетворить финансовые аппетиты экс-лидера житомирян.

Так что Гуцуляк уже почти полгода остается вне большого футбола. По имеющейся информации, сейчас он живет и тренируется в Польше и ждет, когда наконец кто-то из европейских грандов подаст ему на блюдечке вкусный контракт. Transfermarkt тем временем оценивает его в 3,5 млн евро.

Виктор Коваленко (фото: instagram.com/speziacalcio)

Виктор Коваленко

Возраст – 30 лет

– 30 лет Последний клуб – "Олимпиакос" (Кипр)

– "Олимпиакос" (Кипр) Без контракта – с 1 июля 2026 года

Бывшая звезда "Шахтера" и надежда сборной Украины год назад сменил Италию на Кипр, где в течение сезона поиграл за "Арис" (Лимасол) и "Олимпиакос" (Никосия). Ни там, ни там не произвело особого впечатления и в конце концов остался без клуба.

Летом пронеслась информация, что Коваленко может перебраться в Турцию – в команду "Мардин" со второго по силе дивизиона. Однако переход так и не состоялся. Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.

Богдан Леднев (фото: ФК "Полесье")

Богдан Леднев

Возраст – 28 лет

– 28 лет Последний клуб – "Полесье"

– "Полесье" Без контракта – с 1 июля 2026 года

Еще один футболист, которому в юные годы выдали немало авансов, но так и не раскрывшийся в полной мере во взрослом футболе. Последние два года экс-полузащитник "Динамо", "Зари", венгерского "Фехервара" и "Днепра-1" провел в "Полесье", где так и не смог закрепиться в основной обойме. Неудивительно, что летом в Житомире контракт с ним не продлили.

После ухода Леднева из "Полесья" появилась информация о возможном возвращении в "Зари", где полузащитник в 2018-2020 годах провел один из лучших периодов в карьере. Однако переход не состоялся, и футболист, оцениваемый в 500 тыс. евро, до сих пор остается без контракта.

Владислав Калитвинцев (фото: ФК "Харьков")

Владислав Калитвинцев

Возраст – 33 года

– 33 года Последний клуб – "Металлист 1925"

– "Металлист 1925" Без контракта – с 1 июля 2026 года

Бывший капитан молодежной сборной Украины, за плечами которого огромный опыт выступлений за ряд отечественных клубов ("Динамо", "Черноморец", "Заря", "Арсенал", "Десна", "Александрия") и легионерский опыт в чешском "Словане", последние два сезона провел в харьковском "Металлисте 1925".

Вместе с ребрендингом современный ФК "Харьков" существенно обновил состав, а среди тех, кому не нашлось места в команде, оказался и 33-летний полузащитник. Летом говорили, что Калитвинцев может усилить новичка УПЛ — столичный "Левый Берег", однако стороны не договорились. Игрок, которого Transfermarkt оценивает в 300 тыс. евро, до сих пор остается без клуба.

Артём Беседин (фото: ФК "Динамо")

Артем Беседин

Возраст – 30 лет

– 30 лет Последний клуб – "Артис" (Чехия)

– "Артис" (Чехия) Без контракта – с 1 июля 2026 года

Бывший нападающий "Динамо" и участник Евро-2020 в составе сборной Украины последние полтора года провел в чешском клубе второго по силе дивизиона "Артис" (Брно). Несмотря на то, что команда по итогам сезона повысилась в классе, Беседин покинул клуб.

Впоследствии стало известно, что Артём может продолжить карьеру в Испании. "Атлетик Торельяно", выступающий в Терсере (5-й дивизион), предложил украинцу попробовать себя в роли играющего помощника тренера.

Вместе с тем агенты футболиста сообщили, что Беседин также рассматривает возможность завершения карьеры. Пока новых подробностей относительно будущего форварда, которого оценивают в 75 тыс. евро, нет.

Богдан Бутко (фото: ФК "Александрия")

Богдан Бутко

Возраст – 35 лет

– 35 лет Последний клуб – "Александрия"

– "Александрия" Без контракта – с 1 июля 2026 года

Опытный защитник, известный прежде всего выступлениями за "Шахтер", который также провел 33 матча в составе сборной Украины. В последние годы оказывался в командах, которые боролись за выживание в УПЛ, но не смог помочь им сохранить прописку в элите. Так было в сезоне-2024/25 с "Черноморцем" и в прошлом чемпионате с "Александрией".

После вылета последней в Первую лигу защитник покинул команду. О завершении карьеры он официально не объявлял. Поэтому, судя по логике последних сезонов, стоит подождать до зимы: не исключено, что 35-летний футболист снова возьмет на себя миссию спасителя и присоединится к очередному клубу, который будет бороться за сохранение места в элите. Трансферная стоимость защитника сейчас составляет 50 тыс. евро.