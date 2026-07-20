Украинские клубы в еврокубках: чего ждать от "Динамо", "Полесья" и "ЛНЗ"

"Динамо" – "ПАОК"

Ожидаю очень тактический матч. "ПАОК" с первых минут попытается завладеть мячом, применит высокий прессинг и быстрый перевод игры на фланги. Эта команда любит контролировать темп и много атаковать из-за крайних защитников.

"Динамо", думаю, не станет играть в открытый футбол. Скорее всего, киевляне сделают ставку на периодический контроль и компактную оборону, быстрый выход из защиты и, возможно, на контратаки. Если выдержат стартовое давление, то после 20–25 минуты игра выровняется.



Одним словом, ключ к успеху в матче в том, сможет ли "Динамо" пережить стартовый натиск соперника. Если да, то шансы на положительный результат будут очень высокими.

"Полесье" – "Копенгаген"

Думаю, что это будет самый интенсивный матч среди всех троих. Копенгаген привык действовать агрессивно, высоко прессинговать и быстро возвращать мяч после потери. Датчане будут пытаться сразу навязать силовую борьбу и диктовать темп.

"Полесье", наверное, вряд ли будет рисковать без надобности. Ожидаю компактный средний блок, много борьбы в центре поля и ставку на скорые переходы в атаку после перехватов.

Решающим фактором, как мне кажется, станет борьба в центре поля. Если "Полесье" не позволит сопернику постоянно накрывать себя прессингом и будет быстро выходить из-под давления, украинская команда может создать датчанам очень серьезные проблемы.

"ЛНЗ" – "Гент"

На мой взгляд, это будет совсем другой по характеру матч. "Гент" будет много контролировать мяч, терпеливо будет искать свободные зоны и постепенно расшатывать оборону соперника.

Бельгийцы привыкли играть позиционно и не форсировать события без надобности. "ЛНЗ", вероятнее всего, сознательно отдаст инициативу. Ожидаю плотную оборону, максимальную дисциплину без мяча и попытку использовать стандарты и быстрые контратаки.



Ключ к матчу – первый гол. Если "Гент" быстро забьет, игра может полностью перейти под его контроль. Если же "ЛНЗ" сохранит нули как можно дольше, нервозность бельгийцев будет только расти, и тогда украинская команда получит свои шансы.



Мой прогноз: игра будет похожа на игру "ЛНЗ" с "Шахтером".



Не думаю, что в этот четверг мы увидим открытый футбол с большим количеством моментов. Все три украинских клуба, скорее всего, сделают ставку, прежде всего, на организацию игры и дисциплину.



Именно поэтому не удивлюсь, если два, а возможно, и все три матча завершатся с минимальной разницей в счете или даже вничью. На старте еврокубкового сезона тактика, физическая готовность и терпение часто важнее индивидуального мастерства.