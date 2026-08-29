Тревожный звонок: "Шахтер" проиграл "Полесью" в матче УПЛ

Ход матча "Шахтер" – "Полесье"

Житомирская команда открыла счет на 31-й минуте матча: Андраде прорвался правым флангом и выполнил подачу в штрафную. Там защитники "Шахтера" проворонили Назаренко, который выиграл борьбу у защитников "горняков" и вывел свою команду вперед.

Арда Туран отреагировал на провал своих подопечных: после перерыва вместо левого защитника Педро Энрике вышел Ираклий Азаров, а Олега Очеретько в центре поля сменил Дмитрий Крыськив. Однако ситуация глобально не изменилась: у того же Андраде было несколько случаев, чтобы отличиться.

Когда же кабовердеец покинул поле, в составе "Полесья" нашелся тот, кто смог забить. Александр Андриевский на 74-й минуте вышел один на один с Потрошителем и не оставил шансов голкиперу "Шахтера", забив, правда, со второй попытки.

После второго пропущенного мяча "Шахтер" окончательно растерялся в атаке. "Полесье" уверенно довело дело до победы - 2:0.

УПЛ. 4-й тур

"Шахтер" – "Полесье" – 0:2

Голы: Назаренко, 31; Андриевский, 74.

Турнирная таблица и календарь "Шахтера" и "Полесья"

После этого матча "Полесье" догнало "Шахтер" – у обеих команд по 9 набранных очков. "Полесье" занимает второе место, а "Шахтер" – третье.

В следующем туре житомирская команда в пятницу сыграет с "Кудровкой". Начало матча 4 сентября в 18.00.

"Шахтер" в 5-м туре будет противостоять действующему лидеру турнирной таблицы – львовским "Карпатам". Матч на стадионе "Украина" начнется в воскресенье, 5 сентября, в 18.00.