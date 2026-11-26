Рисование помогает вернуться к детству

В публикации говорится о 9-летнем Мироне из Украины, чья жизнь изменила война. После ранения мальчик восстанавливается, а его дом не является местом, где он мог чувствовать себя в безопасности.

Рисование стало для Мирона способом вернуть себе часть привычного детства. Мальчик тоже любит рукоделие. В ЮНИСЕФ отмечают, что возвращение к любимым занятиям, возможность создавать что-то собственноручно и наслаждаться простыми моментами является важной частью восстановления и возвращения к привычному ритму жизни.

"Теперь рисование помогает ему снова делать то, чего война не смогла у него отобрать. Мечтать, творить и оставаться ребенком", - рассказал Рамос.

По ночам мальчика до сих пор преследуют страхи

Несмотря на постепенное восстановление, Мирон продолжает испытывать последствия войны. Когда наступает тьма и пора засыпать, к нему возвращаются воспоминания и страхи. Даже обнимая рюкзак ночью, мальчик пытается обрести чувство покоя и безопасности.

Наибольшее желание Мирона не связано с подарками, игрушками или чем-нибудь материальным. Он хочет, чтобы война закончилась.

Призыв поддерживать детей, пострадавших от войны

В публикации Серхио Рамос подчеркнул, что каждый ребенок имеет право расти в мире, играть, учиться, проводить время с друзьями и чувствовать себя защищенным в собственном доме. Ни детство не должно быть омрачено войной.

Именно поэтому он призвал поддерживать ЮНИСЕФ, уже 80 лет работающий над защитой прав детей во всем мире, в том числе тех, кто живет в условиях вооруженных конфликтов.