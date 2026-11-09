Открытие "Кудровки", голеадор из ЛНЗ: символическая сборная 12-го тура УПЛ

12-й тур УПЛ: результаты матчей

Почти все матчи были отыграны, за исключением встречи "Харьков" – "Карпаты", где команды успели сыграть только первый тайм. После перерыва командам помешала возвратиться на поле воздушная тревога.

12-й тур УПЛ: результаты матчей (инфографика: Sport RBC.UA)

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Даниил Вереитин

Георгий Бущан ("Динамо") – Алексей Сыч ("Динамо"), Богдан Векляк ("Кудровка"), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Александр Драмбаев (ЛНЗ) – Олег Криворучко ("Левый Берег"), Евгений Смирный ("Кудровка"), Олег Очеретько ("Шахтер") – Алиссон ("Шахтер"), Папа Ндиага (ЛНЗ), Ян Костенко ("Карпаты").

Никита Малюгин

Кирилл Лавута ("Кудровка") – Борис Крушинский ("Полесье"), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Олег Соколов ("Левый Берег") – Олег Криворучко ("Левый Берег"), Евгений Смирный ("Кудровка"); Виталий Дахновский ("Буковина") – Кеассе Ба ("Динамо"); Папа Ндиага (ЛНЗ), Николай Гайдучик ("Полесье").

Игорь Ильин

Кирилл Лавута ("Кудровка") – Борис Крушинский, Эдуард Сарапий ("Полесье"), Алиу Тиаре ("Динамо"), Андрей Бусько ("Буковина") – Евгений Смирный ("Кудровка"), Олег Криворучко ("Левый Берег"), Андрей Липовуз ("Эпицентр") – Алиссон ("Шахтер"); Папа Ндиага (ЛНЗ), Денис Ндукве ("Колос").

Андрей Костенко

Кирилл Лавута ("Кудровка") – Борис Крушинский ("Полесье"), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Алиу Тиаре ("Динамо"), Андрей Бусько ("Буковина") – Олег Криворучко ("Левый Берег"), Андрей Липовуз ("Эпицентр") – Геннадий Пасич, Алиссон ("Шахтер"); Папе Ндиага (ЛНЗ), Денис Ндукве ("Колос").

Четыре футболиста получили максимальные четыре голоса: Эдуард Сарапий, Олег Криворучко, Евгений Смирный и Ндиага Яде. Именно они стали наиболее единодушными выборами экспертов.

Бомбардиры УПЛ

После матчей 12-го тура лучшим снайпером чемпионата остается форвард "Полесья" Игорь Краснопир, забивший девять мячей. Ян Костенко из "Карпат" поднялся до шести голов, а Папа Ндиага Яде после дубля в ворота "Зари" имеет уже четыре результативных удара.

Место Футболист Клуб Голы 1 Игорь Краснопир Полесье 9 2 Ян Костенко Карпаты 6 2 Батон Забергжа Харьков 6 2 Матвей Пономаренко Динамо 6 5 Папа Ндиага Яде ЛНЗ 4 5 Алиссон Шахтер 4 5 Феллипе Виейра Карпаты 4 5 Владислав Велетень Полесье 4 5 Петер Итодо Харьков 4 5 Денис Ндукве Колос 4

Турнирная таблица УПЛ

После 12-го тура лидерство захватил "Шахтер", опережающий "Полесье" на одно очко. "Динамо" замыкает тройку лидеров. При этом "Харьков" и "Карпаты" имеют матч в запасе из-за прерванного матча между собой.

Турнирная таблица УПЛ после 12 туров (инфографика: Sport RBC.UA)

Следующий тур УПЛ играют через две недели: он растянется на четыре дня. 20 ноября 13 тур откроют "Шахтер" и "Левый Берег", а завершится этот игровой день в понедельник, 23 ноября. Тогда "Черноморец" будет принимать "Эпицентр", а ЛНЗ встретится с "Полесьем".