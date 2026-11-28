Триумф в Дакаре: откуда взялся успех юношеской сборной

Насколько неожиданной стала победа сборной Украины по футзалу на юношеских Олимпийских играх в Дакаре? Что это означает для развития женского спорта в Украине? Надеялись ли на такой результат?

Результат был несколько неожиданным. Но девочки от матча к матчу показывали классную, слаженную игру, и это вдохновляло на положительный результат. В итоге сложился пазл, позволивший достичь максимума.

Они молодцы, ведь до этого набирались опыта и игровой практики со старшими девушками. Некоторые играли в командах высшей лиги - высшего дивизиона украинского женского футзала, некоторые выступают за границей. Некоторые игроки даже имели опыт выступлений за национальную сборную Украины. У нас произошло омоложение состава, и это тоже дало им игровой тонус и опыт. На юношеском уровне они чувствовали себя увереннее.

Это уже можно назвать результатом системной работы или, скорее, поколение выдало такой результат?

Если говорить о системности, то тренер сборной работает с командой год. Он пришел в прошлом году, ранее работал в женском футзале, в частности, в харьковском клубе "Тесла", который также был призером чемпионата Украины в высшей лиге.

Девочки тренируются в детско-юношеских спортивных школах в маленьких городках. Тренеров, работавших с командой, я знаю еще со своего детства. Они много лет занимаются этим делом и имеют большой опыт. Вот это и есть система.

В то же время в сборной произошло много изменений. Впервые летом сформировалась молодежная сборная Украины, игравшая в турнире с командами высшей лиги. Поэтому, пожалуй, именно игровой опыт и практика принесли такой результат. Правильные люди оказались в правильном месте в правильное время - и тренеры, и девочки, и привлеченные клубы.

Юношеская сборная Украины по футзалу (фото: НОК Украины)

Часто юношеский уровень губит спортсменок. Есть ли план, который должен пройти после этой победы, чтобы девушки не потерялись и продолжили профессиональную карьеру?

Сейчас уровень женского футзала в Украине в целом желает лучшего. Я играла до войны пять-шесть лет назад, когда женский футзал у нас был очень сильным. Потом многие девушки поехали играть за границу, и чемпионат ослаб. Был период, когда произошел спад по количеству игроков.

Сейчас новое поколение дало толчок будущему развитию женского футзала. Надеюсь, у девушек уже есть больше возможностей. Проработанный маршрут выезда за границу – в Испанию, Италию, Португалию, где играют наши игроки.

В этом сезоне в высшей лиге чемпионата Украины будет девять команд. Но раньше уровень женского футзала был гораздо сильнее.

Думаю, этот результат придаст украинским футзалисткам узнаваемость, рейтинг и имидж. Европейские клубы будут больше уважать именно наших игроков, а не только бразильянок и испанок.

Prime League: почему женскому чемпионату понадобилась перезагрузка

Женская футбольная Премьер-лига перешла в новый формат и получила имя Prime League. Как вы пришли к этому решению? Почему произошел переход и есть ли уже результаты, которых ожидали?

При всех обстоятельствах в стране мы не можем постоянно играть матчи по графику. Бывают воздушные тревоги, матчи переносятся на следующий день. Это большая финансовая нагрузка для клубов и физическая для девушек. Очень тяжело постоянно поддерживать форму, тонус и настроение, чтобы соперничать и конкурировать с сильными командами.

Чемпионат Украины очень долго существовал без изменений. С моим приходом на должность, а я работаю уже два года, мне хотелось дать новое дыхание высшему дивизиону, выделить девушек, играющих на топовом уровне и являющихся игроками национальной сборной, показать уровень женского футбола.

Часто можно услышать, мол, вы совершили ребрендинг. Но для меня важно, чтобы это были не только качественный бренд и хорошее имя, но соответствующее качество внутри. Сильные команды, клубы, структуры, которые обеспечены надлежащими условиями для девушек, которых они заслуживают.

Мы сотрудничали с рекламным агентством, долго разрабатывали нейминг и логотип. Это была моя маленькая мечта – отразить символику женщин в футболе, чтобы она выделялась среди других видов спорта.

Нам удалось это показать в логотипе. Если вы видели, как он выглядит, то для меня это такой украинский трезубец женского футбола. Также в планах - разработка гимна женского футбола и проморолика.

Мы добавили и то, что обеспечивает Украинская ассоциация футбола и отдел женского и девичьего футбола. В частности, предоставляем трансляции для клубов. Впервые женский футбол транслируется на платформе MEGOGO. В течение всего сезона еженедельно платформа показывает центральный матч тура. Есть хорошие показатели и растущие охваты. Это свидетельствует о том, что больше людей интересуются женским футболом, он становится более узнаваемым.

Я хотела, чтобы родители и девочки видели женский футбол, влюблялись в него и хотели прийти сюда. Ведь всегда поначалу встречают по картинке, а дальше уже оценивают наполненность и качество.

Мы также снизили количество команд, чтобы в дивизионе было больше конкурентных матчей. Каждый клуб в течение сезона получает трансляцию на MEGOGO и отдельно на YouTube -канале Prime League. Мы сделали такое медийное равенство для всех.

Украинская ассоциация футбола полностью финансирует арбитраж. Его развитие сейчас происходит под руководством Екатерины Монзуль, многие девушки приобщаются к обучению. На весь сезон мы снабжаем арбитражем женский футбол Prime League и первую девичью лигу. То есть клубы не платят ни взносов, ни за судейство, еще имеют привилегию в трансляциях.

Удовлетворены ли вы результатами нового формата?

В целом – да. Единственное, что по спортивному принципу у нас восемь команд, но не удается иметь восемь равных команд и восемь равных матчей. Некоторые клубы не могут постоянно развиваться, поэтому есть фавориты чемпионата и команды, которые находятся в нижней части турнирной таблицы.

Ситуация глобальная, и из-за войны, и из-за того, что многие девушки-легионерки уехали за границу. Массовость девичьего футбола до сих пор на этапе развития. У нас война, рождаемость упала, и мы не можем не говорить об этом.

Мы делаем максимум, чтобы привлечь девочек через массовый футбол, разные проекты и ассоциации. Сейчас тесно сотрудничаем с отделом массового и любительского футбола, чтобы увеличить их количество.

Но нужно время, которое даст толчок развитию массовости. Из нее мы сможем выбирать качество, а в будущем будут создаваться клубы с большим количеством конкурентных команд.

Сейчас это четыре-пять конкурентных команд и три-четыре в нижней части турнирной таблицы, между которыми есть большой отрыв.

Анастасия Клипаченко (фото: УАФ)

Как украинская футболистка может обеспечить себя благодаря футболу, выступая в украинском чемпионате?

В целом большинство девушек, играющих в профессиональных клубах Prime League, не работают.

Топовые клубы, которые являются передовыми - "Харьков", "Систерс", "Шахтер", "Колос". Это четверка лидеров, игроки которой обеспечены и могут жить только футболом. Это очень хорошо. Я думаю, что во время войны они могут полностью фокусироваться на своей профессиональной карьере.

В Европе даже некоторые футболистки, выступающие не в топовых клубах первого дивизиона Испании или Англии, а во втором или третьем, параллельно работают, потому что им недостаточно заработка. Там большая конкуренция за возможность перейти в лучшую команду или высший дивизион.

Нельзя опираться только на футбол в жизни. Ты должен понимать, что когда-нибудь карьера может остановиться или ты получишь травму. Если есть еще одна сфера, в которой развиваешься, сможешь обеспечить себя и финансово, и морально. Это очень важный аспект ментального здоровья.

Поэтому я не считаю минусом, что девушки из высшей и первой лиг работают параллельно. Это даже плюс – финансовый, моральный и в целом для комплексного развития личности.

Но для дамского футбола это большой минус. Хотелось бы иметь больше партнеров и спонсоров, чтобы клубы могли самостоятельно обеспечивать себя инфраструктурой, логистикой, экипировкой и хорошими условиями проживания.

В то же время мы не можем не учитывать войну и общее состояние экономики в стране. Здесь все очень взаимосвязано.

Спонсоры и деньги: почему женский футбол пока не привлекает бизнес

Видите ли вы интерес бизнеса к украинскому женскому футболу? Что нужно изменить клубам или федерации, чтобы привлечь спонсоров?

Привлечь спонсоров к женскому футболу сложно, потому что для части бизнеса это в определенной степени поле риска. Оно еще недостаточно знакомо с этим направлением. Некоторые спонсоры не хотят рисковать денежными средствами в условиях войны.

Больше вкладываются в футбол люди-фанаты. Это те, кто любит футбол как хобби или имеет свой бизнес и клубы. Они видят перспективу, если это клуб с амбициями, который может участвовать в еврокубках.

В футболе участие в еврокубках нуждается в прохождении достаточного количества этапов, чтобы получить финансирование от УЕФА как вознаграждение. Это хорошие суммы на высоком уровне. К сожалению, наши команды не проходили дальше двух этапов в Лиге чемпионов и Кубка Европы, поэтому не получали значительного финансирования.

Мы много общались со спонсорами и понимаем, что все зависит от политики клуба и от того, кто с кем может наладить связи. Но, в общем, это люди, которые любят это дело, фанатеют от футбола. Рациональное вложение бизнеса в женский футбол пока не дает большого отклика. В нашей стране так точно.

Мы работаем над пятилетней стратегией развития женского футбола, создаем разные проекты. Но я верю, что война закончится, и женский футбол будут воспринимать иначе. Возможно, больше спонсоров будет обращать на него внимание, и мы достигнем желаемого в разных направлениях.

Анастасия Клипаченко (фото: УАФ)

Пятилетний план УАФ: как должно вырасти новое поколение футболисток

Вы сказали о пятилетней стратегии. Что должно измениться за это время, чтобы вы были довольны украинским женским футболом?

Основные фокусы нашей стратегии - это кадры, обучение тренеров, стажировка за границей и обучение в Украине.

Образование очень важно в футболе. К сожалению, раньше ей не уделяли значительного внимания, хотя речь идет о наших специалистах – тренерах, менеджерах, администраторах.

Очень важную роль сейчас начинают играть спортивные психологи и ментальные коучи. Мы разработали проект "Майндсет-чемпионки" – образовательные тренинги для девочек, которые уже проводим также для родителей. Они посвящены комплексному развитию футболистки.

Мы понимаем, что в футболе, прежде всего, должен быть интеллект. Миф о том, что футболистка может всю жизнь не учиться, а только играть в футбол, касается единиц – настоящих талантов. Но развиваться нужно постоянно. Я считаю, что футболистки и футболисты должны учиться, получать образование, проходить дополнительные курсы.

Один из наших фокусов – обучение тренеров, стажировка и разработка программ для них. Особенно важно работать в регионах, ведь это наши главные ресурсы. Девушки, попадающие в сборные из маленьких поселков и городков, составляют основу команды. Поэтому для нас так важно учить тренеров.

Также работаем над стратегией коммуникации с бизнесом и спонсорами, привлечением партнеров и интересом к нашему виду спорта.

Еще один акцент – открытие девичьих академий, сотрудничество с клубами и регионами, повышение уровня регионального женского футбола. Пока что с этим тяжело, но мы работаем на уровне массового девичьего футбола и имеем неплохие результаты.

За два года количество команд возрастной категории девушек 9–11 лет выросло с 40–50 до 100 по всей Украине. Это свидетельствует о развитии массовости даже во время войны, и для нас это очень важно.

Отдельное направление – сборные. Это лицо женского футбола на международной арене. С новым тренерским штабом, работающим почти год, мы выстраиваем вертикаль женских сборных – от молодежных до национальной. Также был разработан проект селекционного отбора девочек 12–13 лет в первую сборную Ю-15.

В работе сборных ориентируемся на пример Испании. Там система строилась десять лет, и благодаря ей команды становятся чемпионами Европы и не раз выигрывают еврокубки. Такой пример показывает, что система всегда рождает результат.

Мы работаем над объединением молодежных тренеров с национальной командой, выстраиваем рисунок игры и философию женского футбола Украины. Это фундамент.

Также работаем над портретом футболистки? какой она должна быть по интеллекту, физическим и техническим качествам, пониманию тактики и взаимодействию с партнерами.

И, конечно, популяризация и медийность. Где могу, всегда говорю о женском футболе, привлекаю людей к поддержке. Даже о проблемах мы должны говорить открыто, честно и прозрачно о том, что у нас болит и над чем мы работаем.

Можете выделить несколько игроков, которые интересны не только среде женского футбола, но и более широкой аудитории? Кто сумел выйти за определенные рамки?

Следящие за европейскими футболистками видят, что они развиваются комплексно.

Есть девочки, которые играют за границей и начали работать с менеджерами, партнерами, приобщаться к рекламе, пропагандировать женский футбол и говорить о нем за пределами поля.

Это, например, Николь Козлова, Яна Котик, Екатерина Корсун, Юля Хрестюк. Они играли в Америке и Канаде, сейчас выступают в Шотландии. Анна Петрик играет в Чехии. Также отмечу Татьяну Бойчук.

Не могу не вспомнить и важную составляющую - три игрока нашей национальной сборной уже второй год имеют контракты с Adidas. Это очень престижно для украинского женского футбола. Это Анна Петрик, Яна Котик и Инна Глушенко.

Женская сборная Украины (фото: УАФ)

Наша женская сборная сыграет с Англией в отборе чемпионата мира. Насколько реальна борьба за выход на Мундиаль? Какие ваши ожидания?

Давайте будем откровенными – нам будет трудно бороться с Англией за выход. Мы уже не проходим на чемпионат мира. Вновь опускаемся в Лигу B , и с нового года будем в Лиге наций бороться за выход в Лигу A.

Этот год был тяжелым по результатам, именно на табло. У нас очень сложная группа, пожалуй, самая сложная в отборе чемпионата мира.

Я вообще оптимистка. Но когда увидела группу, сначала было тяжело, ведь пришел новый тренерский штаб, в национальной команде произошли перемены. Когда мы увидели, что в нашей группе одновременно Испания и Англия – чемпионы Европы и мира, понимаете, какое настроение было в первые минуты.

Исландия тоже была достаточно мощной, физически очень сильной командой. Но я вижу, что наша команда растет. Мы анализируем вместе с тренерским штабом, строим немного другой футбол, чем раньше был в нашей стране. Более думающий, из-за контроля мяча низом, выстраивание атаки от вратаря и билд-ап.

Команда прогрессирует. После матчей я вижу разочарование в глазах футболисток, ведь никто не любит проигрывать. Тренерскому штабу тоже тяжело, но я вижу оптимизм, с которым мы двигаемся дальше и смотрим в будущее.

Эти матчи дали нам колоссальный опыт. Я уверена, что дальше мы будем сильнее, потому что игра с такими соперниками помогает расти. Даже поражение 3:1 или 5:0 дает много информации и материала, с которым тренерский штаб может работать. На такие матчи можно смотреть годами и приводить их в пример того, как должна выстраиваться игра и как мы должны выглядеть на поле.

Я уверена, что после такого опыта в Лиге наций, мы будем командой номер один. А наши амбиции на будущее – выход на Евро. Мы ставим цели перед тренерским штабом и вместе обсуждаем, что будем бороться за это.

Довольны ли вы кадровым составом сборной, даже несмотря на поражение?

Мы все реалисты понимали, что против Испании и Англии будет сложно. Но даже в тех матчах были удовлетворены отдельными участками игры, исполнением футболисток и тем, как они придерживались поставленных задач.

Я очень тесно общаюсь с тренерским штабом и в этом году вижу, как много они вкладывают в работу. Мы впервые в истории женской сборной приобщили к работе аналитикиню, которая прорабатывает большой объем информации и предоставляет тренерскому штабу данные о других сборных, нашей команде и игроках чемпионата. Тренеры следят за чемпионатом Украины на протяжении всего сезона.

Мне очень импонирует их подход. Также не могу не вспомнить легенд мужского футбола - Андрея Диканя и Валерия Кривенцова. Это тренеры с колоссальным опытом, работавшие с топовыми командами в Украине и за рубежом.

Наш тренерский штаб дополняет друг друга. Это женская мудрость, опыт, сила и амбиции, сочетающиеся с мужским опытом футбола на топовом уровне. Всё это балансируется.

Мне нравится, что тренерский штаб прислушивается к руководству, а мы, со своей стороны, пытаемся создавать условия и слышать запросы тренеров. Подробно общаемся о футболистках и тренировках.

Для меня важна вовлеченность каждого в рабочий процесс. Украинская ассоциация футбола импонирует работа тренерского штаба женской национальной сборной и то, что мы выстраиваем вертикаль работы сборных. Это дает результаты и на уровне молодежных команд. Сейчас это наш приоритет.

Как удалось привлечь к женскому футболу тренеров из мужских команд?

Это все харизма, грация. Шучу.

Когда Владимир Пятенко пришел тренером в сборную женского футбола, внимание к этому направлению привлеклось. Он раньше был тренером "Динамо", поэтому возник интерес – что происходит в женском футболе, какие там клубы и игроки.

Затем внимание усилило то, что у мужских клубов в структурах некоторых команд есть женские команды. Это также привлекло интерес. У нас появились новые игроки, новый футбол.

Все общаются между собой, и коммуникация в этом направлении очень важна. Думаю, именно эти составляющие привели к тому, что у нас такой тренерский штаб и кадры.