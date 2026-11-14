Украина победила Италию и досрочно вышла в следующий раунд отбора Евро-2027

Как Украина одолела Италию

Поединок второго тура группы A6 Лиги A прошел 14 ноября в итальянском Фано.

Единственный гол во встрече украинцы забили на 19-й минуте. Владислав Глот отдал результативную передачу на поразившего ворота хозяев Олега Дедова.

После этого итальянцы пытались восстановить равновесие, однако до перерыва счет не изменился.

Во втором тайме хозяева продолжили искать возможности отыграться, однако, несмотря на попытки итальянцев изменить результат, украинская команда сохранила минимальное преимущество до финального свистка.

Италия U-19 – Украина U-19 – 0:1 (0:1)

Гол: Дедов, 19 (Глот).

Турнирное положение и перспективы Украины

В другой встрече второго тура Израиль победил Румынию со счетом 2:1, забив решающий гол в компенсированное время.

После двух туров Украина единолично возглавляет группу A6 с шестью очками. Италия и Израиль имеют по три балла, в то время как Румыния остается без очков.

По регламенту три лучшие команды группы выходят в третий раунд квалификации. Это означает, что Украина уже гарантировала себе продолжение борьбы за путевку на чемпионат Европы.

Заключительный матч этого этапа украинцы проведут 17 ноября против Румынии.