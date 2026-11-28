Что изменилось в правилах

Ранее делегат УАФ мог принять решение о прекращении проведения матча в день его проведения, если воздушная тревога продолжалась более 60 минут.

Теперь продолжительность ожидания зависит от уровня турнира и запланированного времени начала встречи.

Для поединков, которые должны начаться не позднее 15:30, установлены следующие ограничения:

Украинская Премьер-лига – 180 минут.

Кубок Украины (матчи на стадионах 3-й или 4-й категории УАФ) – 180 минут.

Кубок Украины (матчи на стадионах 1-й или 2-й категории УАФ) – 120 минут.

Остальные футбольные соревнования – 120 минут.

Важно, что эти лимиты учитывают не только непрерывную воздушную тревогу, но и общую продолжительность нескольких тревог во время проведения матча.

Что будет с вечерними матчами

Для поединков, начало которых запланировано после 15:30 правила остаются неизменными независимо от уровня соревнований.

В таких случаях предусмотрено:

60 минут ожидания при одной непрерывной воздушной тревоге;

120 минут суммарного ожидания, когда воздушная тревога объявлялась несколько раз.

Таким образом, возможность увеличенного ожидания до трех часов будет касаться, прежде всего, матчей УПЛ и отдельных стадий Кубка Украины, запланированных на дневное время.

Почему УАФ приняла решение

Инициаторами перемен стали клубы Украинской Премьер-лиги, ранее согласовавшие соответствующее предложение на Общем собрании.

Причиной пересмотра регламента стало увеличение количества и продолжительности воздушных тревог разных регионов Украины.

В руководстве УПЛ подчеркнули, что главная цель новшеств – сохранение целостности календаря сезона-2026/27.

Увеличение времени ожидания должно позволить командам чаще доигрывать поединки в день их проведения и уменьшить количество переносов.

В УАФ также отметили, что утвержденные изменения сообщат всем органам, ответственным за организацию футбольных соревнований в Украине.