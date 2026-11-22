Шедевр пяткой и дебютные голы

"Динамо" – "Оболонь" – 4:2

Голы: Кендзера, 3, Мунгенге, 16, Огундана, 21, Шапаренко, 56 (с пенальти) – Сыч, 24 (автогол), Полегенько, 90 (с пенальти)

Поединок едва успел начаться, как уже на 3-й минуте Кендзера пяткой эффектно переправил мяч в сетку ворот "Оболони" после подачи на ближнюю штангу. Вскоре игру пришлось остановить из-за воздушной тревоги в столице, а после возобновления встречи команды устроили настоящую голевую перестрелку.

На 16-й минуте Мунгенге сыграл на добивании после сейва Федоровского и удвоил преимущество киевлян. Это был его долгожданный первый гол за "Динамо". А на 21-й минуте Огундана завершил прострел Ба с правого фланга – 3:0.

"Оболонь" быстро ответила: на 24-й минуте после навеса с левого фланга и неудачного выхода Бущана мяч рикошетом от Сыча оказался в воротах "Динамо". До перерыва счет больше не менялся.

В начале второго тайма "Динамо" увеличило отрыв после игры рукой Прокопенко в собственной штрафной – Шапаренко четко реализовал пенальти и открыл счет своим голам в текущем сезоне. Вскоре "Оболонь" могла сократить отставание, но Теслюк не попал в ворота с выгодной позиции, а на 77-й минуте Бущан выдал роскошный сейв после удара с нескольких метров.

В концовке встречи гости все же забили во второй раз: на 89-й минуте Устименко обокрал соперников и вынудил Бущана сфолить в штрафной площадке, а Полегенько уверенно пробил с одиннадцатиметровой отметки, установив окончательный счет – 4:2.

Камбэк "Буковины" в Ровно

"Верес" – "Буковина" – 1:3

Голы: Пеньков, 22 (автогол) – Груша, 51, Подлепенец, 63, Кравчук, 64

В другом матче игрового дня "Буковина" на выезде обыграла ровенский "Верес". Хозяева, которые стремились прервать серию из пяти поражений подряд, вышли вперед на 22-й минуте благодаря курьезному автоголу голкипера гостей Пенькова после попадания Гонсалвеша в штангу.

Однако после перерыва подопечные Сергея Шищенко полностью перевернули ход игры. Сначала Груша сравнял счет на 51-й минуте, а затем гости забили дважды в течение одной минуты: на 63-й отличился Подлепенец, а на 64-й – Кравчук.