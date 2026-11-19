Шевченко назвал обвинение Мудрика безосновательной клеветой

Президент УАФ отверг обвинения в адрес работников сборной и УАФ, назвав их безосновательными.

"Прозвучали громкие заявления об УАФ, сборной Украины. Это безосновательная клевета на наших людей, которые честно и профессионально делают свою работу", - заявил Андрей Шевченко.

Представители футболиста якобы предлагали найти виновного

Самой громкой частью заявления Шевченко является общение УАФ с представителями Мудрика после его отстранения от футбола.

По словам главы УАФ, окружение игрока неоднократно обращалось с предложением найти работника, который взял бы на себя ответственность за появление запрещенного вещества в допинг-пробе футболиста.

"УАФ отказалась – такое предложение противоречит принципам нашей работы", - подчеркнул Шевченко.

Он также добавил, что обвинения представителей футболиста не нашли подтверждения после многочисленных исследований и проверок. По его словам, это подтверждают результаты расследования и итоговое мировое соглашение с WADA и Футбольной ассоциацией Англии.

Шевченко объяснил, как сборная контролировала медицинское сопровождение Мудрика

Отдельно президент УАФ рассказал об организации медицинского обеспечения футболиста во время пребывания в национальной команде.

По словам Шевченко, после перехода Мудрика в "Челси" английский клуб направил ассоциации письмо с просьбой не давать игроку никаких медикаментов во время сборов сборной. Персонал национальной команды придерживался этого требования.

Кроме того, главный тренер сборной Сергей Ребров согласовал возможность работы с Мудриком двух его личных специалистов. Они следили за режимом и возобновлением футболиста, а также помогали ему с бытовыми вопросами.