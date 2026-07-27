Остался в Италии: форвард сборной Украины стал частью громкого соглашения с "Болоньей"

Новый клуб Довбика и детали сделки

"Рома" и "Болонья" полностью согласовали все условия обмена. Римский клуб покупает 21-летнего аргентинского форварда Сантьяго Кастро за 35 миллионов евро плюс 10% от предстоящей перепродажи. Артем Довбик отправляется в обратном направлении - в "Болонью" на правах аренды.

Именно включение украинского нападающего в соглашение помогло сторонам быстро разблокировать переговоры. Для "Болоньи" подписание Довбика является возможностью качественно усилить атакующий потенциал без значительных прямых затрат на трансферном рынке.

Новый вызов для украинца

Для самого Довбика переход в "Болонью" станет возможностью перезагрузить карьеру в Италии и получить стабильное место в стартовом составе после периода высокой конкуренции и неопределенности в составе "джаллоросси".

Стороны согласовали основные параметры перехода и в ближайшее время должны подписать все необходимые документы для официального объявления трансфера.

Статистика Довбика в Италии

Довбик присоединился к "Роме" в 2025 году и провел в Риме два сезона. В первый год в Риме украинец записал на свой счет 17 голов и три голевых передачи в 45 матчах.

А вот прошлый сезон в актив украинцу занести тяжело – 18 матчей, 3 гола и 3 ассиста. Впрочем, стоит отметить, что значительную часть сезона Довбик пропустил из-за травмы.