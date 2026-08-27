Успешный побег: игрок сборной Украины официально ушел из "Жироны"

Детали сделки и новый номер

По информации издания AS, трансфер украинца обошелся амстердамцам в 3,5 млн. евро, а еще 1 млн. евро предусмотрен в виде бонусов за успешные выступления. В новой команде Цыганков выступит под 11-м номером.

Спортивный директор "Аякса" Йорди Кройфф подчеркнул, что клуб рассчитывает на скорую адаптацию и мгновенное усиление от украинца.

"Мы рады, что Виктор подписал с нами контракт. С его приходом мы добавили опытного игрока, который сразу же усилит состав. Он также знаком со стилем игры, который мы хотим внедрить. Мы работаем над тем, чтобы он был доступен для выбора как можно скорее", - отметил Кройфф.

Суть конфликта

Летом между украинским полузащитником и клубом разразился конфликт. Сначала речь шла только о слухах - но в конце концов в матче против "Леганеса" Цыганков отказался выйти на поле.

Сразу появилась информация, что таким образом украинский полузащитник попытался давить на руководство и получить трансфер в другой клуб. Однако оцепление игрока заявило, что причиной такого решения игрока стал гипертонический кризис и ночь перед игрой, которую он провел в больнице.

Более поздно футболист опубликовал в соцсетях скриншоты частных переписок с представителями клуба из-за запрета на общение с прессой, а также требовал публичных извинений от клуба за дискредитацию.

Опыт в клубах и сборной

Виктор Цыганков является питомцем киевского "Динамо", за первую команду которого провел 236 официальных матчей.

В январе 2023 года футболист перебрался в испанскую "Жирону", где за три с половиной сезона сыграл 119 поединков во всех турнирах.

Также игрок является одним из лидеров сборной Украины, в футболке которой провел уже 67 матчей.